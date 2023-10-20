ລັດໃຫມ່ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນເກືອ Molten ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງເຕົາປະຕິກອນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເກືອ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດປະກອບເປັນສາມລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາທີ່ປະຕິສໍາພັນກັບເກືອ molten, ການຄົ້ນພົບທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງເຕົາປະຕິກອນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເກືອ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Iowa ໄດ້ຈໍາລອງການນໍາອິເລັກຕອນທີ່ເກີນເຂົ້າໄປໃນເກືອ zinc chloride molten ແລະສັງເກດເຫັນສາມສະຖານະການທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນສະຖານະການຫນຶ່ງ, ເອເລັກໂຕຣນິກກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຮາກໂມເລກຸນທີ່ມີສອງ ions ສັງກະສີ. ໃນອີກອັນຫນຶ່ງ, ເອເລັກໂຕຣນິກ localizes ສຸດ ion ສັງກະສີດຽວ. ໃນສະຖານະການທີສາມ, ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນແຜ່ກະຈາຍອອກໃນໄລຍະ ions ເກືອຫຼາຍ.
ເຄື່ອງປະຕິກອນເກືອ molten ກໍາລັງຖືກພິຈາລະນາສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍໃນອະນາຄົດ, ແລະການເຂົ້າໃຈວ່າລັງສີມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງເກືອ molten ແມ່ນສໍາຄັນ. ການສຶກສານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣນິກແລະເກືອໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບລັງສີສູງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງຊະນິດຕ່າງໆ, ລວມທັງ zinc dimers ແລະ monomers, ຫຼືຖືກ delocalized. ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຊະນິດອື່ນສາມາດສ້າງໄດ້ໃນເວລາດົນກວ່າແລະວິທີການທີ່ພວກມັນອາດມີປະຕິກິລິຍາກັບເອເລັກໂຕຣນິກແລະເກືອ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ແລະໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານທາງກາຍະພາບ B. ທີມງານກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອກໍານົດຮູບແບບຂອງປະຕິກິລິຍາອື່ນໆໃນການທົດລອງ. ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກພົວພັນກັບເກືອ molten, ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຈະສືບສວນລະບົບເກືອອື່ນໆແລະຜົນກະທົບຂອງຮັງສີຕໍ່ເກືອ molten.
ທີ່ມາ: Oak Ridge National Laboratory