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ທະວີບຊີແລນເນຍທີ່ເປີດເຜີຍໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂລກ

ByGabriel Botha

Sep 27, 2023
ທະວີບຊີແລນເນຍທີ່ເປີດເຜີຍໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດທາງທໍລະນີສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເປີດເຜີຍທະວີບທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນມາດົນນານ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ຊີເລຍເນຍ ຫຼື Te Riu-a-Maui. ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ​ມົວ​ຫລາຍ​ສັດ​ຕະ​ວັດ ແລະ​ເປັນ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ. ຊີເລຍເນຍ, ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ 1.89 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ, ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະວີບທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ບາງທີ່ສຸດ, ແລະອ່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບທະວີບອື່ນໆ, ເຊນເນຍແມ່ນຈົມຢູ່ໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍມີພຽງເກາະທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ສະທ້ອນພູມສັນຖານຂອງນິວຊີແລນ. ການຄົ້ນພົບຂອງ Zealandia ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າປະກົດການທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດສາມາດຫລີກລ່ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍເວລາ. ດັ່ງທີ່ນັກທໍລະນີສາດຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທີມຄົ້ນພົບໄດ້ສັງເກດເຫັນ, "ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສາມາດໃຊ້ເວລາໄລຍະຫນຶ່ງເພື່ອຄົ້ນພົບ."

ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊີເລຍເນຍແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາຂອງມັນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່​ຕົວ​ຢ່າງ​ຫີນ​ແລະ​ຕະ​ກອນ​ທີ່​ເກັບ​ມາ​ຈາກ​ພື້ນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແລະ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ເກາະ​ໃກ້​ຄຽງ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກທໍລະນີສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບທາງທໍລະນີສາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນພາກຕາເວັນຕົກ Antarctica, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂດ subduction ຢູ່ໃກ້ກັບພູພຽງ Campbell ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງນິວຊີແລນ.

ການຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຂອງ Zealandia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນທີ່ສະບັບປັບປຸງ, ເປີດເຜີຍຈຸດສູນກາງພູເຂົາໄຟຂອງທະວີບແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງຊີແລນເນຍເຮັດໃຫ້ຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງມັນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດຂອງໂລກ.

ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ Zealandia ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ສໍາ​ຫຼວດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ດາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ມັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມທາງວິທະຍາສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ຫຼົບຫຼີກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Phys.org
– BBC

By Gabriel Botha

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