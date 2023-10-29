Roosters: ກໍລະນີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ

ໄກ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການວາງໄຂ່ແລະ clucking ປະມານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Bonn ແລະ Bochum, ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນການແພດ MSH Hamburg, ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ - ໄກ່ອາດຈະມີຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ຕົວເອງໃນກະຈົກ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍການທົດສອບແບບດັ້ງເດີມສໍາລັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງຂອງສັດແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບນິເວດ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ PLOS ONE, ກວດເບິ່ງວ່າ roosters ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮັບຮູ້ຕົນເອງໂດຍຜ່ານ "ການທົດສອບເຄື່ອງຫມາຍ." ຕາມປະເພນີ, ການທົດສອບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງເຄື່ອງຫມາຍສີໃສ່ຫົວຂອງສັດ, ເຊິ່ງມັນສາມາດລະບຸໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອເບິ່ງຕົວເອງໃນກະຈົກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການທົດສອບນີ້ບໍ່ໄດ້ຜົນສະຫຼຸບສະເຫມີ, ຍ້ອນວ່າສັດບາງຊະນິດບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການສະທ້ອນຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາພິຈາລະນາວິທີການທາງເລືອກເພື່ອປະເມີນການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນສະພາບການທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງແຜນການທົດ ລອງແບບປະດິດສ້າງ ທີ່ລວມເອົາພຶດຕິກຳມາແຕ່ເກີດຂອງໄກ່. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄກ່ໄກ່ຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າມີຜູ້ລ່າຢູ່ຕໍ່ໜ້າໄກ່ໂຕອື່ນໆ, ເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອຢູ່ຄົນດຽວກັບຜູ້ລ້າ, ພວກເຂົາຍັງມິດງຽບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ພຶດຕິກໍານີ້ເພື່ອປະເມີນການຮັບຮູ້ຕົນເອງໂດຍການສ້າງສະຫນາມກິລາທີ່ roosters ສາມາດເບິ່ງເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂດຍການຄາດຄະເນຂອງນົກຜູ້ຖືກລ້າຂ້າງເທິງ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ. ໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງສະເພາະ (rooster ອື່ນ) ແລະຜູ້ລ້າ, roosters ໄດ້ປ່ອຍສັນຍານເຕືອນໄພຈໍານວນຫລາຍ, ຢືນຢັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຮັບຮູ້ແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ກະຈົກໄດ້ຖືກວາງໄວ້ແທນທີ່ຈະເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຈໍານວນຂອງການໂທປຸກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄກ່ປ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ການສະທ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບໄກ່ອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສືບສວນຕື່ມອີກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບນີ້, ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ roosters ມີທ່າແຮງສໍາລັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການສຶກສານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກ roosters ແລະມີຜົນກະທົບພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາ. ມັນເນັ້ນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນການທົດລອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາທໍາມະຊາດຂອງສັດ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ສະຖານະການປອມ. ໂດຍການລວມເອົາສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາເຂົ້າໃນການທົດສອບສໍາລັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຮັບຮູ້ຕົນເອງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນສັດ?
A: ການຮັບຮູ້ຕົນເອງເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາຂອງສັດຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງສັດແລະການຮັບຮູ້ຕົນເອງ.
ຖາມ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຮັບຮູ້ຕົນເອງຖືກທົດສອບຢູ່ໃນສັດແນວໃດ?
A: ວິທີການແບບດັ້ງເດີມສໍາລັບການທົດສອບການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນສັດແມ່ນ "ການທົດສອບເຄື່ອງຫມາຍ", ເຊິ່ງເຄື່ອງຫມາຍສີຖືກໃສ່ໃສ່ຫົວຂອງສັດ, ແລະປະຕິກິລິຍາຂອງມັນເມື່ອເຫັນເຄື່ອງຫມາຍໃນກະຈົກ.
ຖາມ: ການສຶກສາກ່ຽວກັບໄກ່ປ່າເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງ?
A: ການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາວ່າ roosters ອາດຈະມີຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ຕົນເອງຢູ່ໃນບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມໄດ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການຕອບສະຫນອງຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຢູ່ໃນກະຈົກ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບນິເວດ?
A: ການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາສັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດແບບຢ່າງພຶດຕິກຳທຳມະຊາດຂອງພວກມັນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງມັນ.
ຖາມ: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຂົງເຂດສິດທິ ແລະສະຫວັດດີການສັດ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາແລະການຮັບຮູ້ຕົນເອງຂອງສັດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບສິດທິແລະສະຫວັດດີການຂອງສັດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະຫວັດດີການທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.