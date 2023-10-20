ຕົວເມືອງເຮັດໃຫ້ການວິວັດທະນາການຂອງພືດບໍ່? ການສືບສວນຜົນກະທົບຂອງຫມູ່ເກາະຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນສີຂອງໃບ

ການຫັນເປັນຕົວເມືອງໄດ້ຫັນປ່ຽນພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ. ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນທີ່ເລືອກຢູ່ໃນອາໃສຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງການສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວທີ່ຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ປະກອບເປັນເກາະຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງ. ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງສັດ, ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ພືດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍຮອງສາດສະດາຈານ Yuya Fukano ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Chiba ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບສວນວ່າເກາະຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສີໃບຂອງ Oxalis corniculata, ເປັນພືດທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປວ່າ woodsorrel creeping. ພືດຊະນິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສີຂອງໃບ, ຈາກສີຂຽວຫາສີແດງ, ແລະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງແລະນອກຕົວເມືອງທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າການປ່ຽນແປງສີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການເພື່ອປົກປ້ອງຕົ້ນໄມ້ຈາກຄວາມກົດດັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ວຍເມັດສີແດງຢູ່ໃນໃບຄິດວ່າຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງສະຫວ່າງ.
ຜ່ານການສັງເກດພາກສະໜາມທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວເມືອງຢູ່ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ພູມສັນຖານ, ແລະລະດັບໂລກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຊະນິດໃບໄມ້ແດງຂອງສັດເລືອຄານແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ຖືກລະບາຍນ້ໍາໃນເຂດຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ໃບສີຂຽວມີລັກສະນະເດັ່ນໃນ. ພື້ນທີ່ສີຂຽວ. ຮູບແບບພູມສາດນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງໃນທົ່ວໂລກ, ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວເມືອງແລະການປ່ຽນແປງສີຂອງໃບໃນ woodsorrel creeping ໄດ້.
ໄດ້ມີການທົດລອງຕື່ມອີກເພື່ອປະເມີນຜົນປະໂຫຍດການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງສີຂອງໃບເຫຼົ່ານີ້. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແນວພັນໃບສີແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ເຫນືອກວ່າແລະປະສິດທິພາບການສັງເຄາະແສງທີ່ສູງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ, ໃນຂະນະທີ່ແນວພັນໃບສີຂຽວຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ແນວພັນໃບສີແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພືດຕ່ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ແນວພັນທີ່ມີໃບສີຂຽວຈະເລີນເຕີບໂຕໃນພື້ນທີ່ສີຂຽວ.
ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວພັນໃບສີແດງຂອງ O. corniculata ອາດຈະພັດທະນາຫຼາຍຄັ້ງຈາກຕົ້ນໄມ້ໃບສີຂຽວຂອງບັນພະບູລຸດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈການປັບຕົວຂອງພືດກັບເກາະຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງສໍາລັບການຜະລິດພືດແບບຍືນຍົງແລະນະໂຍບາຍດ້ານລະບົບນິເວດ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຄົ້ນຫາລັກສະນະພືດຊະນິດອື່ນນອກເຫນືອຈາກສີໃບສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງການປັບຕົວຂອງພືດກັບເກາະຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yuya Fukano et al, ຈາກສີຂຽວຫາສີແດງ: ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນໃນຕົວເມືອງເຮັດໃຫ້ການວິວັດທະນາການສີຂອງໃບ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (ມະຫາວິທະຍາໄລ Chiba)