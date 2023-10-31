ອົງການ NASA All-Sky Fireball Network, ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍກ້ອງທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ພັດທະນາໂດຍອົງການ NASA Meteoroid Environment Office (MEO), ມີຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຕິດຕາມ ແລະສຶກສາອຸຕຸນິຍົມ ຫຼືລູກໄຟທີ່ສົດໃສ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຫຼົ່ານີ້, ວາງຍຸດທະສາດໃນທົ່ວສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບ trajectory ແລະລັກສະນະຂອງ meteoroids ເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນອກເຫນືອຈາກຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບພາບທີ່ແປກປະຫຼາດແລະເຢັນເປັນບາງໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າ intrigue.
MEO, ຕັ້ງຢູ່ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ໃນເມືອງ Huntsville, ລັດ Alabama, ມີໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນໃນການສຶກສາອຸຕຸນິຍົມທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກ. ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງຈິງຈັງແລະການຄົ້ນຄວ້າອະນຸພາກອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້, MEO ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງຍານອະວະກາດແລະນັກອາວະກາດ, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານໃນອາວະກາດທີ່ປອດໄພ.
ບາງຄັ້ງ, ໃນເວລາທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບ All-Sky Fireball Network ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ meteors, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດການທີ່ຈະຖ່າຍຮູບປະກົດການທີ່ຫນ້າຢ້ານແລະຄວາມລຶກລັບ. ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືຕົວຍ່າງທີ່ມີຂາຍາວທີ່ໜ້າຢ້ານ, ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຍາມກາງຄືນ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ການເຕົ້າໂຮມວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄມ້ແຂວນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຮູບເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າພິເສດ, ພວກມັນມັກຈະມີຄໍາອະທິບາຍທາງວິທະຍາສາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ.
ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ MEO ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງປະເທດອີກດ້ວຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1960, ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການອອກແບບບັ້ງໄຟພື້ນຖານຄືກັບບັ້ງໄຟ Saturn ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ Apollo. ໃນມື້ນີ້, ມັນຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີ propulsion ແລະລະບົບອາວະກາດ, ເບິ່ງແຍງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກ.
ເຄືອຂ່າຍ All-Sky Fireball ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂລກຂອງ meteors ແລະ meteoroids, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາແລະລັກສະນະຂອງພວກມັນ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄັ້ງການຖ່າຍຮູບທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະລຶກລັບ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມແປກໃຈທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດທີ່ລໍຖ້າພວກເຮົາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
NASA All-Sky Fireball Network ແມ່ນຫຍັງ?
ອົງການ NASA All-Sky Fireball Network ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງກ້ອງທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການ NASA Meteoroid Environment Office (MEO) ເພື່ອສັງເກດການດວງດາວທີ່ສົດໃສ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມບັ້ງໄຟ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມ trajectory ແລະລັກສະນະຂອງ meteors, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ Meteoroid ຂອງອົງການ NASA (MEO) ແມ່ນຫຍັງ?
ຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ Meteoroid ຂອງອົງການ NASA (MEO) ຕັ້ງຢູ່ທີ່ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ໃນເມືອງ Huntsville, Alabama. ມັນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສຶກສາ meteoroids ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກ. MEO ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຄົ້ນຄວ້າອະນຸພາກອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງຍານອາວະກາດ ແລະນັກບິນອາວະກາດ ແລະຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຂອງພາລະກິດອະວະກາດຢ່າງລຽບງ່າຍ.
Marshall Space Flight Center ແມ່ນຫຍັງ?
ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ແມ່ນສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Huntsville, Alabama, ແລະມັນເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການລິເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1960, ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບຈະລວດປະຕິວັດ, ລວມທັງຈະລວດ Saturn ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Apollo. ໃນປັດຈຸບັນ, ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີ propulsion, ລະບົບອະວະກາດ, ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກ.