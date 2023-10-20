Dinuclear Ruthenium Complex ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນ Photocatalytic CO2 ທີ່ມີການຄັດເລືອກສູງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsukuba ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນໂດຍການພັດທະນາສະລັບສັບຊ້ອນ dinuclear ruthenium (Ru) ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ photocatalyst ທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການປ່ຽນ CO2 ເປັນຄາບອນໂມໂນໄຊ (CO). ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ ຖືເປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເສື່ອມໂຊມຂອງເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ ແລະ ຕ້ານໂລກຮ້ອນ.
ຄ້າຍຄືກັນກັບຂະບວນການສັງເຄາະແສງໃນພືດ, ການປ່ຽນ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານເຄມີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດ photocatalytic ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ Ru dinuclear ເພື່ອບັນລຸປະຕິກິລິຍາການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຮັດໃຫ້ມີການຄັດເລືອກຫຼາຍກວ່າ 99% ສໍາລັບ CO.
ເພື່ອປະຕິບັດການທົດລອງ, ການປະສົມຂອງ dimethylacetamide ແລະນ້ໍາ, ປະກອບດ້ວຍສະລັບສັບຊ້ອນ Ru dinuclear ເປັນ photocatalyst ແລະສານຫຼຸດຜ່ອນການເສຍສະລະ, ໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງຂອງ 450 nm ໃນບັນຍາກາດ CO2. ຫຼັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງ, ຕົວແທນການຫຼຸດຜ່ອນທັງຫມົດໄດ້ຖືກບໍລິໂພກ, ແລະ CO2 ຖືກປ່ຽນເປັນ CO ສົບຜົນສໍາເລັດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຜົນຜະລິດ quantum ສູງສຸດຂອງປະຕິກິລິຍາຢູ່ທີ່ 450 nm ແມ່ນ 19.7%. ຂໍ້ສັງເກດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ photocatalytic CO2 ດໍາເນີນໄປດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ CO2 ເບື້ອງຕົ້ນໃນໄລຍະອາຍແກັສໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 1.5%. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບທັງຫມົດ CO2 ທີ່ນໍາສະເຫນີສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນ CO.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ Ru dinuclear ທີ່ພັດທະນາໃຫມ່ແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງ chelating ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ ligand ຈ້າງ. moieties ສະລັບສັບຊ້ອນ Ru ທັງສອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ photosensitization, ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕົນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕິກິຣິຍາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາ catalytic ຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ Ru ເພື່ອສ້າງລະບົບປະຕິກິລິຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດຂັບເຄື່ອນຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ CO2 ຕ່ໍາເທົ່າກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເພື່ອປ່ຽນ CO2 ເຂົ້າໄປໃນສານເຄມີທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມແລະສະຫນອງວິທີການທີ່ດີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Journal of the American Chemical Society