ໜ່ວຍໂລກຖືກລະເບີດຈາກດາວຕາຍທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ນັກວິທະຍາສາດສົນໃຈ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນການລະເບີດຂອງຮັງສີ gamma ທີ່ມາຈາກດາວຕາຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ pulsar, ມີຄວາມແຂງແຮງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້. ການລະເບີດແມ່ນພະລັງງານສູງທີ່ສຸດຂອງຊະນິດທີ່ເຄີຍເຫັນ, ເທົ່າກັບປະມານສິບພັນຕື້ເທົ່າຂອງພະລັງງານຂອງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນຫຼື 20 tera-electronvolts. ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມແຕກແຍກກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດຄືນໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິທີການເລັ່ງທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້, pulsars, ເຮັດວຽກ.
Pulsars ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດາວດວງໜຶ່ງລະເບີດຢູ່ໃນ supernova ແລະອອກຈາກຫຼັງດາວນ້ອຍໆທີ່ຕາຍແລ້ວ. ດາວທີ່ຕາຍແລ້ວເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າດາວນິວຕຣອນ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະປະກອບດ້ວຍນິວຕຣອນເກືອບທັງໝົດ. ພວກມັນໝູນວຽນໄວທີ່ສຸດແລະມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນປັ່ນປ່ວນ, pulsars ປ່ອຍ beams ຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຄ້າຍຄືກັບ lighthouse cosmic.
radiation ຈາກ pulsars ຄິດວ່າເປັນຜົນມາຈາກເອເລັກໂຕຣນິກໄວທີ່ຜະລິດແລະປ່ອຍອອກມາໂດຍແມ່ເຫຼັກຂອງ pulsar, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ plasma ແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ອ້ອມຮອບດາວ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຶກສາລັງສີຈາກ pulsars ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນດີຂຶ້ນ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບການລະເບີດຂອງຮັງສີຈາກ Vela pulsar ທີ່ມີອົງປະກອບພະລັງງານສູງກວ່າທີ່ສັງເກດເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້. ລັງສີໄດ້ບັນລຸເຖິງ 20 tera-electronvolts, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານ 200 ເທົ່າທີ່ມີພະລັງຫຼາຍກ່ວາລັງສີໃດໆທີ່ກວດພົບໃນເມື່ອກ່ອນຈາກວັດຖຸນີ້. ນີ້ທ້າທາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ pulsars ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດຄືນໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິທີການເລັ່ງທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ.
ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າໂດຍການສຶກສາການລະເບີດຂອງພະລັງງານທີ່ມີພະລັງຫຼາຍຈາກ pulsars, ພວກເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບການລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ນີ້ຈາກດາວຕາຍໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະອາດຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການປ່ອຍອາຍພິດພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງຈາກ pulsars.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- 'ການຄົ້ນພົບອົງປະກອບຂອງຮັງສີຈາກ Vela Pulsar ເຖິງ 20 Teraelectronvolts', ດາລາສາດທໍາມະຊາດ