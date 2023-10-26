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ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ອົບພະຍົບມະນຸດໃນຕອນຕົ້ນ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ອົບພະຍົບມະນຸດໃນຕອນຕົ້ນ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ມະນຸດໄດ້ເຂົ້າສູ່ການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ຄົ້ນຫາດິນແດນໃຫມ່ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດແມ່ນນັກວິຊາການທີ່ສົນໃຈມາດົນນານ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສະຫວ່າງໄປສູ່ເສັ້ນທາງຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາອອກຈາກອາຟຣິກາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍເຊື່ອກັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ການສຶກສາທີ່ແຕກແຍກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາຫຼັກຖານທາງໂບຮານຄະດີແລະພັນທຸກໍາເພື່ອຕິດຕາມຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໃນການເດີນທາງທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພູມ​ສັນ​ຖານ​ທີ່​ແຫ້ງ​ແລ້ງ, ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ບັນ​ພະ​ບຸ​ລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ສີ​ຂຽວ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ຊີ​ວິດ. ແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນເຫຼົ່ານີ້, ຢຽດໄປທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດໃນຕົ້ນໆມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຂະຫຍາຍໄປໄກກວ່າອາຟຣິກາ.

ຜ່ານ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ເຂດ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນເຫຼົ່ານີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບກັບພືດແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວຕື່ມອີກແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໃນມື້ນີ້. ການເທື່ອເນື່ອງຈາກການເລົ່າຄືນໃຫມ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດນີ້ທ້າທາຍສະຕິປັນຍາແບບດັ້ງເດີມ ແລະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ສົດຊື່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ:

ຖາມ: ຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດຂອງເສັ້ນທາງການເຄື່ອນຍ້າຍແລວທາງທີ່ຂຽວງາມ?

A: ການຄົ້ນຄວ້າລວມເອົາການຄົ້ນພົບທາງໂບຮານຄະດີແລະຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາ, ເປີດເຜີຍຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການມີແລວທາງອຸດົມສົມບູນແທນທີ່ຈະເປັນພູມສັນຖານທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.

ຖາມ: ແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດແນວໃດ?

A: ເຂດອຸດົມສົມບູນໄດ້ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບພືດແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ.

ຖາມ: ທັດສະນະໃຫມ່ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ?

A: ໂດຍການທ້າທາຍສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດຄືນໃຫມ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງແລວທາງທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນການສ້າງປະຫວັດສາດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກເຮົາ.

ຖາມ: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຍຸກສະໄຫມນີ້ບໍ?

A: ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດບູຮານ, ມັນເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນເລິກຊຶ້ງຂອງປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດມີຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວແລະການປັບຕົວ, ເຊິ່ງຍັງຄົງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າໃຈຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ.

ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜູ້ອົບພະຍົບຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບໃໝ່ແຕ່ລະຄັ້ງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມອົດທົນ ແລະ ການປັບຕົວທີ່ສະແດງໂດຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມເດີນທາງອອກຈາກອາຟຣິກາ. ການຈິນຕະນາການເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາຄືນໃຫມ່, ນໍາພາໂດຍການມີແລວທາງທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ, ເປີດເສັ້ນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກແລະເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ໄຕ່ຕອງເລື່ອງໃຫຍ່ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມະນຸດແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ.

By Mampho Brescia