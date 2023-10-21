ສົບຂອງລູກບັ້ງໄຟ ແລະດາວທຽມທີ່ໄໝ້ຖິ້ມໄວ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງອະນຸພາກໂລຫະຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກມີອະນຸພາກໂລຫະທີ່ກະແຈກກະຈາຍຈາກໜ່ວຍລູກສອນໄຟແລະດາວທຽມທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ນັ້ນເປັນບັນຫາທີ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສົ່ງຍານອະວະກາດທາງການຄ້າແລະກຸ່ມດາວທຽມ. ຈໍານວນດາວທຽມເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນ SpaceX ກໍ່ສ້າງກຸ່ມດາວທຽມການສື່ສານຂະຫນາດໃຫຍ່, ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງໂລຫະຂະຫນາດນ້ອຍໃນບັນຍາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Daniel Murphy ຈາກຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດເຄມີຂອງການບໍລິຫານມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອະນຸພາກໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຍ້ອນວ່າອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ໃນຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ມະນຸດ, ຄວາມກັງວົນແມ່ນຢູ່ໃນຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນ stratosphere.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນແມ່ນວ່າການມີໂລຫະຢູ່ໃນ stratosphere ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຂອງມັນແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນແລະຂະບວນການອື່ນໆ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນໂລຫະເຊັ່ນ: niobium, ທອງແດງ, lithium, ແລະອາລູມິນຽມໃນບັນຍາກາດ, ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະມາຈາກການເຜົາໄຫມ້ບັ້ງໄຟແລະດາວທຽມ. ການຄົ້ນພົບນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຮືອບິນຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີອຸປະກອນພິເສດຂອງອົງການ NASA ທີ່ມີເຄື່ອງມື spectrometer ທີ່ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດ.
ໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຫນືອເຂດຂົ້ວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່ອງຮອຍໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ. ການສຶກສາສັງເກດເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ meteors ຍັງສາມາດຝາກໂລຫະຢູ່ໃນບັນຍາກາດ, ຄວາມແຕກຕ່າງມະຫາຊົນລະຫວ່າງລູກແລະດາວທຽມທຽບກັບ meteors ແມ່ນສໍາຄັນ. ໂລຫະຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍການລະເບີດຂອງບັ້ງໄຟແລະດາວທຽມ, ໃນຂະນະທີ່ meteors ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນ micrograms.
ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງອະນຸພາກໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງໂລກແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໃນຂົງເຂດນີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວແລະຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄວກ່ວາຕໍ່ມາເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະ ກຳ ການບິນອະວະກາດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາແລະໂລກໂດຍລວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Messenger ໄດ້
– Chandan Khanna/AFP ຜ່ານ Getty Images