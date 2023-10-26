ການຄົ້ນພົບແສງຕາເວັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຮັດໃຫ້ຄວາມລຶກລັບຂອງດວງອາທິດ

ດວງຕາເວັນ, ດ້ວຍຄວາມງາມອັນເປັນຕາຢ້ານ ແລະພະລັງອັນມະຫາສານ, ຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບໃໝ່ໆພາຍໃນຊັ້ນຂອງດາວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບທີ່ໄດ້ຫລົບໜີມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນມາດົນນານກັບການເໜັງຕີງແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ດ້ານຂອງດວງອາທິດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນອິດທິພົນຈາກປັດໃຈພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເປີດເຜີຍການພົວພັນລະຫວ່າງຊັ້ນຂອງດວງອາທິດທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ແລະຂະບວນການພາຍໃນ.
ຜົນການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ “ວິທະຍາສາດແສງຕາເວັນ” ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເລິກຢູ່ໃນແກນຂອງດວງຕາເວັນແມ່ນເຄືອຂ່າຍສະລັບສັບຊ້ອນຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ທົ່ງນາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກໍາລັງຂັບເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ ebb ແລະການໄຫຼວຽນຂອງກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ sunspots, flares, ແລະປະກົດການແສງຕາເວັນອື່ນໆສັງເກດເຫັນຢູ່ດ້ານຂອງຕົນ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ຮູບແບບທີ່ພົບເຫັນໃໝ່ໃນຊັ້ນຂອງດວງຕາເວັນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກນີ້, ສ່ອງແສງເຖິງການສ້າງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນ.
ການເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ຄວບຄຸມພຶດຕິກຳຂອງດວງຕາເວັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນເທິງໂລກ. ພາຍຸເຫຼົ່ານີ້, ມີລັກສະນະການປົດປ່ອຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ, ສາມາດລົບກວນການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ທໍາລາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກບິນອາວະກາດ ແລະຍານອາວະກາດ. ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງດວງອາທິດ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າແລະພັດທະນາມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ.
FAQ:
ຖາມ: ເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດແນວໃດ?
A: ເຄືອຂ່າຍແມ່ເຫຼັກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ພາຍໃນແກນຂອງດວງອາທິດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທາງຫຼັງຂອງ ebb ແລະການໄຫຼວຽນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ, ລວມທັງຈຸດແດດ ແລະ flares ແສງຕາເວັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງດວງອາທິດຈຶ່ງສໍາຄັນ?
A: ການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງດວງອາທິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຄາດຄະເນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍຸແສງອາທິດມາສູ່ໂລກ, ເຊິ່ງສາມາດລົບກວນລະບົບການສື່ສານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ.
ຖາມ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາຍຸແສງຕາເວັນສາມາດລົບກວນການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ປະນີປະນອມເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກອາວະກາດແລະຍານອາວະກາດ.