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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການຫາຍຕົວໄປຂອງສັດທະເລຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້: ສະພາບອາກາດ ແລະຄວາມລຶກລັບລະດັບນໍ້າທະເລ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ການຫາຍຕົວໄປຂອງສັດທະເລຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້: ສະພາບອາກາດ ແລະຄວາມລຶກລັບລະດັບນໍ້າທະເລ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ​ຢ່າງ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ສັດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ລະຫວ່າງ 390 ຫາ 385 ລ້ານ​ປີ​ກ່ອນ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້. ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ທະ​ເລ.

ໃນລະຫວ່າງຍຸກ Devonian ຕົ້ນ-ກາງ, ມະຫາທະວີບ Gondwana, ເຊິ່ງລວມເອົາພາກສ່ວນຂອງອາຟຣິກາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ Antarctica, ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້. ກົງກັນຂ້າມກັບພູມສັນຖານທີ່ໜາວເຢັນໃນຂະນະນີ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັບ Antarctica, ແຜ່ນດິນໂລກບູຮານນີ້ປະສົບກັບສະພາບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນມາດົນນານກັບການປະກົດຕົວ ແລະ ການຫາຍຕົວໄປໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສັດທະເລທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ຳທີ່ເຢັນກວ່າ. ກຸ່ມ​ນີ້​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຫອຍ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​, ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ສູນ​ພັນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​. ຫຼັງຈາກສອງສັດຕະວັດຂອງຄວາມລຶກລັບ, ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, ທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke, ອະທິບາຍວ່າຕົ້ນກໍາເນີດແລະການຫາຍສາບສູນຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ unraveled.

ເພື່ອສືບສວນປະກົດການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລວບລວມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຟອດຊິວທໍາຈໍານວນຫລາຍ. ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທີ່​ກ້າວ​ຫນ້າ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກວດ​ກາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ຫີນ​ວັດ​ຖຸ​ບູ​ຮານ​, ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຟອດ​ຊິວ​ທໍາ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ຕົນ​. ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍ 7 ຫາ 8 ຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດທະເລ.

ເມື່ອປຽບທຽບຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມວັດຖຸບູຮານແລະບັນທຶກອຸນຫະພູມໂລກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ສັດ​ທະ​ເລ​ແລະ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ​້​ໍ​າ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ. ມັນແມ່ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະຄວາມເຢັນທົ່ວໂລກທີ່ Malvinoxhosan biota ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເງື່ອນໄຂທີ່ເຢັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນ circumpolar ຢູ່ໃກ້ກັບເສົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມເລີ່ມສູງຂຶ້ນ, ສັດ Malvinoxhosan ໄດ້ຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ສາຍພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາອຸ່ນ.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ທຳລາຍ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ເຂດ​ເສັ້ນ​ສູນ​ສູດ​ອຸ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດນ້ໍາອຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຄອບງໍາ, ເປັນສັນຍານເຖິງການຕາຍຂອງສັດທະເລ Malvinoxhosan. ການທໍາລາຍລະບົບນິເວດຂົ້ວໂລກທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນໄພພິບັດແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ທ່ານດຣ. Penn-Clarke ອະທິບາຍເລື່ອງນີ້ວ່າເປັນ “ຄວາມລຶກລັບການຄາດຕະກຳ 390 ລ້ານປີ.” ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຜົນ​ກະທົບ​ລວມຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ ​ແລະ ອຸນຫະພູມ​ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ຕົ້ນຕໍ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ເຫດການ​ສູນ​ພັນ​ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ເຫດການສະເພາະນີ້ກົງກັນກັບການສູນພັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ Devonian ຕົ້ນຫາກາງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂາດການຊີ້ບອກອາຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກ ແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ ແລະອຸນຫະພູມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນປະຈຸບັນ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະຖາວອນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຂດຂົ້ວໂລກ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການປົກປ້ອງແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຜູ້ຂຽນນໍາການສຶກສາ, ທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.

By Vicky Stavropoulou

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