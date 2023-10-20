ການຄົ້ນຫາສໍາລັບດາວເຄາະ exoplanets ທີ່ອາດຈະຢູ່ອາໄສໄດ້ມັກຈະສຸມໃສ່ໂລກຂະຫນາດຂອງໂລກ, ພິຈາລະນາໂລກເປັນພຽງແຕ່ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ອ້ອມຮອບການຄົ້ນພົບດາວເຄາະຂະໜາດໂລກ 1 ດວງທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວເຄາະແດງ ຢູ່ໃນລະບົບ TRAPPIST-XNUMX, ເຮັດໃຫ້ມີການຄາດເດົາວ່າດາວເຄາະຊະນິດນີ້ອາດຈະຢູ່ອ້ອມຮອບດາວເຄາະແດງຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ແນະນໍາຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
ການລ່າຫາດາວເຄາະນອກດວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ Kepler ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ກວດພົບດາວພະເຄາະເກືອບ 5,000 ໜ່ວຍ, ພ້ອມກັບການຢືນຢັນອີກຫຼາຍພັນໜ່ວຍ. ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນຈາກ Kepler ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໂລກຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສໄດ້ແຜ່ຫຼາຍປະມານ M-dwarfs (ດາວແດງ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມສົງໃສເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ Kepler.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ຫົວຂໍ້ "ບໍ່ມີຫຼັກຖານສໍາລັບດາວເຄາະຫຼາຍຂະຫນາດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Kepler's M ທຽບກັບ FGK Stars," ຂຽນໂດຍ Galen Bergsten ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ. ມັນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການກວດພົບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງດາວເຄາະຂະໜາດໜ່ວຍໂລກຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແມ່ນແຕ່ສຳລັບດາວດວັອດ M.
Kepler ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສັງເກດດາວເຄາະຂະຫນາດຂອງໂລກອ້ອມຮອບດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດ, ແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກໄດ້ຂັດຂວາງການຕິດຕາມໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສໍາຫຼວດຢ່າງລະອຽດ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈໍາກັດຂອງ Kepler ເພື່ອຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະຂະຫນາດຂອງໂລກປະມານດາວແດງ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາຕົວເລກທີ່ສໍາຄັນຂອງດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Kepler ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປະກົດຕົວຂອງການຄາດຄະເນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ຍານອາວະກາດ Gaia, ເຊິ່ງວັດແທກຄຸນສົມບັດຂອງດາວໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າດາວເຄາະ Kepler ຈໍານວນຫຼາຍມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຮ້ອນກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ຂໍ້ມູນການປັບປຸງຂອງ Gaia ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜົນຂອງ Kepler ແລະຍັງທໍາລາຍການສົມມຸດຕິຖານຂອງດາວເຄາະຂະຫນາດຂອງໂລກທີ່ພົບເລື້ອຍກວ່າດາວເຄາະແດງ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າທ້າທາຍການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການຊອກຫາດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດສອບການຖ່າຍທອດຮອບດາວແດງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງດາວເຄາະດາວແດງຍັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກທ່າແຮງຂອງລະດັບລັງສີສູງແລະບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ.
ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດາວເຄາະນອກຂະໜາດຂອງໜ່ວຍໂລກ, ປະເພດດາວຕ່າງໆ ແລະເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ເມື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະນັກວິທະຍາສາດດໍາເນີນການສືບສວນຕື່ມອີກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ. ການຄົ້ນຫາເພື່ອກໍານົດອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວເຄາະຂະຫນາດຂອງໂລກໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່, ທັງຢູ່ອ້ອມຮອບດາວແດງແລະດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ບໍ່ມີຫຼັກຖານສຳລັບດາວເຄາະຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໂລກຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Kepler's M ທຽບກັບດາວ FGK” (The Astronomical Journal, arxiv.org)