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The Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 ບ

ByVicky Stavropoulou

Sep 21, 2023
The Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 ບ

ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanet ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ດາວ​ເຄາະ​ນອກ​ຈໍາ​ນວນ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈັດ​ໃນ​ລາຍ​ການ​, Gliese 367 b​, ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຍັງ​ເປັນ Tahay​, ຢືນ​ອອກ​ເປັນ oddball​. ມັນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນດາວເຄາະໄລຍະສັ້ນ (Ultrashort Period (USP)) ເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາວົງໂຄຈອນສັ້ນທີ່ສຸດພຽງແຕ່ 7.7 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Gliese 367 b ມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ, ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເກືອບສອງເທົ່າຂອງໂລກ.

Elisa Goffo, ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Turin, ປຽບທຽບ Gliese 367 b ກັບດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກໂດຍມີຊັ້ນຫີນທີ່ມີກ້ອນຫີນຖືກຖອດອອກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກຕົ້ນຕໍ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຫົວຂໍ້ "ບໍລິສັດສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງສຸດ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ - ຍ່ອຍໂລກ GJ 367 b: ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍສອງເພີ່ມເຕີມທີ່ 11.5 ແລະ 34 ມື້," ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການວັດແທກຂອງ Gliese 367 b ຂອງມະຫາຊົນແລະ ລັດສະໝີ ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະສອງດວງ.

ການຄົ້ນພົບຂອງ Gliese 367 b ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ໃນປີ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນຳໃຊ້ spectrograph Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຢູ່ທີ່ຫໍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວັດແທກທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. . ນັກວິໄຈພົບວ່າ Gliese 367 b ມີລັດສະໝີ 70 ເປີເຊັນຂອງໂລກ ແລະ ມີມວນ 63 ເປີເຊັນຂອງໂລກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສອງເທົ່າ.

ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງ Gliese 367 b ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນແກນຂອງດາວເຄາະທີ່ເຄີຍໃຫຍ່ກວ່າ, ໄດ້ສູນເສຍຊັ້ນຫີນຂອງມັນຜ່ານເຫດການໄພພິບັດຫຼືການປະທະກັບ protoplanet ອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ. ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ຄື Gliese 367 b ແມ່ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ອາຍ​ແກັສ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ມາ​ໃກ້​ດາວ​ຂອງ​ມັນ, ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ມັນ​ຫລຸດ​ອອກ​ໄປ.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະເພີ່ມເຕີມສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບ, Gliese 367 c ແລະ d, ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າດາວເຄາະ Ultrashort Period ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນລະບົບທີ່ມີຫຼາຍດາວ. ດາວເຄາະຄູ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໂຄຈອນໃກ້ກັບດາວຄື Gliese 367 b, ແຕ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະທີ່ເປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະບວນການສ້າງຂອງ Gliese 367 b.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Goffo ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະ exoplanet ແລະລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະແລະສະຖານະການການສ້າງຕັ້ງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວເຄາະ oddball gliese 367 b.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ບໍລິສັດສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງທີ່ສຸດ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກຍ່ອຍ GJ 367 b: ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍສອງເພີ່ມເຕີມທີ່ 11.5 ແລະ 34 ມື້."
- Elisa Goffo, ມະຫາວິທະຍາໄລ Turin

By Vicky Stavropoulou

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