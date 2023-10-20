ວິທີການໃຫມ່ທີ່ຖືກພັດທະນາເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນວັດສະດຸ Quantum

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກລັດ Penn ໄດ້ພັດທະນາວິທີການໄຟຟ້າເພື່ອຄວບຄຸມທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນວັດສະດຸ quantum, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ quantum. ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັດສະດຸທີ່ສະແດງຜົນກະທົບຂອງ quantum anomalous Hall (QAH), ບ່ອນທີ່ການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມແຄມຂອງວັດສະດຸບໍ່ສູນເສຍພະລັງງານ. ຜົນກະທົບນີ້ເກີດຂື້ນໃນວັດສະດຸທີ່ເອີ້ນວ່າ QAH insulators, ເຊິ່ງເປັນ insulators topological ທີ່ດໍາເນີນການໃນປະຈຸບັນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນແຄມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ກໍາມະຈອນໃນປະຈຸບັນກັບ insulator QAH ສາມາດປ່ຽນທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂອນຂໍ້ມູນແລະການເກັບຮັກສາໃນເຕັກໂນໂລຢີ quantum.
ວິທີການທີ່ຜ່ານມາຂອງການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນອີງໃສ່ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ເຮັດໃຫ້ມັນ impractical ສໍາລັບອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ. ວິທີການໄຟຟ້າໃຫມ່ສະຫນອງການແກ້ໄຂສະດວກແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ insulator QAH ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຈຸບັນສູງຫຼາຍທີ່ປ່ຽນທິດທາງການສະກົດຈິດແລະທິດທາງຂອງການຂົນສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ. ການປ່ຽນຈາກແມ່ເຫຼັກໄປສູ່ການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກໃນວັດສະດຸ quantum ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນການເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາແບບດັ້ງເດີມ, ບ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍວິທີການເອເລັກໂຕຣນິກໃນເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຍັງໄດ້ສະຫນອງການຕີຄວາມຫມາຍທິດສະດີຂອງວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາກໍາລັງສຸມໃສ່ການຢຸດເອເລັກໂຕຣນິກຊົ່ວຄາວໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ QAH ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເປົ້າຫມາຍໃນໄລຍະຍາວແມ່ນເພື່ອ replicate ຜົນກະທົບ QAH ໃນອຸນຫະພູມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາກອງທັບ, ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດກອງທັບອາກາດ, ແລະມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກໍາວັດສະດຸສໍາລັບວິທະຍາສາດ Nanoscale ທີ່ Penn State ແລະ Gordon ແລະ Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative. .
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Penn State
ນິຍາມ:
– ຜົນກະທົບ Quantum anomalous Hall (QAH): ເປັນປະກົດການທີ່ການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມແຄມຂອງອຸປະກອນການບໍ່ໄດ້ສູນເສຍພະລັງງານ.
– QAH insulators: ວັດສະດຸທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ QAH, ເຊິ່ງເປັນປະເພດຂອງ insulator topological ທີ່ພຽງແຕ່ດໍາເນີນການໃນປະຈຸບັນຢູ່ແຄມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
– insulator Topological: ເປັນວັດສະດຸທີ່ເປັນ insulator ພາຍໃນຂອງຕົນແຕ່ສາມາດດໍາເນີນການໄຟຟ້າໃນດ້ານຫຼືຂອບຂອງຕົນເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງແຖບເອເລັກໂຕຣນິກເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Penn State (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)