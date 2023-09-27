ທະວີບຊີແລນເນຍທີ່ເປີດເຜີຍໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດທາງທໍລະນີສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເປີດເຜີຍທະວີບທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນມາດົນນານ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ຊີເລຍເນຍ ຫຼື Te Riu-a-Maui. ການເປີດເຜີຍທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈນີ້ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກຄວາມມືດມົວຫລາຍສັດຕະວັດ ແລະເປັນການບຸກທະລຸທີ່ສຳຄັນໃນຂົງເຂດທໍລະນີສາດ. ຊີເລຍເນຍ, ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ 1.89 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ, ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະວີບທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ບາງທີ່ສຸດ, ແລະອ່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບທະວີບອື່ນໆ, ເຊນເນຍແມ່ນຈົມຢູ່ໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍມີພຽງເກາະທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ສະທ້ອນພູມສັນຖານຂອງນິວຊີແລນ. ການຄົ້ນພົບຂອງ Zealandia ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າປະກົດການທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດສາມາດຫລີກລ່ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍເວລາ. ດັ່ງທີ່ນັກທໍລະນີສາດຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທີມຄົ້ນພົບໄດ້ສັງເກດເຫັນ, "ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສາມາດໃຊ້ເວລາໄລຍະຫນຶ່ງເພື່ອຄົ້ນພົບ."
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊີເລຍເນຍແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຫີນແລະຕະກອນທີ່ເກັບມາຈາກພື້ນມະຫາສະຫມຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນແລະຊາຍຝັ່ງເກາະໃກ້ຄຽງ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກທໍລະນີສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບທາງທໍລະນີສາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນພາກຕາເວັນຕົກ Antarctica, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂດ subduction ຢູ່ໃກ້ກັບພູພຽງ Campbell ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງນິວຊີແລນ.
ການຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຂອງ Zealandia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນທີ່ສະບັບປັບປຸງ, ເປີດເຜີຍຈຸດສູນກາງພູເຂົາໄຟຂອງທະວີບແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງຊີແລນເນຍເຮັດໃຫ້ຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງມັນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດຂອງໂລກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ Zealandia ເປັນການເຕືອນວ່າຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ແລະສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາ. ມັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມທາງວິທະຍາສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ຫຼົບຫຼີກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Phys.org
– BBC