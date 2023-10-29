ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ Eclipse ລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍມີໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກ

ປະກົດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວົງແຫວນແຫ່ງໄຟ” ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເຖິງວ່າຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເມກໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກໃນວັນເສົາທີ 14 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ໂອກາດທີ່ຈະ revel ໃນສະເຫຼີມສະຫຼອງ eclipse ເປັນເອກະລັກ.
ຕໍ່ກັບສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງ Grant Circle, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ City Hall, ເມືອງ North Bend ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງ Ring of Fire Revelry Eclipse Block ທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເຖິງວ່າຈະຖືກປິດບັງດ້ວຍສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ.
ການຕົບແຕ່ງທີ່ມີສີສັນ ແລະ ອາກາດແຫ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງງານບຸນຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເພີດເພີນກັບງານບຸນຕ່າງໆ. ງານລ້ຽງຕັນໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງຄວາມສຸກແລະຄວາມປະຫລາດໃຈ, ບ່ອນທີ່ບຸກຄົນທີ່ມີຈິດໃຈດຽວກັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອປະສົບກັບເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ຫາຍາກນີ້. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ຝູງຊົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າເບິ່ງ "ວົງແຫວນໄຟ."
ໃນຂະນະທີ່ການປະກົດຕົວຂອງຊັ້ນສູງອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້, ພະລັງງານລວມແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມປະຫລາດໃຈ. ຜູ້ເຂົ້າຊົມຍິນດີໃນປະສົບການຮ່ວມກັນ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫມ່ແລະຍອມຮັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້.
FAQ:
ຖາມ: ປະກົດການ "ວົງແຫວນໄຟ" ແມ່ນຫຍັງ?
A: "ວົງຂອງໄຟ" ຫມາຍເຖິງ eclipse ແສງຕາເວັນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນຢູ່ apogee ຂອງຕົນ, ແລະຂະຫນາດປາກົດຂື້ນຂອງມັນແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແສງຕາເວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດວງຈັນບໍ່ໄດ້ປິດບັງດວງອາທິດຢ່າງສົມບູນ, ສ້າງຜົນກະທົບຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງວົງແຫວນໄຟຈຶ່ງເຊື່ອງຢູ່ທາງຫຼັງໝອກ ແລະເມກ?
A: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ໝອກໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ເມກ, ສາມາດກີດຂວາງການເບິ່ງເຫດການຊັ້ນສູງເຊັ່ນ: ວົງແຫວນຂອງໄຟ. ປະກົດການທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງສາມາດຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງການສະຫລອງ eclipse ຫຼຸດລົງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Astronomy.com](https://astronomy.com/)