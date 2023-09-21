The Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 ບ

ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanet ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ. ໃນບັນດາດາວເຄາະນອກຈໍານວນຫລາຍທີ່ຈັດໃນລາຍການ, Gliese 367 b, ທີ່ຮູ້ຈັກຍັງເປັນ Tahay, ຢືນອອກເປັນ oddball. ມັນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນດາວເຄາະໄລຍະສັ້ນ (Ultrashort Period (USP)) ເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາວົງໂຄຈອນສັ້ນທີ່ສຸດພຽງແຕ່ 7.7 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Gliese 367 b ມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ, ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເກືອບສອງເທົ່າຂອງໂລກ.
Elisa Goffo, ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Turin, ປຽບທຽບ Gliese 367 b ກັບດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກໂດຍມີຊັ້ນຫີນທີ່ມີກ້ອນຫີນຖືກຖອດອອກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກຕົ້ນຕໍ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຫົວຂໍ້ "ບໍລິສັດສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງສຸດ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ - ຍ່ອຍໂລກ GJ 367 b: ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍສອງເພີ່ມເຕີມທີ່ 11.5 ແລະ 34 ມື້," ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການວັດແທກຂອງ Gliese 367 b ຂອງມະຫາຊົນແລະ ລັດສະໝີ ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະສອງດວງ.
ການຄົ້ນພົບຂອງ Gliese 367 b ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ໃນປີ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນຳໃຊ້ spectrograph Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວັດແທກທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. . ນັກວິໄຈພົບວ່າ Gliese 367 b ມີລັດສະໝີ 70 ເປີເຊັນຂອງໂລກ ແລະ ມີມວນ 63 ເປີເຊັນຂອງໂລກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສອງເທົ່າ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງ Gliese 367 b ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນແກນຂອງດາວເຄາະທີ່ເຄີຍໃຫຍ່ກວ່າ, ໄດ້ສູນເສຍຊັ້ນຫີນຂອງມັນຜ່ານເຫດການໄພພິບັດຫຼືການປະທະກັບ protoplanet ອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື Gliese 367 b ແມ່ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາໃກ້ດາວຂອງມັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງມັນຫລຸດອອກໄປ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະເພີ່ມເຕີມສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບ, Gliese 367 c ແລະ d, ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າດາວເຄາະ Ultrashort Period ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນລະບົບທີ່ມີຫຼາຍດາວ. ດາວເຄາະຄູ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໂຄຈອນໃກ້ກັບດາວຄື Gliese 367 b, ແຕ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະທີ່ເປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະບວນການສ້າງຂອງ Gliese 367 b.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Goffo ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະ exoplanet ແລະລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະແລະສະຖານະການການສ້າງຕັ້ງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວເຄາະ oddball gliese 367 b.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ບໍລິສັດສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງທີ່ສຸດ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກຍ່ອຍ GJ 367 b: ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍສອງເພີ່ມເຕີມທີ່ 11.5 ແລະ 34 ມື້."
- Elisa Goffo, ມະຫາວິທະຍາໄລ Turin