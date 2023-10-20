ຜູ້ຊາຍສາມຄົນຕ້ອງການການບັງຄັບໃຫ້ອາຫານເບຍເພື່ອປົກປ້ອງ Python ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

ເຫດການທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊອກຫາຊາຍ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລ້ຽງ python ທີ່ຖືກປ້ອງກັນດ້ວຍລາເກີ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນໃນບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິສັດ ແລະ ນັກອະນຸລັກ.
ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການກະທໍາຂອງການບັງຄັບໃຫ້ກິນ python ກັບເບຍແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ໂຫດຮ້າຍແຕ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງສັດເລືອຄານ. Lager, ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອນກໍຮໍ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າມີປະລິມານເອທານອນສູງ. ເມື່ອສັດບໍລິໂພກ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບມັນ, ເອທານອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນຮ້າຍແຮງ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອະໄວຍະວະແລະການເສຍຊີວິດ.
python ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຫດການນີ້ແມ່ນເປັນຊະນິດພັນປ້ອງກັນ, ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຫຼືແຊກແຊງມັນດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງບັງຄັບໃຫ້ອາຫານເຫຼົ້າ. ງູຊະນິດນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດ, ຮັກສາຄວາມສົມດຸນໂດຍການຄວບຄຸມປະຊາກອນຈໍາພວກຫນູ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້ພວມເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະກຳລັງດຳເນີນການຊອກຫາສາມຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ອົງການສະຫວັດດີການສັດ ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສືບສວນ.
ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເຄົາລົບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ. ເຫດການນີ້ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການມີລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວຕໍ່ສັດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍແຮງຂອງປາໃສ່ກັບ python ທີ່ຖືກປົກປ້ອງຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈແລະ outraged. ຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ສັດ, ບວກໃສ່ກັບສະຖານະພາບທີ່ຖືກປົກປ້ອງຂອງງູ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຶກສາແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັດ.
ນິຍາມ:
– Python: ເປັນງູທີ່ບໍ່ມີພິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ແລະອົດສະຕາລີ.
– Lager: ເບຍປະເພດໜຶ່ງທີ່ຜ່ານການໝັກເຢັນ ແລະ ແກ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໂດຍ Jamie Pyatt, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023.