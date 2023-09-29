ຟອດຊິວທໍາເຕົ່າເປີດເຜີຍ DNA ທີ່ເຫຼືອຈາກຫົກລ້ານປີກ່ອນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ພິເສດໂດຍການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງ DNA ໃນຊາກຟອດຊິວທໍາຂອງເຕົ່າທະເລທີ່ມີອາຍຸເຖິງຫົກລ້ານປີ. ຟອດຊິວທໍາ, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຕາມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງປານາມາໃນປີ 2015, ເປັນຂອງສະກຸນດຽວກັນກັບເຕົ່າ ridley ຂອງ Kemp ແລະ olive ridley. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າມັນຫາຍາກໃນການຄົ້ນຫາພັນທຸກໍາໃນຟອດຊິວກະດູກສັນຫຼັງບູຮານ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານຂອງ Vertebrate Paleontology, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາຂອງ Lepidochelys genus ທີ່ Kemp's ridley ແລະ olive ridley ເຕົ່າເປັນ.
ຟອດຊິວທໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸລັງກະດູກທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ດີທີ່ເອີ້ນວ່າ osteocytes. ບາງສ່ວນຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີນິວເຄລຍ intact, ເຊິ່ງຕອບສະຫນອງຕໍ່ການແກ້ໄຂສານເຄມີບາງຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກວດພົບສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງ DNA. ໃນຂະນະທີ່ການເກັບຮັກສາ DNA ໃນຊາກວັດຖຸບູຮານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທົ່ວໄປ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທີ່ມີອາຍຸເຖິງສອງລ້ານປີ. ຟອດຊິນເຕົ່າທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ແມ່ນຟອດຊິວກະດູກສັນຫຼັງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດເພື່ອສະແດງສິ່ງທີ່ເຫຼືອ DNA ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
The Kemp's ridley ແລະ olive ridley turtles ແມ່ນສອງຊະນິດເຕົ່າທະເລທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຜູ້ໃຫຍ່ມີນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ 75 ຫາ 100 ປອນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ສໍາລັບພຶດຕິກໍາການຮັງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະປະກົດການຂອງ Arribada, ບ່ອນທີ່ມີແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນມາເທິງຝັ່ງພ້ອມໆກັນເພື່ອວາງໄຂ່. ທັງສອງຊະນິດປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການອະນຸລັກເນື່ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຈາກການຫາປາ, ແລະການເກັບໄຂ່ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ຂອງ DNA ທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຟອດຊິວທໍາເຕົ່າເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຊາກຊີວະໂມເລກຸນວັດຖຸບູຮານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດສາມາດເຮັດໃຫ້ການຈັດລໍາດັບຂອງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງ DNA, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງວິວັດທະນາການແລະການວິວັດທະນາໂມເລກຸນຂອງສິ່ງມີຊີວິດບູຮານເຫຼົ່ານີ້.
(ທີ່ມາ: Journal of Vertebrate Paleontology, Smithsonian Tropical Research Institute)
ນິຍາມ:
1. Osteocytes: ຈຸລັງກະດູກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາເນື້ອເຍື່ອກະດູກ.
2. DNA: ອາຊິດ Deoxyribonucleic, ໂມເລກຸນທີ່ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທາງພັນທຸກໍາສໍາລັບການພັດທະນາແລະການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງມີຊີວິດ.
3. ສະກຸນ: ເປັນການຈັດລໍາດັບການຈັດປະເພດຂອງສິ່ງມີຊີວິດ, ຊີ້ບອກກຸ່ມຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຊິດ.
4. Arribada: ປະກົດການຮັງນົກຂະໜາດໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ມີເຕົ່າເພດຍິງຈຳນວນຫຼາຍພັນໂຕມາຂຶ້ນຝັ່ງພ້ອມໆກັນເພື່ອວາງໄຂ່.
5. Bycatch: ການຈັບປາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງຊະນິດທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນເຄື່ອງມືຫາປາ.