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ອິດທິພົນຂອງ Stellar Dynamics ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Galactic Habitability

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ອິດທິພົນຂອງ Stellar Dynamics ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Galactic Habitability

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນານະໂຍບາຍດ້ານຂອງດາວໃນເວລາທີ່ຂຸດຄົ້ນນິໄສຂອງກາແລັກຊີ. ໃນຮູບແບບ N-body simulation ຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວິວັຖນາການທາງໂລກຂອງວົງໂຄຈອນຂອງດາວ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢູ່ອາໄສ.

ການຈໍາລອງ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 10 ຕື້ປີ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍ radial ຂອງອົງປະກອບຂອງດາວບໍ່ສາມາດຖືກຍົກເລີກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຮູບແບບ axisymmetric ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍທີ່ມີລະດັບປານກາງຂອງຄວາມຮ້ອນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງອົງປະກອບດວງດາວໄປສູ່ເຂດນອກຂອງ galaxy ມີບົດບາດໃນການປະຊາກອນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນບ່ອນຢູ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ແຕ່ເຂດນອກເໜືອລັດສະໝີ galactic ຂອງດວງອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ການພົບກັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງດວງດາວເກີດຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່າແຮງການຢູ່ອາໄສຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດາວທີ່ປ່ຽນຈາກວົງໂຄຈອນທີ່ບໍ່ເປັນວົງມົນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນເກືອບວົງກົມທີ່ໝັ້ນຄົງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນບໍລິເວນກວ້າງຂອງແສງຕາເວັນ.

ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະສົມ radial, ໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ກວມເອົາປະມານ 3 ຫາ 12 ກິໂລແມັດຈາກສູນກາງ galactic. ການປະສົມນີ້ເຮັດໃຫ້ມົວເຂດແດນທຳມະດາຂອງເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Galactic, ພາກພື້ນທີ່ເຊື່ອວ່າຈະຮອງຮັບລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ. ປະຊາກອນທີ່ຄົງທີ່ຂອງດາວໃນບໍລິເວນແສງອາທິດແມ່ນມາຈາກເຂດປະສົມ radial ນີ້, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ໃນພາກພື້ນພາຍໃນຂອງ galaxy ໄດ້.

ເມື່ອພວກເຮົາໄຕ່ຕອງເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງລະບົບສຸລິຍະຢູ່ໃນບໍລິບົດຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າເຂດໄກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາສາມາດຖືວ່າເປັນແບບປົກກະຕິ. ລະບົບສຸລິຍະໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຂ້າງນອກຈາກເຂດພາຍໃນຂອງແຜ່ນດິດ, ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໂລຫະ, ແລະປະຈຸບັນຮັກສາວົງໂຄຈອນເປັນວົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂອບເຂດຂອງເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ Galactic ບໍ່ສາມາດຖືກກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງເນື່ອງຈາກການຜະສົມຜະສານແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງປະກອບຂອງດາວ.

FAQ:

ຖາມ: ເຂດທີ່ອາໄສ Galactic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຂດ Galactic Habitable Zone ຫມາຍເຖິງພາກພື້ນພາຍໃນ galaxy ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກີດໃຫມ່ແລະການລ້ຽງດູຂອງຊີວິດ.

Q: ການປະສົມ radial ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການປະສົມລັງສີແມ່ນຂະບວນການທີ່ອົງປະກອບຂອງດາວ, ເຊັ່ນວ່າດາວ, ເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຫຼືພາຍນອກຈາກຕໍາແຫນ່ງເດີມຂອງພວກເຂົາພາຍໃນ galaxy.

ຖາມ: ການພົບກັບດາວທີ່ໃກ້ຊິດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ນິໄສ?
A: ການພົບກັບດາວທີ່ໃກ້ຊິດສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ນິໄສແຕ່ບໍ່ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການພົບກັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງດາວຢູ່ໃນຄວາມໃກ້ຊິດກັບກັນແລະກັນ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົບກວນເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບຊີວິດ.

By Vicky Stavropoulou

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