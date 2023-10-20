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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບລະດັບສູງຂອງ Helium ໃນ Arctic Lava, ແນະນໍາວ່າແກນຂອງໂລກກໍາລັງຮົ່ວ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບລະດັບສູງຂອງ Helium ໃນ Arctic Lava, ແນະນໍາວ່າແກນຂອງໂລກກໍາລັງຮົ່ວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງການຮົ່ວໄຫຼຢູ່ໃນແກນຂອງໂລກ. ລະດັບສູງຂອງ helium-3 (³He), ເປັນ isotope ທີ່ຫາຍາກ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ lava ອາຍຸ 62 ລ້ານປີໄຫຼລົງເທິງເກາະ Baffin ໃນຫມູ່ເກາະ Arctic. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າແກນຂອງໂລກ, ເປັນລູກເຫຼັກທີ່ຫລໍ່ຫຼອມຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງດາວເຄາະ, ຖືກຫຸ້ມ ແລະໂດດດ່ຽວ.

ໂດຍປົກກະຕິ, ³ລາວພົບເຫັນຢູ່ໃນໂງ່ນຫີນແມ່ນມາຈາກວັດສະດຸທີ່ຖືກລະເບີດໂດຍແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງໄລຍະທໍາອິດຂອງການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະ. ເນື່ອງຈາກໂລກບໍ່ໄດ້ຜະລິດຫຼາຍ ³ມັນແລະສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍທີ່ຈະຫນີໄປໃນອາວະກາດຍ້ອນລັງສີແສງຕາເວັນ, ມັນເປັນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິທີ່ຈະຄົ້ນພົບລະດັບສູງຂອງໄອໂຊໂທບນີ້ຢູ່ໃນໂງ່ນຫີນໃນມື້ນີ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ³ຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງລາວໄດ້ຖືກຕິດຕາມກັບຄືນສູ່ເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງໂລກ.

ລະດັບຂອງ ³ ລາວພົບເຫັນຢູ່ໃນກ້ອນຫີນ lava olivine ຂອງເກາະ Baffin ຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າເປັນໄປໄດ້. ເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງໂລກ, ເຊິ່ງປ່ອຍ lava ແລະດູດຊຶມບາງສ່ວນຂອງເປືອກໂລກ, ໂດຍທໍາມະຊາດຈະສູນເສຍບາງສ່ວນຂອງການເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ ³He ຕາມການເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າປະລິມານຂອງ ³He ໃນກ້ອນຫີນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ແນ່ນອນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ helium ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ helium ທີ່ມາຈາກແກນຂອງໂລກ. ນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາວ່າຊັ້ນແກນແລະຊັ້ນນອກຂອງດາວ, ລວມທັງ mantle ແລະ crust, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີແລະບໍ່ໂອນວັດສະດຸລະຫວ່າງພວກມັນ. ຖ້າການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາຍໃນເລິກຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄິດກ່ອນ, ໂດຍອົງປະກອບເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງແກນໂລຫະແລະຫີນຂອງໂລກ.

ຂະນະ​ນີ້ ການ​ສືບສວນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ວ່າ​ອົງປະກອບ​ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ helium ຍັງ​ຫລົບ​ໜີ​ຈາກ​ແກນ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ​ແລະ ​ເມື່ອ​ໃດ ​ແລະ ​ໃນ​ເວລາ​ໃດ ທາດ​ເຫຼົ່ານີ້​ຈະ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫີນ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ. ການສຶກສາພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບລັກສະນະສະລັບສັບຊ້ອນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົບທວນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການພາຍໃນຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທຳມະຊາດ (30 ສິງຫາ 2021)

By Gabriel Botha

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