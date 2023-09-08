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ພື້ນມະຫາສະໝຸດບູຮານທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ອ້ອມແກນຂອງໂລກ ຖືກເປີດເຜີຍໃນແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສູງໃໝ່

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ພື້ນມະຫາສະໝຸດບູຮານທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ອ້ອມແກນຂອງໂລກ ຖືກເປີດເຜີຍໃນແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສູງໃໝ່

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ຊີກ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ໂລກ: ຊັ້ນ​ບາງໆ​ແຕ່​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພື້ນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ບູຮານ​ທີ່​ຫໍ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ແກນ. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນນີ້ມີຢູ່ປະມານ 2,900 ກິໂລແມັດ (1,800 ໄມ) ດ້ານລຸ່ມຂອງພື້ນຜິວ, ຢູ່ເຂດແດນຫຼັກ (CMB). ນັກທໍລະນີສາດໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານກັບການສືບສວນແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຊື່ອກັນໃນເມື່ອກ່ອນ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍນັກທໍລະນີສາດ Samantha Hansen ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາໃຊ້ຄື້ນຟອງແຜ່ນດິນໄຫວຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນຊີກໂລກໃຕ້ເພື່ອສືບສວນໂຄງສ້າງ ULVZ (ເຂດຄວາມໄວສູງ) ຕາມ CMB. ໂດຍການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງແຜນທີ່ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ. ULVZs, ບ່ອນທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ, ເຊື່ອກັນວ່າແມ່ນເປືອກມະຫາສະຫມຸດຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ຝັງຢູ່ໃນຫຼາຍລ້ານປີ.

ການຈໍາລອງທີ່ນໍາສະເຫນີໃນການສຶກສາສະເຫນີວ່າກະແສ convection ອາດຈະໄດ້ຍ້າຍພື້ນມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານໄປສູ່ສະຖານທີ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ subduction ທີ່ຮັບຮູ້ຢູ່ໃນຫນ້າດິນ. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາອະທິບາຍອື່ນໆບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢ່າງສົມບູນ, ການສົມມຸດຕິຖານຂອງພື້ນມະຫາສະຫມຸດເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສໍາລັບ ULVZs ໃນເວລານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງແນະນໍາວ່າ crust ມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານອາດຈະຫໍ່ປະມານແກນທັງຫມົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບສາຂາວິຊາຕ່າງໆ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງອົງປະກອບຂອງໂລກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສືບສວນປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟແລະການເຫນັງຕີງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນພວກເຮົາຈາກລັງສີແສງຕາເວັນໃນອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຮ້ອນຈາກແກນຈະຫຼົບລົງໄປໃນຊັ້ນນອກນັ້ນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການລວມຂອງໂລກ.

ແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງນີ້ຂອງທໍລະນີສາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງໂຄງສ້າງຕື້ນແລະເລິກຂອງໂລກແລະສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງກົນໄກທີ່ສັບສົນທີ່ຂັບເຄື່ອນດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ການສໍາຫຼວດແຜ່ນດິນໄຫວຍັງສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງພາຍໃນຂອງໂລກຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​

By Mampho Brescia

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