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ປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາຍຸຊາຍແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
ປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາຍຸຊາຍແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດຂອງໂລກໃນປີ 2022. ການເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆລວມທັງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາຟຣິກາ, ແຫຼມອາຣັບ, ພູພຽງອີຣ່ານ, ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງຈີນ. ອົງການ​ອຸຕຸນິຍົມ​ໂລກ (WMO) ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາຍຸ​ຊາຍ​ຮ້ອນ​ແຮງ​ຂຶ້ນຕື່ມ.

ອີງຕາມການປະກາດຂ່າວຂີ້ຝຸ່ນທາງອາກາດຂອງ WMO, ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການລະເຫີຍທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເກີດພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນ. ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຂອງ​ດິນ​, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ດິນ​ຊາຍ​ແລະ​ພະ​ຍຸ​ຝຸ່ນ​.

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ WMO ກວດສອບການເກີດແລະອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸຝຸ່ນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ. ມັນເປີດເຜີຍວ່າລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນສະເລ່ຍທົ່ວໂລກໃນປີ 2022 ແມ່ນເກີນເລັກນ້ອຍຂອງປີ 2021. ໃນປີກາຍນີ້, ຕົວເລກແມ່ນ 13.8 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ໃນປີ 2021 ເທົ່າກັບ 13.5 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ຂີ້​ຝຸ່ນ​ປະມານ 2,000 ລ້ານ​ໂຕນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ, ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຄຸນ​ນະພາ​ບອາກາດ ​ແລະ ທ້ອງ​ຟ້າ​ທີ່​ມືດ​ມົວ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ພັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ. ພາຍຸຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລະບົບນິເວດ, ສະພາບອາກາດ, ແລະສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ຂີ້ຝຸ່ນບາງຊະນິດແມ່ນເກີດຂື້ນໂດຍທໍາມະຊາດ, ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຜົນມາຈາກການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແລະທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີ.

ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຖິງສາມເຫດການໃຫຍ່ໃນປີ 2022. ໃນເດືອນມີນາ, ການລະບາດຂອງຂີ້ຝຸ່ນພິເສດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກພາກເຫນືອຂອງອາຟຣິກາເໜືອສະເປນ ແລະ ປອກຕຸຍການ, ໂດຍມີຄ່າສູງສຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເກີນ 3,500 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດປະຈໍາວັນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ 50 ໄມໂຄຣກຣາມ. ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ຜ່ານ​ມາ, ທັງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ພາຍຸ​ຝຸ່ນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ, ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ແລະ​ດິນ​ກະສິກຳ.

ຫົວຫນ້າ WMO Petteri Taalas ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງພາຍຸຊາຍແລະຂີ້ຝຸ່ນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການກະສິກໍາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພາຍຸຝຸ່ນແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ. WMO ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ລະບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ໄພພິບັດ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ທັກສະ​ການ​ພະຍາກອນ​ຝຸ່ນ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ເຕືອນ​ໄພ​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການ​ອຸຕຸນິຍົມ​ໂລກ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ (WMO)
– WMO Airborne Dust Bulletin

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