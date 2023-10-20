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ຜູ້ຊາຍສາມຄົນຕ້ອງການການບັງຄັບໃຫ້ອາຫານເບຍເພື່ອປົກປ້ອງ Python ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ຜູ້ຊາຍສາມຄົນຕ້ອງການການບັງຄັບໃຫ້ອາຫານເບຍເພື່ອປົກປ້ອງ Python ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

​ເຫດການ​ທີ່​ໜ້າ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ຊາຍ XNUMX ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໄດ້​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ລ້ຽງ​ python ​ທີ່​ຖືກ​ປ້ອງ​ກັນ​ດ້ວຍ​ລາ​ເກີ. ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ, ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສິດທິ​ສັດ ​ແລະ ນັກ​ອະນຸລັກ.

ອີງ​ຕາມ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​, ການ​ກະ​ທໍາ​ຂອງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ກິນ python ກັບ​ເບຍ​ແມ່ນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສັດ​ເລືອ​ຄານ​. Lager, ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອນກໍຮໍ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າມີປະລິມານເອທານອນສູງ. ເມື່ອສັດບໍລິໂພກ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບມັນ, ເອທານອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນຮ້າຍແຮງ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອະໄວຍະວະແລະການເສຍຊີວິດ.

python ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຫດການນີ້ແມ່ນເປັນຊະນິດພັນປ້ອງກັນ, ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຫຼືແຊກແຊງມັນດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງບັງຄັບໃຫ້ອາຫານເຫຼົ້າ. ງູຊະນິດນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດ, ຮັກສາຄວາມສົມດຸນໂດຍການຄວບຄຸມປະຊາກອນຈໍາພວກຫນູ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ພວມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ສາມ​ຄົນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ອົງການ​ສະຫວັດດີ​ການ​ສັດ ພວມ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ ມາ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ.

ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ເຄົາລົບ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສັດປ່າ. ເຫດການ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ການ​ມີ​ລະບຽບ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ​ແລະ ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ທີ່​ໂຫດຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ​ຕໍ່​ສັດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍແຮງຂອງປາໃສ່ກັບ python ທີ່ຖືກປົກປ້ອງຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈແລະ outraged. ຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ສັດ, ບວກໃສ່ກັບສະຖານະພາບທີ່ຖືກປົກປ້ອງຂອງງູ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຶກສາແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັດ.

ນິຍາມ:
– Python: ເປັນງູທີ່ບໍ່ມີພິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ແລະອົດສະຕາລີ.
– Lager: ເບຍປະເພດໜຶ່ງທີ່ຜ່ານການໝັກເຢັນ ແລະ ແກ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໂດຍ Jamie Pyatt, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023.

By Vicky Stavropoulou

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