SpaceX ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ 144 ລູກໃນປີ 2024 ເພື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິການ Starlink

ບໍລິສັດ SpaceX, ບໍລິສັດການບິນອະວະກາດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Elon Musk, ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສໍາລັບ 2024. ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ, SpaceX ມີແຜນທີ່ຈະຍິງຈະຫຼວດຈໍານວນທັງຫມົດ 144 ໃນປີຫນ້າ, ລື່ນກາຍການຍິງທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິຂອງຕົນເອງໃນປີ 2023. ຄວາມຖີ່ຂອງການເປີດຕົວນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການຂະຫຍາຍການບໍລິການອິນເຕີເນັດດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX.
ຈໍານວນການເປີດຕົວໂດຍ SpaceX ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍ້ອນວ່າ Starlink ຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ. ໃນປີ 2021, ມີພຽງແຕ່ 31 ພາລະກິດ, ແຕ່ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າເປັນ 61 ໃນປີ 2022. ດ້ວຍການເປີດຕົວບໍລິການ Direct to Cell ຂອງ Starlink ໃນການຮ່ວມມືກັບ T-Mobile, SpaceX ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເປີດຕົວໃນປີຫນ້າ.
Direct to Cell, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "ຫໍໂທລະສັບມືຖືໃນອາວະກາດ," ຈະໃຫ້ບໍລິການມືຖືຜ່ານດາວທຽມ Starlink. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນປີ 2024, ຕິດຕາມດ້ວຍການໂທແລະການທ່ອງເວັບໃນປີ 2025. ການບໍລິການນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບມືຖື, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາສຸກເສີນ.
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການເປີດຕົວ 144 ໃນປີ 2024, SpaceX ໄດ້ລວມເອົາລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນທົ່ວຂະບວນການທັງຫມົດຂອງມັນ. ບໍລິສັດເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊັກຊ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດ. ຄວາມຖີ່ຂອງການເປີດຕົວສູງນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດຕົວທຸກໆ 2.5 ມື້, ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາປະຈຸບັນຂອງການເປີດຕົວຄັ້ງດຽວໃນທຸກໆ 3.5 ມື້.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2019, SpaceX ໄດ້ວາງດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງຕົນ. Starlink ມີຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດແລະກໍາລັງເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າທົ່ວໂລກດ້ວຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງຄົງນໍາຫນ້າຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ, ບໍລິສັດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ Amazon ກັບໂຄງການ Kuiper, ຍັງເຂົ້າໄປໃນອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ອີງໃສ່ພື້ນທີ່. Amazon ຂອງ Jeff Bezos ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວດາວທຽມສອງຕົວທໍາອິດສໍາລັບໂຄງການ Kuiper, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງກັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຄ້າຍຄືກັບ Starlink.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ars Technica
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