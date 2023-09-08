ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ: ວິທະຍາສາດ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ການຍິງຈະຫຼວດເປັນຂະບວນການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນຫຼາຍສຳລັບອົງການອະວະກາດມາດົນນານ, ແຕ່ເມື່ອໂລກຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດພັດທະນາຂຶ້ນ, ພາລະກິດໃໝ່ກຳລັງກະກຽມສຳລັບອະນາຄົດທີ່ມະນຸດມີຄວາມຍືນຍົງຢູ່ນອກໂລກ. ນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍດວງຈັນ, ບ່ອນທີ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຕີນໃນ 51 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວໃນໄລຍະຍາວຢູ່ໃນດວງຈັນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກເຂົ້າໄປໃນ cosmos ກາຍເປັນສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ວິໄສທັດຂອງການຂົນສົ່ງມະນຸດແລະທີ່ຢູ່ອາໄສໃນໂລກແລະດາວທຽມອື່ນໆແມ່ນມາພ້ອມກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ (ISRU), ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງທົດລອງແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດເກີນກວ່າດາວເຄາະສີຟ້າຂອງພວກເຮົາ, ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດທາງວິທະຍາສາດຂອງພວກເຮົາ.
ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການວິທະຍາສາດໃນອາວະກາດ? ໃນຂະນະທີ່ມີຫໍສັງເກດການຢູ່ເທິງໂລກທີ່ສຶກສາ cosmos, ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຮັດການສັງເກດທາງດາລາສາດຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຫັນດວງດາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເອງກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກດາລາສາດ, ຍ້ອນວ່າມັນຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ.
ອົງການອະວະກາດໄດ້ເປີດຕົວຫໍສັງເກດການເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສໍາຫຼວດຈັກກະວານຈາກຈຸດທີ່ກວ້າງຂວາງເຫນືອຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການສັງເກດການຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢ່າງດຽວ. ການວິເຄາະໂດຍກົງຂອງຕົວຢ່າງ extraterrestrial ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເຂົ້າໄປໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການສຶກສາຕົວຢ່າງດວງຈັນທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ Apollo ແລະບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍນັກລົງຈອດ Chang'e-5 ຂອງຈີນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດວງຈັນແລະການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພາລະກິດ Return Sample Mars ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຫີນເພື່ອການວິເຄາະ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຈຸລິນຊີວັດຖຸບູຮານ.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດແມ່ນການຄົ້ນຫາຊີວິດຫຼືອາການຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານນອກເຫນືອໂລກ. ການຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງຊີວິດນອກໂລກຈະມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ.
ການສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆ, ເຊັ່ນດາວອັງຄານ, ອາດມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວເມື່ອທຽບກັບພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງທີ່ຊ້ໍາກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ພາລະກິດ Artemis ຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວາງພື້ນຖານສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດທີ່ຍືນຍົງຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ລວມທັງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຢູ່ເທິງດວງຈັນແລະສະຖານີອາວະກາດດວງຈັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Lunar Gateway.
ນຶ່ງໃນສິ່ງກີດຂວາງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຍິງຈະຫຼວດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີລູກປືນທີ່ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຈະລວດ Falcon 9 ທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້ຂອງ SpaceX, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເປີດຕົວວົງໂຄຈອນມີລາຄາຖືກກວ່າ. ທ່າອ່ຽງນີ້ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ໄດ້ເລື້ອຍໆ ແລະລາຄາຖືກກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຈະຫຼວດຫຼຸດລົງ, ພະລັງງານແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກຂອງພວກມັນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍ SpaceX's Starship, ເຊິ່ງຈະມີຄວາມສາມາດ thrust ແລະ payload ຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ.
ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ມີຄວາມສົດໃສດ້ານສຳລັບການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ, ການປະກົດຕົວແບບຍືນຍົງຢູ່ນອກໂລກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ cosmos ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຮູ້ສຶກໃຫມ່ຂອງການສໍາຫຼວດກໍາລັງຂັບລົດພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: Gizmodo