Erie, Pennsylvania ເຫດການທັງໝົດຂອງປີ 2024: ເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ດວງຈັນທັງໝົດຂອງປີ 2024 ເປັນປະກົດການທາງດາລາສາດທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ຈະດຶງດູດເອົາພາກພື້ນ ແລະໃຫ້ປະສົບການຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ເຂດ Pittsburgh ຈະເປັນພະຍານເຖິງອຸປະຖໍາບາງສ່ວນ, ຜູ້ທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຄວາມມືດທີ່ສົມບູນຈະຕ້ອງການທີ່ຈະມຸ່ງຫນ້າໄປທາງເຫນືອຂອງ I-79 ໄປ Erie, Pennsylvania. ໃນຖານະເປັນເມືອງທີ່ສໍາຄັນດຽວໃນ Pennsylvania ໃນເສັ້ນທາງຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ, Erie ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການໄຫຼເຂົ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງແຕ່ 65,000 ຫາ 250,000 ຄົນ.
ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທີ່ພັກຕ່າງໆໃນ Erie ເຊັ່ນໂຮງແຮມ, ຕຽງນອນແລະອາຫານເຊົ້າ, ແລະສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄມແມ່ນຂາຍຫມົດແລ້ວ. ນະຄອນດັ່ງກ່າວກໍາລັງຮັບເອົາ eclipse ໃນທ້າຍອາທິດໂດຍການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ພິພິທະພັນທະເລ Erie, ປະເທດເຫຼົ້າແວງ Lake Erie, ແລະ Lake Erie Speedway ກໍາລັງວາງແຜນກິດຈະກໍາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການຊັ້ນສູງນີ້.
Chris Temple, ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ VisitErie.com, ເນັ້ນຫນັກວ່າງານລ້ຽງບ່ອນຈອດລົດແລະການຊຸມນຸມເທິງດາດຟ້າຈະສະເຫນີໂອກາດທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການຫັນປ່ຽນຈາກກາງເວັນໄປຫາກາງຄືນ. ພຣະວິຫານເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງແຜນລ່ວງຫນ້າແລະແນະນໍາໃຫ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດການລ່ວງຫນ້າເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄອບຄົວ.
ໃນລະຫວ່າງ eclipse, ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນ, 8 ເມສາ 2023, ຄວາມມືດທັງຫມົດຈະແກ່ຍາວເຖິງສາມນາທີ 40 ວິນາທີ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່, ຈະວາງປ້າຍຕາມ I-79 ແລະ I-90 ເພື່ອເຕືອນຄວາມມືດກະທັນຫັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
Erie ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນ eclipse, ລວມທັງທາງເລືອກທີ່ພັກ. ເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຫາຍາກສໍາລັບຄົນທີ່ຈະສັງເກດເຫັນດາວແລະປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ.
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