ນັກດາລາສາດສັງເກດການແສງຈາກດາວເຄາະຍັກກ້ອນຕົກລົງ

ໃນການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນແສງຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະໃຫຍ່ກ້ອນສອງໜ່ວຍທີ່ປະທະກັນ ແລະຜົນໃຫ້ເມກຂີ້ຝຸ່ນເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າດາວແມ່ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ມາ. ດາວ ASASSN-21qj ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍເຄືອຂ່າຍ telescopes ASASSN, ແລະການຈາງຂອງມັນຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຖືກສຶກສາໂດຍເຄືອຂ່າຍນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນແລະມືອາຊີບ, ລວມທັງທ່ານດຣ Matthew Kenworthy ແລະນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ Richelle van Capelleveen ຈາກ Leiden Observatory ໃນປະເທດເນເທີແລນ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ລະບົບໄດ້ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງເປັນສອງເທົ່າຢູ່ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນອິນຟາເຣດສາມປີກ່ອນທີ່ດາວຈະເລີ່ມຈາງລົງໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັກຄົ້ນຄວ້ານັກສມັກເລ່ນໄດ້ແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ສື່ສັງຄົມ. ນັກດາລາສາດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດ ສຳ ລັບປະກົດການນີ້ແມ່ນການປະທະກັນລະຫວ່າງດາວເຄາະໃຫຍ່ກ້ອນສອງໜ່ວຍ. ການປະທະກັນໄດ້ສ້າງແສງແສງອິນຟາເຣດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໂດຍພາລະກິດຂອງ NEOWISE, ແລະຜົນໃຫ້ເມກເສດເສດເຫຼືອທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ເຄື່ອນໄປໜ້າດາວຫຼາຍປີຕໍ່ມາ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ມືດມົວ.
ທ່ານດຣ Simon Lock ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol ອະທິບາຍວ່າ ອຸນຫະພູມ ແລະຂະໜາດຂອງວັດຖຸທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ, ຕະຫຼອດທັງໄລຍະເວລາຂອງການສ່ອງແສງ, ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງດາວເຄາະໃຫຍ່ກ້ອນສອງໜ່ວຍ. ການສັງເກດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະຍັກ. ໂດຍປົກກະຕິ, ອົງປະກອບຫນັກໃນດາວເຄາະໃຫຍ່ແມ່ນຝັງຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນຂອງ hydrogen ແລະ helium, ແຕ່ໃນການປະທະກັນນີ້, ວັດສະດຸຈາກພາຍໃນໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ເຂດນອກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງດາວເຄາະລວມ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ອຍອາຍນ້ໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຢັນຫຼັງຈາກຜົນກະທົບ.
ເມື່ອເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ເມກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຈະແຜ່ລາມອອກໄປຕາມວົງໂຄຈອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະນັກດາລາສາດຈະສາມາດສັງເກດການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງຈາກເມກນີ້ໂດຍໃຊ້ທັງກ້ອງສ່ອງທາງພື້ນດິນ ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb. ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການ collision ຂອງດາວເຄາະແລະການສ້າງຕັ້ງແລະການ evolution ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທຳມະຊາດ: "ການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະພາຍຫຼັງແລະການຜ່ານຂອງເມກເສດທີ່ເກີດຂຶ້ນ"
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Bristol: "ນັກດາລາສາດເຫັນ 'ງູ cosmic' ເກີດຂື້ນຈາກການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ"