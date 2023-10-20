ຄວາມລອດຕາຍຂອງດວງອາທິດ: ຊະຕາກໍາຂອງດາວເຄາະ V

ຊະຕາກໍາຂອງດາວເຄາະ V, ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງສົມມຸດຕິຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ໃນຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ໃນຖານະດາວເຄາະປະເພດ G-sequence, ດວງອາທິດເປັນຈຸດສໍາຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ສະຫນອງຄວາມຮ້ອນແລະແສງສະຫວ່າງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດເທິງໂລກແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບຂອງດາວອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດາວທັງຫມົດ, ແສງຕາເວັນມີຊີວິດຈໍາກັດ.
ໃນເວລາປະມານຫ້າພັນລ້ານປີ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າດວງອາທິດຈະທໍາລາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄຮໂດເຈນຂອງມັນຫມົດໄປແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ຍັກໃຫຍ່ສີແດງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະລົ້ມລົງເປັນດາວແດງ. ຂະບວນການນີ້ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບສຸລິຍະ, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍດາວເຄາະ.
Planet V, ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສົນທະນານີ້, ມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າເຂດ Goldilocks, ຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ເຂດນີ້ຫມາຍເຖິງພາກພື້ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບດາວທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມີນ້ໍາຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດາວ, ເງື່ອນໄຂທີ່ເຊື່ອວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້.
ການຢູ່ລອດຂອງດາວເຄາະ V ຢູ່ໃນໃບຫນ້າຂອງການຕາຍຂອງດວງອາທິດແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໂດຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ດວງຕາເວັນຂະຫຍາຍອອກເປັນຍັກສີແດງ, ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເຂົ້າໄປຄອບຄຸມດາວເຄາະພາຍໃນ, ເຊິ່ງອາດລວມທັງໂລກ. ຖ້າ Planet V ຕັ້ງຢູ່ນອກເຫນືອຈາກການຂະຫຍາຍ radial ນີ້, ມັນອາດຈະຫນີຈາກການທໍາລາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫຼົບຫຼີກການຂະຫຍາຍເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງດາວເຄາະ V. ການຫັນປ່ຽນຂອງດວງຕາເວັນເປັນດາວດວງຂາວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງດາວເຄາະທີ່ຍັງເຫຼືອທັງຫມົດ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ Planet V ຈະມີແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ຫຼື ບັນຍາກາດທີ່ໜາແໜ້ນ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ມັນອາດກາຍເປັນບ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ແຊ່ແຂງທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນໄລຍະທີ່ດວງອາທິດຕົກຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ, ລົມແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະອອກໄປ. ຖ້າບໍ່ມີຊັ້ນບັນຍາກາດປ້ອງກັນ, ດາວເຄາະ V ຈະປະເຊີນກັບລັງສີຂອງດາວເຄາະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະດາວຫາງ, ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ລອດມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ທາງທິດສະດີສໍາລັບ Planet V ທີ່ຈະອົດທົນກັບການປ່ຽນແປງຂອງແສງຕາເວັນເຂົ້າໄປໃນຍັກໃຫຍ່ສີແດງແລະການລົ້ມລົງຕໍ່ມາເປັນ dwarf ສີຂາວ, ເງື່ອນໄຂຂອງດາວເຄາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ inhospitable. ການຢູ່ລອດຂອງທຸກຮູບແບບຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະ V ຈະຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້.
ການວິເຄາະນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການດາວເຄາະ ແລະວິທະຍາສາດດາວເຄາະ. ການຄົ້ນພົບໃນອະນາຄົດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດຂອງດາວເຄາະທີ່ເກີນອາຍຸຂອງດາວຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. "ວົງຈອນຊີວິດຂອງດວງອາທິດ." ບໍລິຫານການບິນ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ.
2. “ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ.” ສະມາຄົມດາວເຄາະ.
3. "ອະນາຄົດຂອງດວງອາທິດ." ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ.
4. "ວິວັດທະນາການດາວ." ມະຫາວິທະຍາໄລ Tennessee, ພາກວິຊາຟີຊິກ ແລະດາລາສາດ.
5. "ຊະຕາກໍາຂອງລະບົບສຸລິຍະ." ສູນ Harvard-Smithsonian ສໍາລັບຟີຊິກດາລາສາດ.