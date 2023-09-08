ພື້ນມະຫາສະໝຸດບູຮານທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ອ້ອມແກນຂອງໂລກ ຖືກເປີດເຜີຍໃນແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສູງໃໝ່

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຊີກໂລກໃຕ້ຂອງໂລກ: ຊັ້ນບາງໆແຕ່ໜາແໜ້ນຂອງພື້ນມະຫາສະໝຸດບູຮານທີ່ຫໍ່ຢູ່ອ້ອມແກນ. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນນີ້ມີຢູ່ປະມານ 2,900 ກິໂລແມັດ (1,800 ໄມ) ດ້ານລຸ່ມຂອງພື້ນຜິວ, ຢູ່ເຂດແດນຫຼັກ (CMB). ນັກທໍລະນີສາດໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານກັບການສືບສວນແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຊື່ອກັນໃນເມື່ອກ່ອນ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍນັກທໍລະນີສາດ Samantha Hansen ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາໃຊ້ຄື້ນຟອງແຜ່ນດິນໄຫວຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນຊີກໂລກໃຕ້ເພື່ອສືບສວນໂຄງສ້າງ ULVZ (ເຂດຄວາມໄວສູງ) ຕາມ CMB. ໂດຍການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງແຜນທີ່ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ. ULVZs, ບ່ອນທີ່ຄື້ນສຽງເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ, ເຊື່ອກັນວ່າແມ່ນເປືອກມະຫາສະຫມຸດຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ຝັງຢູ່ໃນຫຼາຍລ້ານປີ.
ການຈໍາລອງທີ່ນໍາສະເຫນີໃນການສຶກສາສະເຫນີວ່າກະແສ convection ອາດຈະໄດ້ຍ້າຍພື້ນມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານໄປສູ່ສະຖານທີ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ subduction ທີ່ຮັບຮູ້ຢູ່ໃນຫນ້າດິນ. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາອະທິບາຍອື່ນໆບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢ່າງສົມບູນ, ການສົມມຸດຕິຖານຂອງພື້ນມະຫາສະຫມຸດເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສໍາລັບ ULVZs ໃນເວລານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງແນະນໍາວ່າ crust ມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານອາດຈະຫໍ່ປະມານແກນທັງຫມົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບສາຂາວິຊາຕ່າງໆ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງອົງປະກອບຂອງໂລກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສືບສວນປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟແລະການເຫນັງຕີງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນພວກເຮົາຈາກລັງສີແສງຕາເວັນໃນອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຮ້ອນຈາກແກນຈະຫຼົບລົງໄປໃນຊັ້ນນອກນັ້ນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການລວມຂອງໂລກ.
ແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງນີ້ຂອງທໍລະນີສາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງໂຄງສ້າງຕື້ນແລະເລິກຂອງໂລກແລະສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງກົນໄກທີ່ສັບສົນທີ່ຂັບເຄື່ອນດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ການສໍາຫຼວດແຜ່ນດິນໄຫວຍັງສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງພາຍໃນຂອງໂລກຈະຖືກເປີດເຜີຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມກ້າວຫນ້າວິທະຍາສາດ