ການເຮັດໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງວັດສະດຸ Quantum: ເປີດເຜີຍຄວາມເດັ່ນຂອງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ນຳມາໃນປະຈຸບັນ

ວັດສະດຸ Quantum, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົດລະບຽບຂອງຟີຊິກ quantum, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້, ມີລັກສະນະໂດຍພັນທະບັດເຄມີທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣນິກ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄວາມແຂງຂອງສານຕ່າງໆ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຊື່ອກັນມາດົນນານແລ້ວວ່າເສັ້ນດ່າງ, ພື້ນຫຼັງປະລໍາມະນູທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊັ້ນອະຕອມທີ່ຜູກມັດຢ່າງແຫນ້ນຫນາ, ຄອບງໍາພຶດຕິກໍາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ເດັ່ນຊັດນີ້.
ໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ, ນັກວິທະຍາສາດຈາກ MPI-CPfS ໃນເຢຍລະມັນ, ພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ແລະສະຫະລັດ, ໄດ້ສຸມໃສ່ວັດສະດຸ Sr2RuO4. ໂດຍການສັງເກດການຫັນປ່ຽນທາງອີເລັກໂທຣນິກໃນເອກະສານນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ: ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ່າງອ່ອນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທົ່ວໄປ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສ່ວນນ້ອຍຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້, ແທນທີ່ຈະປະກອບທັງຫມົດ, exerted ຄອບຄອງໃນໄລຍະ lattice, ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂມດູລຂອງ Young ໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນເລິກເຊິ່ງ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືຂອງທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ, ສົມທົບກັບຮູບແບບທີ່ພັດທະນາໂດຍກຸ່ມຂອງ Joerg Schmalian ແລະ Markus Garst ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ Karlsruhe, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄໍາຖາມວິທະຍາສາດທີ່ຍາວນານ. ໂດຍສະເຫນີທັດສະນະສົດໆກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນແລະເສັ້ນດ່າງ, ການສຶກສານີ້ເປີດເສັ້ນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດວັດສະດຸ quantum.
FAQ
ຖາມ: ວັດສະດຸ quantum ແມ່ນຫຍັງ?
ວັດສະດຸ Quantum ແມ່ນສານທີ່ມີລັກສະນະເປັນອິດທິພົນຂອງປະກົດການກົນຈັກ quantum. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະສະແດງຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: superconductivity, ການສະກົດຈິດ, ຫຼືພຶດຕິກໍາ topological, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນວັດສະດຸທໍາມະດາ.
ຖາມ: Modulus ຂອງ Young ແມ່ນຫຍັງ?
ໂມດູລຂອງໜຸ່ມແມ່ນຕົວວັດແທກຄວາມແຂງ ຫຼື ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸ. ມັນປະເມີນວິທີການຂອງວັດສະດຸແຂງຜິດປົກກະຕິພາຍໃຕ້ການບັງຄັບໃຊ້.
ຖາມ: ອິເລັກໂທຣນິກທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ່າງອ່ອນລົງແນວໃດ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສັ້ນດ່າງຄອບງໍາພຶດຕິກໍາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ນໍາມາໃນປະຈຸບັນໃນວັດສະດຸ quantum. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄອບງໍາເຫນືອເສັ້ນດ່າງ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸອ່ອນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.