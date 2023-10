ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເຊລາມິກທີ່ເຄັ່ງຄັດຂື້ນກັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການແຕກ

By

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ San Diego ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນການພັດທະນາຂອງເຊລາມິກໂດຍການສ້າງວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດແລະທົນທານຕໍ່ການແຕກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານຂອງອະຕອມໂລຫະທີ່ມີຈໍານວນ valence electrons ສູງກວ່າໃນເປືອກນອກຂອງພວກມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຊລາມິກເພື່ອຮັບມືກັບລະດັບແຮງແລະຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ເຊລາມິກແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນສົມບັດພິເສດຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ຕ້ານການກັດກ່ອນແລະການສວມໃສ່, ແລະຮັກສາໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຊລາມິກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງອົງປະກອບຂອງອາວະກາດແລະການເຄືອບປ້ອງກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເສີຍເມີຍຂອງພວກມັນແມ່ນເປັນຂໍ້ບົກຜ່ອງອັນໃຫຍ່ສະເໝີ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະຖືກທຳລາຍພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຊັ້ນຂອງເຊລາມິກທີ່ເອີ້ນວ່າ carbides ສູງ entropy, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຜິດປົກກະຕິທີ່ປະກອບດ້ວຍປະລໍາມະນູກາກບອນຜູກມັດດ້ວຍອົງປະກອບໂລຫະຫຼາຍຈາກຖັນທີສີ່, ຫ້າ, ແລະຫົກຂອງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ. ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າໂລຫະຈາກຄໍລໍາທີຫ້າແລະຫົກ, ເຊັ່ນ: titanium, niobium, ແລະ tungsten, ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງເຊລາມິກເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງ valence electrons ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເອເລັກໂຕຣນິກ Valence ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເປືອກນອກຂອງອະຕອມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜູກມັດກັບອະຕອມອື່ນໆ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂລຫະທີ່ມີ valence electrons ຫຼາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຂອງ ceramics ກັບ cracking ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກແລະຄວາມກົດດັນ. ເຊລາມິກໄດ້ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ມີທໍ່ຫຼາຍ, ຄ້າຍຄືກັນກັບໂລຫະ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນສາມາດຖືກທໍາລາຍຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະແຕກ.

ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງການຄິດໄລ່ແລະການຜະລິດທົດລອງແລະການທົດສອບ, ທີມງານໄດ້ກໍານົດສອງ carbides ສູງ entropy ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານພິເສດຕໍ່ການແຕກ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບິດເບືອນຫຼືຍືດຍາວໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບການໂຫຼດກົນຈັກຫຼືຄວາມກົດດັນ, ແທນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕອບສະຫນອງຂອງເຊລາມິກທີ່ແຕກຫັກ. ພັນທະບັດພາຍໃນວັດສະດຸຖືກຈັດລຽງໃຫມ່ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງເປີດຂະຫນາດຂອງອະຕອມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຍ້ອນວ່າວັດສະດຸຖືກ punctured ຫຼືດຶງອອກຈາກກັນ, ຍັບຍັ້ງການເກີດຮອຍແຕກ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດເຊລາມິກທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆທີ່ອີງໃສ່ວັດສະດຸເຊລາມິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຈາກຍານອາວະກາດໄປສູ່ຊີວະວິທະຍາ. ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງເຊລາມິກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍັງເປີດປະຕູສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ຂອບຊັ້ນນໍາສໍາລັບຍານພາຫະນະ hypersonic, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດປົກປ້ອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນແລະເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະສາມາດທົນທານຕໍ່ການບິນ supersonic ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ວຽກງານນີ້ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະພາການຄົ້ນຄວ້າຂອງຊູແອັດ, ຄວາມສາມາດຂອງສູນອຸປະກອນ Nanoscale Functional, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, ແລະ The Oerlikon Group.

