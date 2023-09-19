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ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງຈາກໂລກເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງຈາກໂລກເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ນຳພາ​ໂດຍ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ດາວ​ເຄາະ​ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Hawai'i ທີ່​ເມືອງ Manoa ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດຂອງ​ນ້ຳ​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງຢູ່ໃນແຜ່ນ plasma ຂອງໂລກມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຊາະເຈື່ອນຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງນ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy.

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈການສ້າງແລະການພັດທະນາຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ອາດຈະສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳກ້ອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຮົ່ມຖາວອນຢູ່ເທິງດວງຈັນ.

ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ Magnetosphere, ປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ ແລະລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກດວງອາທິດ. ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນແລະ magnetosphere ສ້າງຫາງແມ່ເຫຼັກຍາວທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນ plasma, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງແລະ ions. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມາຈາກທັງໂລກແລະລົມແສງຕາເວັນ.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ອິດທິພົນຂອງ ion ພະລັງງານສູງຈາກພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນໃນ weathering ຊ່ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງຄ້າຍຄືດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງຈາກໂລກໃນຂະບວນການເຊາະເຈື່ອນເທິງດວງຈັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນການຮັບຮູ້ຈາກໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງມືຂອງ Moon Mineralogy Mapper ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Chandrayaan-1 ຂອງອິນເດຍເພື່ອສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງການສ້າງນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນໄດ້ເຄື່ອນຜ່ານ magnetotail ຂອງໂລກ.

ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ການສັງເກດການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງນ້ໍາໃນ magnetotail ຂອງໂລກແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບເວລາທີ່ດວງຈັນຢູ່ນອກ magnetotail, ບ່ອນທີ່ມັນຖືກລະເບີດດ້ວຍລົມແສງຕາເວັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີຂະບວນການສ້າງເພີ່ມເຕີມຫຼືແຫຼ່ງນ້ໍາໃຫມ່ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບລົມແສງຕາເວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າລັງສີຈາກເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງງານສູງອາດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂລກແລະດວງຈັນໃນແງ່ຂອງການສ້າງນ້ໍາແລະການວິວັດທະນາຫນ້າດິນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງພາລະກິດຂອງດວງຈັນພາຍໃຕ້ໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA, ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ plasma ອ້ອມຂ້າງແລະການມີນ້ໍາຢູ່ດ້ານ Polar lunar ໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງການເດີນທາງຂອງດວງຈັນຜ່ານ magnetotail ຂອງໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Hawai'i ຢູ່ Manoa, ດາລາສາດທຳມະຊາດ

By Robert Andrew

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