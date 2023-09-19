ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງຈາກໂລກເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນຳພາໂດຍນັກຄົ້ນຄ້ວາດາວເຄາະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hawai'i ທີ່ເມືອງ Manoa ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳເທິງດວງຈັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງຢູ່ໃນແຜ່ນ plasma ຂອງໂລກມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຊາະເຈື່ອນຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງນ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈການສ້າງແລະການພັດທະນາຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ອາດຈະສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳກ້ອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຮົ່ມຖາວອນຢູ່ເທິງດວງຈັນ.
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ Magnetosphere, ປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ ແລະລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກດວງອາທິດ. ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນແລະ magnetosphere ສ້າງຫາງແມ່ເຫຼັກຍາວທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນ plasma, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງແລະ ions. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມາຈາກທັງໂລກແລະລົມແສງຕາເວັນ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ອິດທິພົນຂອງ ion ພະລັງງານສູງຈາກພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນໃນ weathering ຊ່ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງຄ້າຍຄືດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງຈາກໂລກໃນຂະບວນການເຊາະເຈື່ອນເທິງດວງຈັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນການຮັບຮູ້ຈາກໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງມືຂອງ Moon Mineralogy Mapper ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Chandrayaan-1 ຂອງອິນເດຍເພື່ອສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງການສ້າງນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນໄດ້ເຄື່ອນຜ່ານ magnetotail ຂອງໂລກ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ການສັງເກດການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງນ້ໍາໃນ magnetotail ຂອງໂລກແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບເວລາທີ່ດວງຈັນຢູ່ນອກ magnetotail, ບ່ອນທີ່ມັນຖືກລະເບີດດ້ວຍລົມແສງຕາເວັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີຂະບວນການສ້າງເພີ່ມເຕີມຫຼືແຫຼ່ງນ້ໍາໃຫມ່ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບລົມແສງຕາເວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າລັງສີຈາກເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງງານສູງອາດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂລກແລະດວງຈັນໃນແງ່ຂອງການສ້າງນ້ໍາແລະການວິວັດທະນາຫນ້າດິນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງພາລະກິດຂອງດວງຈັນພາຍໃຕ້ໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA, ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ plasma ອ້ອມຂ້າງແລະການມີນ້ໍາຢູ່ດ້ານ Polar lunar ໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງການເດີນທາງຂອງດວງຈັນຜ່ານ magnetotail ຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Hawai'i ຢູ່ Manoa, ດາລາສາດທຳມະຊາດ