ການກະກຽມສໍາລັບແຜ່ນດິນໄຫວ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

ສະຫຼຸບສັງລວມ:
ແຜ່ນດິນໄຫວສາມາດເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ບາງພື້ນທີ່ໃນສະຫະລັດມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະກຽມພ້ອມ. ບົດຄວາມນີ້ສະເໜີພາບລວມຂອງການກຽມພ້ອມກັບແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ.
ແຜ່ນດິນໄຫວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນ, ແລະບາງພື້ນທີ່ໃນສະຫະລັດ, ລວມທັງ Alaska, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, ແລະ Mississippi River Valley, ຖືວ່າເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນເລື່ອງສໍາຄັນສໍາລັບບຸກຄົນໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ.
ຫນຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການກະກຽມແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນການສ້າງແຜນການສຸກເສີນ. ນີ້ຮວມເຖິງການກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພໃນເຮືອນ ຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຄອບຄຸມໄດ້ໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ. ສຶກສາຕົວທ່ານເອງ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ເຊັ່ນ: “ຖິ້ມ, ຝາປິດ, ແລະ ຍຶດໄວ້,” ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຕົກລົງກັບພື້ນດິນ, ຊອກຫາຝາປິດພາຍໃຕ້ເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ແຂງແກ່ນ, ແລະຖືໄວ້ຈົນກ່ວາການສັ່ນສະເທືອນຢຸດ.
ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະມີອຸປະກອນສຸກເສີນທີ່ກຽມພ້ອມ. ຊຸດນີ້ຄວນປະກອບມີອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ອາຫານທີ່ບໍ່ສາມາດທຳລາຍໄດ້, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານ, ໄຟສາຍ, ໝໍ້ໄຟ, ແລະວິທະຍຸທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຮັກສາເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະສິ່ງຂອງທີ່ອາດຈະລົ້ມລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.
ກວດກາເຮືອນຂອງເຈົ້າເປັນປະຈຳສຳລັບຈຸດອ່ອນທາງໂຄງສ້າງທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ເຊັ່ນ: ຮອຍແຕກໃນຝາ ຫຼື ພື້ນຖານ. ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາຊີບຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າມີບັນຫາໂຄງສ້າງໃດໆ.
ສຸດທ້າຍ, ຕິດຕາມເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດຂອງທ່ານ. ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ: ຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ, ເວັບໄຊທ໌ຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະແອັບພລິເຄຊັນມືຖືເພື່ອຮັບການອັບເດດແລະການແຈ້ງເຕືອນ. ເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບ ແລະທີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນສໍາຄັນບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ. ໂດຍການສ້າງແຜນສຸກເສີນ, ການປະກອບຊຸດສຸກເສີນ, ຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ, ແລະການເຝົ້າລະວັງ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວແລະປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.
ນິຍາມ:
– ແຜ່ນດິນໄຫວ: ເປັນແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະຮຸນແຮງ, ມັກຈະເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນ tectonic ທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ.
- ແຜນການສຸກເສີນ: ຊຸດຂອງຄໍາແນະນໍາແລະຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໃນໄລຍະສະຖານະການສຸກເສີນ.
- ຊຸດສຸກເສີນ: ການເກັບກໍາຂອງອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນໃນລະຫວ່າງການສຸກເສີນ.
– ເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ: ເສັ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອນຳໃຊ້ເພື່ອອອກຈາກພື້ນທີ່ຢ່າງປອດໄພໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການກະກຽມສໍາລັບແຜ່ນດິນໄຫວ." ອົງການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ.