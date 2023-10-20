ການຫາຍຕົວໄປຂອງສັດທະເລຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້: ສະພາບອາກາດ ແລະຄວາມລຶກລັບລະດັບນໍ້າທະເລ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນຳເອົາການຫາຍສາບສູນໄປຢ່າງລຶກລັບຂອງສັດທະເລທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ 390 ຫາ 385 ລ້ານປີກ່ອນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະລະດັບນ້ຳທະເລຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລ.
ໃນລະຫວ່າງຍຸກ Devonian ຕົ້ນ-ກາງ, ມະຫາທະວີບ Gondwana, ເຊິ່ງລວມເອົາພາກສ່ວນຂອງອາຟຣິກາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ Antarctica, ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້. ກົງກັນຂ້າມກັບພູມສັນຖານທີ່ໜາວເຢັນໃນຂະນະນີ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັບ Antarctica, ແຜ່ນດິນໂລກບູຮານນີ້ປະສົບກັບສະພາບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນມາດົນນານກັບການປະກົດຕົວ ແລະ ການຫາຍຕົວໄປໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສັດທະເລທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ຳທີ່ເຢັນກວ່າ. ກຸ່ມນີ້ປະກອບດ້ວຍຫອຍປະເພດຕ່າງໆ, ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສູນພັນໃນປັດຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກສອງສັດຕະວັດຂອງຄວາມລຶກລັບ, ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, ທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke, ອະທິບາຍວ່າຕົ້ນກໍາເນີດແລະການຫາຍສາບສູນຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ unraveled.
ເພື່ອສືບສວນປະກົດການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລວບລວມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຟອດຊິວທໍາຈໍານວນຫລາຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການວິເຄາະທີ່ກ້າວຫນ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດກາລະມັດລະວັງຊັ້ນຂອງຫີນວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ລະຄົນມີການບັນທຶກການຟອດຊິວທໍາເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍ 7 ຫາ 8 ຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດທະເລ.
ເມື່ອປຽບທຽບຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມວັດຖຸບູຮານແລະບັນທຶກອຸນຫະພູມໂລກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມກ່ຽວພັນກັນຢ່າງແຂງແຮງລະຫວ່າງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດທະເລແລະການຜັນແປຂອງລະດັບນ້ໍາແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນແມ່ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະຄວາມເຢັນທົ່ວໂລກທີ່ Malvinoxhosan biota ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເງື່ອນໄຂທີ່ເຢັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນ circumpolar ຢູ່ໃກ້ກັບເສົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມເລີ່ມສູງຂຶ້ນ, ສັດ Malvinoxhosan ໄດ້ຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ສາຍພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາອຸ່ນ.
ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລໃນໄລຍະນີ້ອາດຈະທຳລາຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງມະຫາສະໝຸດທຳມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂດເສັ້ນສູນສູດອຸ່ນເຂົ້າໄປຂົ້ວໂລກໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ປະເພດນ້ໍາອຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຄອບງໍາ, ເປັນສັນຍານເຖິງການຕາຍຂອງສັດທະເລ Malvinoxhosan. ການທໍາລາຍລະບົບນິເວດຂົ້ວໂລກທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນໄພພິບັດແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ທ່ານດຣ. Penn-Clarke ອະທິບາຍເລື່ອງນີ້ວ່າເປັນ “ຄວາມລຶກລັບການຄາດຕະກຳ 390 ລ້ານປີ.” ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບລວມຂອງການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ອຸນຫະພູມແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດເຫດການສູນພັນນີ້. ໃນຂະນະທີ່ເຫດການສະເພາະນີ້ກົງກັນກັບການສູນພັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ Devonian ຕົ້ນຫາກາງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂາດການຊີ້ບອກອາຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກ ແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ ແລະອຸນຫະພູມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນປະຈຸບັນ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະຖາວອນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຂດຂົ້ວໂລກ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການປົກປ້ອງແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຜູ້ຂຽນນໍາການສຶກສາ, ທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.