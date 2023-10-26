ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ອົບພະຍົບມະນຸດໃນຕອນຕົ້ນ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ມະນຸດໄດ້ເຂົ້າສູ່ການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ຄົ້ນຫາດິນແດນໃຫມ່ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດແມ່ນນັກວິຊາການທີ່ສົນໃຈມາດົນນານ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສະຫວ່າງໄປສູ່ເສັ້ນທາງຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາອອກຈາກອາຟຣິກາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍເຊື່ອກັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ການສຶກສາທີ່ແຕກແຍກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາຫຼັກຖານທາງໂບຮານຄະດີແລະພັນທຸກໍາເພື່ອຕິດຕາມຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໃນການເດີນທາງທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ແທນທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານພູມສັນຖານທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄືອຂ່າຍຂອງເສັ້ນທາງສີຂຽວ, ເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດແລະຊີວິດ. ແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນເຫຼົ່ານີ້, ຢຽດໄປທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດໃນຕົ້ນໆມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຂະຫຍາຍໄປໄກກວ່າອາຟຣິກາ.
ຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງຮອບຄອບ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດວ່າເຂດອຸດົມສົມບູນເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງວິວັດທະນາການແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນເຫຼົ່ານີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບກັບພືດແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວຕື່ມອີກແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໃນມື້ນີ້. ການເທື່ອເນື່ອງຈາກການເລົ່າຄືນໃຫມ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດນີ້ທ້າທາຍສະຕິປັນຍາແບບດັ້ງເດີມ ແລະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ສົດຊື່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ:
ຖາມ: ຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດຂອງເສັ້ນທາງການເຄື່ອນຍ້າຍແລວທາງທີ່ຂຽວງາມ?
A: ການຄົ້ນຄວ້າລວມເອົາການຄົ້ນພົບທາງໂບຮານຄະດີແລະຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາ, ເປີດເຜີຍຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການມີແລວທາງອຸດົມສົມບູນແທນທີ່ຈະເປັນພູມສັນຖານທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.
ຖາມ: ແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດແນວໃດ?
A: ເຂດອຸດົມສົມບູນໄດ້ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບພືດແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ທັດສະນະໃຫມ່ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ?
A: ໂດຍການທ້າທາຍສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດຄືນໃຫມ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງແລວທາງທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນການສ້າງປະຫວັດສາດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຍຸກສະໄຫມນີ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດບູຮານ, ມັນເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນເລິກຊຶ້ງຂອງປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດມີຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວແລະການປັບຕົວ, ເຊິ່ງຍັງຄົງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າໃຈຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ.
ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ອົບພະຍົບຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບໃໝ່ແຕ່ລະຄັ້ງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມອົດທົນ ແລະ ການປັບຕົວທີ່ສະແດງໂດຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມເດີນທາງອອກຈາກອາຟຣິກາ. ການຈິນຕະນາການເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາຄືນໃຫມ່, ນໍາພາໂດຍການມີແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ, ເປີດເສັ້ນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກແລະເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ໄຕ່ຕອງເລື່ອງໃຫຍ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ.