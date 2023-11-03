ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນລະຫວ່າງການບິນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh. ລະບົບການຖ່າຍພາບຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Dinkinesh ບໍ່ແມ່ນເປັນຮູບດາວດຽວ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນລະບົບຄູ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍຮູບດາວສອງດວງທີ່ວົງໂຄຈອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ຮູບພາບທໍາອິດທີ່ສົ່ງຄືນໂດຍ Lucy ຢືນຢັນວ່າ Dinkinesh ແມ່ນຄູ່ຄູ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍແລະພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາໃນອາວະກາດ. ເປັນຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ໃນລະບົບຄາດວ່າຈະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 0.5 ໄມລ໌, ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍມີຂະໜາດປະມານ 0.15 ໄມລ໌.
ການພົບກັບ Dinkinesh ນີ້ໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນການທົດສອບສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຂອງ Lucy ແລະລະບົບການຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງມັນ. ຍານອະວະກາດໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍຄູ່ທີ່ບິນຜ່ານມາດ້ວຍຄວາມໄວ 10,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດໄດ້ຕິດຕາມດາວເຄາະຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນສະຖານະການສຳຫຼວດອາວະກາດໃນເວລາຈິງ.
ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດຕື່ນເຕັ້ນກັບຊຸດຂອງຮູບພາບທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍ Lucy ໃນລະຫວ່າງການພົບນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍຍານອາວະກາດຈະໄດ້ຮັບການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະພຶດຕິກໍາຂອງດາວເຄາະຮ້າຍ. ລະບົບ binary ໃນ Dinkinesh ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການສຶກສາປຽບທຽບກັບລະບົບຄູ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ Didymos ແລະ Dimorphos ສັງເກດເຫັນໂດຍພາລະກິດ DART.
ທີມງານ Lucy ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການພົບນີ້ແລະກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. ໃນປີ 2025, Lucy ຈະມີການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ດາວເຄາະນ້ອຍສາຍແອວຫຼັກອີກອັນໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Donaldjohanson. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະ ປູທາງໄປສູ່ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພາລະກິດ—ເພື່ອສຳຫຼວດດາວພະຫັດ Trojan ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2027.
ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຂະຫນາດໃຫມ່ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກມັນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນແລະການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະນອກເຫນືອການ.
FAQ
ລະບົບຖານສອງໃນສະພາບການຂອງຮູບດາວແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບຄູ່ໃນສະພາບການຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຫມາຍເຖິງການມີຮູບດາວສອງວົງໂຄຈອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜູກມັດດ້ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະສະແດງຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກມັນ.
ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງ Lucy ແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງ Lucy ແມ່ນເທັກໂນໂລຍີເທິງຍານອະວະກາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ລະບົບນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຈັບພາບລາຍລະອຽດແລະຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການປະເຊີນຫນ້າຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຮູບດາວ.
ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງພາລະກິດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນເພື່ອສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ແບ່ງປັນວົງໂຄຈອນຂອງ Jupiter ອ້ອມຮອບດວງອາທິດ. ໂດຍການສຶກສາເປັນຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂອງອິດທິພົນ gravitational ຂອງ Jupiter.
ມີຮູບດາວອັນໃດທີ່ Lucy ຈະພົບໃນອະນາຄົດ?
ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບກັບ Dinkinesh, Lucy ມີກໍານົດຈະເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຮູບດາວສາຍແອວຕົ້ນຕໍອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Donaldjohanson ໃນປີ 2025. ຫລັງຈາກນີ້, ຍານອະວະກາດຈະສໍາຫຼວດດາວພະຫັດ Trojan, ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ, ເລີ່ມໃນປີ 2027.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ NASA: www.nasa.gov