ເຫດການໃຫຍ່ ແລະພາກສ່ວນເຝົ້າລະວັງທີ່ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບອຸປະຖໍາປະຈຳປີຂອງ Oregon

ໃນຂະນະທີ່ແສງຕາເວັນເປັນວົງແຫວນທີ່ຄາດວ່າຈະໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ລັດ Oregon ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການໃຫຍ່ໆຫຼາຍຄັ້ງ ແລະເບິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງປະກົດການຊັ້ນສູງທີ່ຫາຍາກນີ້. ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ, eclipse "ວົງຂອງໄຟ" ຈະສະເຫນີການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ຈະບໍ່ປາກົດອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນ Oregon ຈົນກ່ວາ 2046.
ແສງຕາເວັນ eclipse ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນໃຫມ່ຈັດວາງລະຫວ່າງໂລກແລະແສງຕາເວັນ, ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາຊົ່ວຄາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດການເປັນວົງວຽນເກີດຂື້ນເມື່ອດວງຈັນຢູ່ໄກເກີນໄປທີ່ຈະປິດບັງດວງຕາເວັນອອກຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດແສງວົງແຫວນທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈອ້ອມຮອບຂອບ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊົມຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງໂຄໂຣນາຂອງດວງອາທິດ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດດຶງດູດຕົ້ນຕໍຂອງແສງຕາເວັນ eclipse, ພວກເຂົາອາດຈະຍັງສັງເກດເຫັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ລູກປັດຂອງ Baily." ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອແສງແດດປະກົດເປັນລູກປັດ ໃນຂະນະທີ່ມັນກອງຜ່ານພື້ນຜິວທີ່ແຂງກະດ້າງຂອງດວງຈັນ. ຕ້ອງການແວ່ນຕາ eclipse ພິເສດຕະຫຼອດເຫດການທັງຫມົດເພື່ອປົກປ້ອງຕາຂອງຜູ້ຊົມ.
ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການເກີດສຸລິຍະຄາດສູງສຸດ, ບຸກຄົນຈະຕ້ອງຕັ້ງຕົວຕົນຢູ່ພາຍໃນແຖບກວ້າງ 90 ໄມລ໌ເຊິ່ງຈະຢຽດຈາກຝັ່ງທະເລ Oregon ໃຕ້-ກາງ, ເຂດຂ້າມຜ່ານເຊັ່ນ Eugene, Roseburg, Crater Lake, ແລະທະເລຊາຍ Alvord. ຢູ່ນອກວົງດົນຕີນີ້, ລວມທັງພື້ນທີ່ Portland, ຜູ້ຊົມຈະມີປະສົບການ eclipse ເປັນບາງສ່ວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 2017 ທັງຫມົດແສງຕາເວັນ eclipse.
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້ຖືກວາງແຜນໃນທົ່ວລັດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການຊັ້ນສູງນີ້. Eclipse Fest 2023, ຄາດວ່າຈະເປັນເຫດການ eclipse ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Oregon, ຈະມີດົນຕີສົດ, ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນມິດກັບຄອບຄົວ, ແລະການເບິ່ງ eclipse ເອງ. ກິດຈະກຳອີກອັນໜຶ່ງ, Eclipse Into Nature, ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ Running Y Resort ໃນ Klamath Falls ແລະຈະມີງານລ້ຽງດາວ, ການນຳສະເໜີ, ແລະງານລ້ຽງຊົມສາທາລະນະໃນມື້ທີ່ເກີດອັກຄີໄພ.
ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງລວມມີສວນສາທາລະນະ Shore Acres State Park, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມງາມແຄມທະເລທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ແລະຫາດຊາຍ Bullards ໃນ Bandon, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະເປັນ "ງານບຸນຂອງແສງສະຫວ່າງ". ທະເລສາບ Crater ແລະ Fort Rock ຍັງຄາດວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງົດງາມຂອງພວກເຂົາ.
ເມື່ອຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະວາງແຜນລ່ວງຫນ້າແລະຮັບປະກັນຕົ໋ວຫຼືເຮັດການຈັດການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນເປັນວົງແຫວນທີ່ຫາຍາກນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
— OregonLive.com