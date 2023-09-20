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ການສຳຫຼວດ Planetary Analogues: ປ່ອງຢ້ຽມສູ່ຊີວິດນອກໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ການສຳຫຼວດ Planetary Analogues: ປ່ອງຢ້ຽມສູ່ຊີວິດນອກໂລກ

ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ຄໍາຖາມຫນຶ່ງໄດ້ຈັບໃຈຂອງນັກປັດຊະຍາແລະນັກວິທະຍາສາດຄືກັນ: "ຊີວິດມີຢູ່ບ່ອນອື່ນບໍ?" ຄໍາຖາມນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງພວກເຮົາ, ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການສໍາຫຼວດອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາລະກິດໃນອາວະກາດແມ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິຊາການແລະທາງດ້ານການເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ນີ້​, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ຫັນ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຕົວ​ມັນ​ເອງ​ແລະ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຂອງ​ດາວ​ໄດ້​.

ການປຽບທຽບຂອງດາວເຄາະແມ່ນສະຖານທີ່ຢູ່ເທິງໂລກທີ່ເຮັດຕາມສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອົງເທິງຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງຂອງດາວອັງຄານຫຼືບັນຍາກາດ suffocating ຂອງ Venus, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຊີວິດອາດຈະພັດທະນາ. ການປຽບທຽບເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງຈັນແລະດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງການປຽບທຽບດາວເຄາະແມ່ນ Lake Vostok ໃນ Antarctica. ທະເລສາບຍ່ອຍນີ້ຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຄວາມໜາສີ່ກິໂລແມັດ, ຄ້າຍຄືກັບສະພາບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, ຢູໂຣປາ. ເຖິງວ່າຈະມີການໂດດດ່ຽວຈາກພື້ນຜິວໂລກເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງຈຸລິນຊີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປົກຄຸມຂອງທະເລສາບ Vostok. extremophiles ເຫຼົ່ານີ້, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແນະນໍາວ່າຊີວິດອາດຈະມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືວ່າບໍ່ສະບາຍ.

ການສືບສວນການປຽບທຽບຂອງດາວເຄາະບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເກີດໃຫມ່ແລະການປັບຕົວຂອງຊີວິດແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການຈໍາລອງແລະການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການທົດສອບເທັກໂນໂລຍີ ແລະເຕັກນິກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດເທິງໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດປັບປຸງວິທີການ ແລະອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອພາລະກິດໄປສູ່ດາວເຄາະອື່ນໆ. ວິທີການນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍນັກສຳຫຼວດກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊັ່ນ: ນັກບິນອາວະກາດ Apollo ທີ່ໄດ້ຝຶກຝົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະທ້າທາຍໃນໂລກ ກ່ອນທີ່ຈະອອກສູ່ອາວະກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະ analogues ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງແລະຫຼີກເວັ້ນການແຕ້ມບົດສະຫຼຸບທີ່ຮີບດ່ວນ. analogues ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດ replicate ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເງື່ອນໄຂທີ່ແນ່ນອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງຫ່າງໄກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເລີດແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດາລາສາດ ແລະ ດາລາສາດ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ພວກເຮົາອາດຈະເຂົ້າໃກ້ການຕອບຄໍາຖາມທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າວ່າຊີວິດມີຢູ່ເຫນືອດາວຂອງພວກເຮົາບໍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ຊີວິດມີຢູ່ບ່ອນອື່ນບໍ?" ໂດຍພະນັກງານ Devdiscourse

By Vicky Stavropoulou

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