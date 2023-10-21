ການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງ El Niño ແລະການແນະນໍາຂອງກົນໄກການສະຫຼັບ Walker

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, El Niño ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ. El Niño ແມ່ນໄລຍະທີ່ອົບອຸ່ນຂອງ El Niño – Southern Oscillation (ENSO), ໂດຍລັກສະນະການອົບອຸ່ນຂອງນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດໃນພາກຕາເວັນອອກປາຊີຟິກ Equatorial. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, La Niña ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເຢັນໃນພາກພື້ນດຽວກັນ. ການປ່ຽນແປງຂອງຮອບວຽນເຫຼົ່ານີ້ຂອງອຸນຫະພູມພື້ນຜິວທະເລມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ Quaternary ນໍາໂດຍ Christoph Spötlມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການ El Niño ຕອບສະຫນອງຕໍ່ອິດທິພົນທໍາມະຊາດໃນໄລຍະຍາວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຖ້ໍາທີ່ມີຊື່ວ່າ speleothems ຈາກພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ Alaska, ເຊິ່ງໄດ້ຮັກສາບັນທຶກສະພາບອາກາດຕະຫຼອດ 3,500 ປີ. ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການຄວບຄຸມຄວາມຜັນແປຂອງ El Niño ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງນັບແຕ່ຊຸມປີ 1970, ໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສຳຄັນ.
ໃນການສຶກສາແຍກຕ່າງຫາກ, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ການກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ Alaska ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ 13,500 ປີ. speleothems ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນບັນທຶກອັນລ້ໍາຄ່າເພື່ອສືບສວນສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງໄວວາ, ໄລຍະສັ້ນໃນອາຍຸຂອງນ້ໍາກ້ອນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອາລາສກາໄດ້ສະແດງຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຍຸກນ້ຳກ້ອນສຸດທ້າຍ ແລະ ໄລຍະ Holocene, ເຊິ່ງທ້າທາຍ “ກົນໄກກະບອງກະເບື້ອງ bipolar.” ແທນທີ່ຈະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດຂອງ "Walker switch," ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຮັງສີແສງຕາເວັນ. ກົນໄກນີ້ນຳໄປສູ່ການປັບຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງອຸນຫະພູມໜ້ານ້ຳທະເລໃນເຂດເສັ້ນສູນສູດປາຊີຟິກ, ໃນທີ່ສຸດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດຢູ່ເສັ້ນຂະໜານເໜືອສູງ.
ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຮູບແບບຂອງ El Niño. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະໄດ້ຜ່ານຈຸດປາຍໃນຊຸມປີ 1970, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຮູບແບບ El Niño ຖາວອນກວ່າ. ການນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ "Walker switch" ສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປະຫວັດສາດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປະສົມປະສານທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງປັດໃຈທີ່ສ້າງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
ຜົນໄດ້ຮັບເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການສະພາບອາກາດ. ເນື່ອງຈາກລະບົບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຊັບຊ້ອນ, ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “Unravelling El Niño’s Response: Natural Influences Shaped by Society” ໂດຍ Paul Wilcox et al. ໃນຫນັງສືຄົ້ນຄວ້າ Geophysical.
– “A Seesaw ໃນພາກເຫນືອ: Alaskan ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງປະຫລາດໃຈກັບ Equatorial ປາຊີຟິກ” ໂດຍ Paul Wilcox et al. ໃນ Innovation Geoscience.