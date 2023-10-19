Transmission Spectra ຂອງ GJ 1132 b: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຈາກ JWST Observations

ການຄົ້ນຫາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະທີ່ມີຫີນດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ສຸມໃສ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນດາວເຄາະທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ Mdwarfs. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີອັດຕາສ່ວນຂະໜາດຂອງດາວເຄາະຕໍ່ດາວທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການຊອກຄົ້ນຫາລັກສະນະບັນຍາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງລັກສະນະບັນຍາກາດແລະການປະຕິບັດການຂົນສົ່ງດຽວຂອງ JWST, ການສັງເກດການຫຼາຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບໃດໆ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີສອງການສັງເກດການຂ້າມຜ່ານຂອງດາວຫີນ GJ 1132 b ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື JWST NIRSpec G395H. ກວມເອົາລະດັບຄວາມຍາວຄື່ນຂອງ 2.8-5.2 μm, ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວໄດ້. ການສັງເກດກ່ອນໜ້ານີ້ກັບເຄື່ອງມື WFC3 ຂອງກ້ອງວົງຈອນປິດ Hubble Space Telescope ໄດ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ, ໂດຍມີຫຼັກຖານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບບັນຍາກາດ ຫຼື spectrum ທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ.
ຂໍ້ມູນ JWST ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງສອງການຢ້ຽມຢາມ. ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຄັ້ງດຽວ, spectrum ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບັນຍາກາດທີ່ຄອບງໍາ H2O, ມີຮ່ອງຮອຍຂອງ CH4 ແລະ N2O. ອີກທາງເລືອກ, ສັນຍານດັ່ງກ່າວສາມາດຖືວ່າເປັນການປົນເປື້ອນຂອງດາວຈາກຈຸດດາວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, spectrum ທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງທີສອງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ. ການຢ້ຽມຢາມທັງສອງບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການປະກົດຕົວຂອງ HCN ກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນບັນຍາກາດຂອງ GJ 1132 b. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງບັນຍາກາດຫຼືຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງມື.
ທີ່ສໍາຄັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ວິເຄາະ spectra stellar ອອກຈາກການຂົນສົ່ງແລະບໍ່ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງການປ່ຽນແປງ inhomogeneity ຂອງ stellar ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ, ເຊິ່ງໄດ້ແຍກອອກພຽງແຕ່ 8 ມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຜົນກະທົບຂອງລະບົບເຄື່ອງມືໄດ້ຖືກກໍານົດ. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນແມ່ນສຽງສຸ່ມຜົນກະທົບຕໍ່ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ການສັງເກດການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນ spectra ການສົ່ງຕໍ່ຂອງ GJ 1132 b ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດພົບແລະລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງ exoplanets ຫີນ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກັບ JWST ແລະນັກສັງເກດການອື່ນໆໃນອະນາຄົດຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຊາກອນ exoplanet.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)