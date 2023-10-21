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ສົບຂອງລູກບັ້ງໄຟ ແລະດາວທຽມທີ່ໄໝ້ຖິ້ມໄວ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງອະນຸພາກໂລຫະຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ສົບຂອງລູກບັ້ງໄຟ ແລະດາວທຽມທີ່ໄໝ້ຖິ້ມໄວ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງອະນຸພາກໂລຫະຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ​ມີ​ອະນຸພາກ​ໂລຫະ​ທີ່​ກະ​ແຈກ​ກະຈາຍ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແລະ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ບັນຫາ​ທີ່​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະວະກາດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ກຸ່ມ​ດາວ​ທຽມ. ຈໍານວນດາວທຽມເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນ SpaceX ກໍ່ສ້າງກຸ່ມດາວທຽມການສື່ສານຂະຫນາດໃຫຍ່, ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງໂລຫະຂະຫນາດນ້ອຍໃນບັນຍາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Daniel Murphy ຈາກຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດເຄມີຂອງການບໍລິຫານມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອະນຸພາກໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຍ້ອນວ່າອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ໃນຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ມະນຸດ, ຄວາມກັງວົນແມ່ນຢູ່ໃນຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນ stratosphere.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນແມ່ນວ່າການມີໂລຫະຢູ່ໃນ stratosphere ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຂອງມັນແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັ້ນໂອໂຊນແລະຂະບວນການອື່ນໆ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນໂລຫະເຊັ່ນ: niobium, ທອງແດງ, lithium, ແລະອາລູມິນຽມໃນບັນຍາກາດ, ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະມາຈາກການເຜົາໄຫມ້ບັ້ງໄຟແລະດາວທຽມ. ການຄົ້ນພົບນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຮືອບິນຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີອຸປະກອນພິເສດຂອງອົງການ NASA ທີ່ມີເຄື່ອງມື spectrometer ທີ່ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດ.

ໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຫນືອເຂດຂົ້ວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່ອງຮອຍໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ. ການສຶກສາສັງເກດເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ meteors ຍັງສາມາດຝາກໂລຫະຢູ່ໃນບັນຍາກາດ, ຄວາມແຕກຕ່າງມະຫາຊົນລະຫວ່າງລູກແລະດາວທຽມທຽບກັບ meteors ແມ່ນສໍາຄັນ. ໂລຫະຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍການລະເບີດຂອງບັ້ງໄຟແລະດາວທຽມ, ໃນຂະນະທີ່ meteors ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນ micrograms.

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງອະນຸພາກໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງໂລກແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໃນຂົງເຂດນີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວແລະຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄວກ່ວາຕໍ່ມາເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະ ກຳ ການບິນອະວະກາດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາແລະໂລກໂດຍລວມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Messenger ໄດ້
– Chandan Khanna/AFP ຜ່ານ Getty Images

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