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ທິດສະດີຈັກກະວານຈຳລອງ: ການສຳຫຼວດທຳມະຊາດຂອງຄວາມເປັນຈິງ

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
ທິດສະດີຈັກກະວານຈຳລອງ: ການສຳຫຼວດທຳມະຊາດຂອງຄວາມເປັນຈິງ

ທິດສະດີຈັກກະວານຈຳລອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປກວ່າການຈຳລອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ຢ່າງພິຖີພິຖັນ. ອີງຕາມຄວາມຄິດນີ້, ກົດຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະປະສົບການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຂະບວນການຄິດໄລ່ຂອງລະບົບທີ່ກ້າວຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຄາດເດົາ, ທິດສະດີນີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກນັກວິທະຍາສາດແລະນັກປັດຊະຍາຍ້ອນຜົນສະທ້ອນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ເປັນພາບລວງຕາມີມາຕັ້ງແຕ່ປະເທດເກຣັກບູຮານ, ໂດຍນັກປັດຊະຍາເຊັ່ນ Plato ພິຈາລະນາເລື່ອງທີ່ເປັນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກຫຼືພາບລວງຕາ. ໃນຍຸກສະ ໄໝ ໃໝ່, ແນວຄວາມຄິດນີ້ໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ແນວຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ ຈຳ ລອງ, ມາຈາກຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງຄອມພິວເຕີ້ແລະເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແມ່ນ​ນອກ​ເຫນືອ​ໂລກ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນພົບວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງຈັກກະວານຈຳລອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຄົນອື່ນຍັງສົງໄສຢູ່. ການຄົ້ນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເປີດເຜີຍລັກສະນະຈໍາລອງຂອງຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍຟີຊິກແມ່ນຍັງພັດທະນາ.

ການທົດລອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອທົດສອບທິດສະດີຈັກກະວານຈໍາລອງໄດ້ຖືກສະເຫນີໃນການສຶກສາປີ 2022 ໂດຍໃຊ້ທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊິ່ງກໍານົດປະລິມານການເກັບຮັກສາແລະການສື່ສານຂໍ້ມູນ. ໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ກົດຫມາຍໃຫມ່ຂອງຟີຊິກທີ່ເອີ້ນວ່າກົດຫມາຍທີສອງຂອງ infodynamics ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ. ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ນີ້​ລະບຸ​ວ່າ ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ປະລິມານ​ສະ​ເລ່ຍຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ໂດຍ​ເຫດການ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຕ້ອງ​ຄົງ​ທີ່​ຫຼື​ຫຼຸດ​ລົງ​ຕາມ​ເວລາ. ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບກົດ ໝາຍ ທີສອງຂອງ thermodynamics, ຍ້ອນວ່າປົກກະຕິ entropy ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກົດຫມາຍທີສອງຂອງ infodynamics ສະຫນອງຄວາມຈໍາເປັນ cosmological ແລະມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ພັນ​ທຸ​ກໍາ​, ການ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພັນ​ທຸ​ກໍາ​, ປະ​ກົດ​ການ​ໃນ​ຟີ​ຊິກ​ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ​, ແລະ​ວິ​ວັດ​ການ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເດັ່ນຂອງ symmetry ໃນຈັກກະວານ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກໍາ, ຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການ, ຟີຊິກ, ຄະນິດສາດ, ແລະ cosmology. ມັນຊີ້ບອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈັກກະວານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາອາດຈະເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງຈຳລອງ ຫຼືຄອມພິວເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ.

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By Robert Andrew

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