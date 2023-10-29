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ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ Eclipse ລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍມີໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກ

ByRobert Andrew

Oct 29, 2023
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ Eclipse ລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍມີໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກ

ປະກົດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວົງແຫວນແຫ່ງໄຟ” ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເຖິງວ່າຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເມກໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກໃນວັນເສົາທີ 14 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ revel ໃນ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ eclipse ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​.

ຕໍ່ກັບສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງ Grant Circle, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ City Hall, ເມືອງ North Bend ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງ Ring of Fire Revelry Eclipse Block ທີ່ໂດດເດັ່ນ. ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ, ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ປິດ​ບັງ​ດ້ວຍ​ສະພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ​ແຕ່​ກໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ.

ການຕົບແຕ່ງທີ່ມີສີສັນ ແລະ ອາກາດແຫ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງງານບຸນຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເພີດເພີນກັບງານບຸນຕ່າງໆ. ງານລ້ຽງຕັນໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງຄວາມສຸກແລະຄວາມປະຫລາດໃຈ, ບ່ອນທີ່ບຸກຄົນທີ່ມີຈິດໃຈດຽວກັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອປະສົບກັບເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ຫາຍາກນີ້. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ຝູງຊົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າເບິ່ງ "ວົງແຫວນໄຟ."

ໃນຂະນະທີ່ການປະກົດຕົວຂອງຊັ້ນສູງອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້, ພະລັງງານລວມແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມປະຫລາດໃຈ. ຜູ້ເຂົ້າຊົມຍິນດີໃນປະສົບການຮ່ວມກັນ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫມ່ແລະຍອມຮັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້.

FAQ:
ຖາມ: ປະກົດການ "ວົງແຫວນໄຟ" ແມ່ນຫຍັງ?
A: "ວົງຂອງໄຟ" ຫມາຍເຖິງ eclipse ແສງຕາເວັນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນຢູ່ apogee ຂອງຕົນ, ແລະຂະຫນາດປາກົດຂື້ນຂອງມັນແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແສງຕາເວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດວງຈັນບໍ່ໄດ້ປິດບັງດວງອາທິດຢ່າງສົມບູນ, ສ້າງຜົນກະທົບຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງວົງແຫວນໄຟຈຶ່ງເຊື່ອງຢູ່ທາງຫຼັງໝອກ ແລະເມກ?
A: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກ, ສາມາດກີດຂວາງການເບິ່ງເຫດການຊັ້ນສູງເຊັ່ນ: ວົງແຫວນຂອງໄຟ. ປະກົດການທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງສາມາດຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງການສະຫລອງ eclipse ຫຼຸດລົງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Astronomy.com](https://astronomy.com/)

By Robert Andrew