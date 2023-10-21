ທິດສະດີຈັກກະວານຈຳລອງ: ການສຳຫຼວດທຳມະຊາດຂອງຄວາມເປັນຈິງ

ທິດສະດີຈັກກະວານຈຳລອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປກວ່າການຈຳລອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ຢ່າງພິຖີພິຖັນ. ອີງຕາມຄວາມຄິດນີ້, ກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະປະສົບການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຂະບວນການຄິດໄລ່ຂອງລະບົບທີ່ກ້າວຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຄາດເດົາ, ທິດສະດີນີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກນັກວິທະຍາສາດແລະນັກປັດຊະຍາຍ້ອນຜົນສະທ້ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ເປັນພາບລວງຕາມີມາຕັ້ງແຕ່ປະເທດເກຣັກບູຮານ, ໂດຍນັກປັດຊະຍາເຊັ່ນ Plato ພິຈາລະນາເລື່ອງທີ່ເປັນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກຫຼືພາບລວງຕາ. ໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່, ແນວຄວາມຄິດນີ້ໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ແນວຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ ຈຳ ລອງ, ມາຈາກຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງຄອມພິວເຕີ້ແລະເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ. ຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນພື້ນຖານແມ່ນວ່າລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມເປັນຈິງແມ່ນນອກເຫນືອໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນພົບວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງຈັກກະວານຈຳລອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຄົນອື່ນຍັງສົງໄສຢູ່. ການຄົ້ນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເປີດເຜີຍລັກສະນະຈໍາລອງຂອງຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍຟີຊິກແມ່ນຍັງພັດທະນາ.
ການທົດລອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອທົດສອບທິດສະດີຈັກກະວານຈໍາລອງໄດ້ຖືກສະເຫນີໃນການສຶກສາປີ 2022 ໂດຍໃຊ້ທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊິ່ງກໍານົດປະລິມານການເກັບຮັກສາແລະການສື່ສານຂໍ້ມູນ. ໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ກົດຫມາຍໃຫມ່ຂອງຟີຊິກທີ່ເອີ້ນວ່າກົດຫມາຍທີສອງຂອງ infodynamics ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ລະບຸວ່າ ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະລິມານສະເລ່ຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາໂດຍເຫດການໃດໜຶ່ງ, ຕ້ອງຄົງທີ່ຫຼືຫຼຸດລົງຕາມເວລາ. ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບກົດ ໝາຍ ທີສອງຂອງ thermodynamics, ຍ້ອນວ່າປົກກະຕິ entropy ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ກົດຫມາຍທີສອງຂອງ infodynamics ສະຫນອງຄວາມຈໍາເປັນ cosmological ແລະມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງ. ມັນສາມາດອະທິບາຍພຶດຕິກໍາຂອງຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາ, ການເກີດຂຶ້ນຂອງການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາ, ປະກົດການໃນຟີຊິກປະລໍາມະນູ, ແລະວິວັດການທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເດັ່ນຂອງ symmetry ໃນຈັກກະວານ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກໍາ, ຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການ, ຟີຊິກ, ຄະນິດສາດ, ແລະ cosmology. ມັນຊີ້ບອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈັກກະວານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາອາດຈະເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງຈຳລອງ ຫຼືຄອມພິວເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ.
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