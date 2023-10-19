ປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາຍຸຊາຍແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດຂອງໂລກໃນປີ 2022. ການເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆລວມທັງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາຟຣິກາ, ແຫຼມອາຣັບ, ພູພຽງອີຣ່ານ, ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງຈີນ. ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ (WMO) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພາຍຸຊາຍຮ້ອນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ອີງຕາມການປະກາດຂ່າວຂີ້ຝຸ່ນທາງອາກາດຂອງ WMO, ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການລະເຫີຍທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເກີດພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດິນຊາຍແລະພະຍຸຝຸ່ນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ WMO ກວດສອບການເກີດແລະອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸຝຸ່ນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ. ມັນເປີດເຜີຍວ່າລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນສະເລ່ຍທົ່ວໂລກໃນປີ 2022 ແມ່ນເກີນເລັກນ້ອຍຂອງປີ 2021. ໃນປີກາຍນີ້, ຕົວເລກແມ່ນ 13.8 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ໃນປີ 2021 ເທົ່າກັບ 13.5 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ.
ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 2,000 ລ້ານໂຕນເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໃນແຕ່ລະປີ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ຫ່າງຈາກຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ. ພາຍຸຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລະບົບນິເວດ, ສະພາບອາກາດ, ແລະສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ຂີ້ຝຸ່ນບາງຊະນິດແມ່ນເກີດຂື້ນໂດຍທໍາມະຊາດ, ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຜົນມາຈາກການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແລະທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີ.
ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຖິງສາມເຫດການໃຫຍ່ໃນປີ 2022. ໃນເດືອນມີນາ, ການລະບາດຂອງຂີ້ຝຸ່ນພິເສດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກພາກເຫນືອຂອງອາຟຣິກາເໜືອສະເປນ ແລະ ປອກຕຸຍການ, ໂດຍມີຄ່າສູງສຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເກີນ 3,500 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດປະຈໍາວັນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ 50 ໄມໂຄຣກຣາມ. ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທັງພາກຕາເວັນອອກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະສົບກັບພາຍຸຝຸ່ນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນແລະດິນກະສິກຳ.
ຫົວຫນ້າ WMO Petteri Taalas ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງພາຍຸຊາຍແລະຂີ້ຝຸ່ນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການກະສິກໍາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພາຍຸຝຸ່ນແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ. WMO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດລະບົບເຕືອນໄພໄພພິບັດດິນຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກ ແລະການເຊື່ອມໂຍງທັກສະການພະຍາກອນຝຸ່ນແລະການບໍລິການເຕືອນໄພເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (WMO)
– WMO Airborne Dust Bulletin