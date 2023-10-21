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ການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງ El Niño ແລະການແນະນໍາຂອງກົນໄກການສະຫຼັບ Walker

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງ El Niño ແລະການແນະນໍາຂອງກົນໄກການສະຫຼັບ Walker

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, El Niño ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ. El Niño ແມ່ນໄລຍະທີ່ອົບອຸ່ນຂອງ El Niño – Southern Oscillation (ENSO), ໂດຍລັກສະນະການອົບອຸ່ນຂອງນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດໃນພາກຕາເວັນອອກປາຊີຟິກ Equatorial. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, La Niña ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເຢັນໃນພາກພື້ນດຽວກັນ. ການປ່ຽນແປງຂອງຮອບວຽນເຫຼົ່ານີ້ຂອງອຸນຫະພູມພື້ນຜິວທະເລມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກ.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ Quaternary ນໍາໂດຍ Christoph Spötlມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການ El Niño ຕອບສະຫນອງຕໍ່ອິດທິພົນທໍາມະຊາດໃນໄລຍະຍາວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຖ້ໍາທີ່ມີຊື່ວ່າ speleothems ຈາກພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ Alaska, ເຊິ່ງໄດ້ຮັກສາບັນທຶກສະພາບອາກາດຕະຫຼອດ 3,500 ປີ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ຜັນ​ແປ​ຂອງ El Niño ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນັບ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1970, ໂດຍ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ມະນຸດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ.

ໃນການສຶກສາແຍກຕ່າງຫາກ, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ການກວດກາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ Alaska ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ 13,500 ປີ. speleothems ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນບັນທຶກອັນລ້ໍາຄ່າເພື່ອສືບສວນສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງໄວວາ, ໄລຍະສັ້ນໃນອາຍຸຂອງນ້ໍາກ້ອນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອາລາສກາໄດ້ສະແດງຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຍຸກນ້ຳກ້ອນສຸດທ້າຍ ແລະ ໄລຍະ Holocene, ເຊິ່ງທ້າທາຍ “ກົນໄກກະບອງກະເບື້ອງ bipolar.” ແທນທີ່ຈະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດຂອງ "Walker switch," ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຮັງສີແສງຕາເວັນ. ກົນ​ໄກ​ນີ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ໃນ​ເຂດ​ເສັ້ນ​ສູນ​ສູດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຮູບ​ແບບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ເສັ້ນ​ຂະ​ໜານ​ເໜືອ​ສູງ.

ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຮູບແບບຂອງ El Niño. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຈຸດ​ປາຍ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1970, ເຊິ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ແບບ El Niño ຖາ​ວອນ​ກວ່າ. ການນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ "Walker switch" ສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປະຫວັດສາດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປະສົມປະສານທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງປັດໃຈທີ່ສ້າງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

ຜົນໄດ້ຮັບເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການສະພາບອາກາດ. ເນື່ອງຈາກລະບົບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຊັບຊ້ອນ, ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– “Unravelling El Niño’s Response: Natural Influences Shaped by Society” ໂດຍ Paul Wilcox et al. ໃນຫນັງສືຄົ້ນຄວ້າ Geophysical.

– “A Seesaw ໃນພາກເຫນືອ: Alaskan ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງປະຫລາດໃຈກັບ Equatorial ປາຊີຟິກ” ໂດຍ Paul Wilcox et al. ໃນ Innovation Geoscience.

By Gabriel Botha

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