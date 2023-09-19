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ການສຳຫຼວດການປະຍຸກໃຊ້ດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ Bio-Computing

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ການສຳຫຼວດການປະຍຸກໃຊ້ດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ Bio-Computing

ຄອມພີວເຕີຊີວະພາບ, ເຄີຍເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ຈຳກັດຢູ່ໃນນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ດຽວນີ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ. ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບດ້ານຈັນຍາບັນແລະການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະນໍາໃຊ້ມັນ. ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນ, ລວມທັງນັກປະດິດຂອງ DishBrain, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ bioethicists ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້.

ຜູ້ຂຽນນໍາທ່ານດຣ Brett Kagan, ຫົວຫນ້າວິທະຍາສາດຂອງ Cortical Lab, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວິທີການຮູບພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນເວລາທີ່ປະສົມປະສານລະບົບປະສາດທາງຊີວະພາບກັບ substrates ຊິລິຄອນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່າແຮງສໍາລັບພຶດຕິກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັບປັນຍາແມ່ນມີຄວາມກ້າວຫນ້າ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຍືນຍົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ.

ສາດສະດາຈານ Julian Savulescu, ປະທານ Uehiro ໃນດ້ານຈັນຍາບັນການປະຕິບັດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອກໍານົດຄໍາຕອບທີ່ປະຕິບັດໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນສະຕິຫຼືມະນຸດໃນສະພາບການຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງມື້ນີ້. ເອກະສານຍອມຮັບວ່າມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະພັນລະນາເຖິງສະຕິ ຫຼືສະຕິປັນຍາ, ແຕ່ລະອັນມີຜົນສະທ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ລະບົບອັດສະລິຍະທາງຊີວະພາບ.

ສະຖານະພາບສົມບັດສິນທໍາຂອງຄອມພິວເຕີຊີວະພາບຍັງຖືກຄໍາຖາມ. ເອກະສານອ້າງເຖິງນັກປັດຊະຍາ Jeremy Bentham, ຜູ້ທີ່ໂຕ້ຖຽງວ່າຄວາມສາມາດໃນການຫາເຫດຜົນຫຼືການສື່ສານບໍ່ແມ່ນປັດໃຈທີ່ກໍານົດ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການທົນທຸກ. ພຽງແຕ່ການສະແດງສະຕິປັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ສະຖານະພາບສົມບັດສິນທໍາໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີທີ່ອີງໃສ່ຊີວະວິທະຍາ.

ໃນຂະນະທີ່ເອກະສານບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບຄໍາຖາມດ້ານຈັນຍາບັນທັງຫມົດອ້ອມຂ້າງຄອມພິວເຕີຊີວະພາບ, ມັນສະຫນອງກອບການເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການຄົ້ນຄວ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຈັນຍາບັນແລະໂອກາດທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍ DishBrain ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ, ໂດຍສະເພາະໃນການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດບ້າຫມູແລະໂລກສະຫມອງເສື່ອມ.

ຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຄອມພິວເຕີ້ຊີວະພາບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ້ທີ່ໃຊ້ຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມ. ໃນຂະນະທີ່ຊຸບເປີຄອມພິວເຕີໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍລ້ານວັດ, ສະໝອງຂອງມະນຸດໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍເຖິງ 20 ວັດ. ໂດຍການສໍາຫຼວດຊີວະພາບ, ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍອາຍຄາບອນຂອງອຸດສາຫະກໍາ IT.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ເອກະສານສະບັບນີ້ໃຫ້ພື້ນຖານການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນໃນຂະແໜງຄອມພິວເຕີຊີວະພາບ. ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ນໍາສະເຫນີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Cortical Labs, Biotechnology Advances (ເອກະສານມີໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ)

By Vicky Stavropoulou

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