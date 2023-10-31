ເທັກນິກການບຸກທະລຸໃຊ້ DNA ຈຸລິນຊີເພື່ອກວດຫາແຮ່ທາດທີ່ຖືກຝັງໄວ້

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເປັນທາງການໃນຂົງເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. ໂດຍການສຶກສາ DNA ຈຸລິນຊີໃນພື້ນຜິວ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia (UBC) ໄດ້ພັດທະນາວິທີການທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານເພື່ອກວດພົບ Kimberlite ທີ່ຖືກຝັງໄວ້, ຫີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພັດ. ເຕັກນິກນະວັດຕະກໍານີ້ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນກວ່າສໍາລັບການວິເຄາະທາງພູມສາດແບບດັ້ງເດີມ, ອາດຈະເປັນການປະຕິວັດຂະແຫນງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາຈັດພີມມາໃນ Nature Communications Earth and Environment, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າຈຸລິນຊີໃນດິນມີການປ່ຽນແປງເມື່ອພວກເຂົາຕິດຕໍ່ກັບວັດສະດຸແຮ່. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນ "ລາຍນິ້ວມືທາງຊີວະພາບ" ທີ່ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງເງິນຝາກແຮ່ທາດທີ່ຝັງໄວ້. ໂດຍການວິເຄາະລໍາດັບ DNA ຂອງຈຸລິນຊີຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ສະເພາະຂອງ kimberlite ທີ່ຝັງຢູ່ຫຼາຍສິບແມັດພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງໂລກ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປນອກເຫນືອຈາກການຂຸດຄົ້ນເພັດ. ວິທີການຈັດລໍາດັບ DNA ດຽວກັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຫັນປ່ຽນທົ່ວໂລກໄປສູ່ພະລັງງານສີຂຽວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທີມງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີໃນການກວດສອບເງິນຝາກ porphyry ທອງແດງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານທົດແທນ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ DNA ຈຸລິນຊີ, ເຕັກນິກນີ້ສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະຊັບພະຍາກອນສໍາລັບຜູ້ຄົ້ນຫາແຮ່ທາດ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການຂຸດເຈາະແລະການວິເຄາະທາງເຄມີ, ເຊິ່ງສາມາດມີລາຄາແພງແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ວິທີການທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານນີ້ສະຫນອງວິທີການທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະສິດທິພາບໃນການກໍານົດແຮ່ທາດທີ່ຖືກຝັງໄວ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການປະດິດສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕື່ມອີກ.
FAQ
ຖາມ: ເຕັກນິກ DNA microbial ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: ຈຸລິນຊີໃນດິນມີການປ່ຽນແປງເມື່ອພວກມັນເຂົ້າໄປພົວພັນກັບວັດສະດຸແຮ່. ໂດຍການວິເຄາະລໍາດັບ DNA ຂອງຈຸລິນຊີຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດການປະກົດຕົວແລະສະຖານທີ່ຂອງເງິນຝາກແຮ່ທາດທີ່ຖືກຝັງໄວ້.
ຖາມ: ຂໍ້ດີຂອງເຕັກນິກນີ້ທຽບກັບວິທີການພື້ນເມືອງແມ່ນຫຍັງ?
A: ບໍ່ເຫມືອນກັບການວິເຄາະທາງທໍລະນີສາດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈາະແລະການທົດສອບອົງປະກອບໃນດິນ, ເຕັກນິກ DNA ຂອງຈຸລິນຊີແມ່ນບໍ່ມີການບຸກລຸກ, ຊັດເຈນກວ່າ, ແລະສາມາດປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
ຖາມ: ເຕັກນິກນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບແຮ່ທາດອື່ນນອກເຫນືອຈາກເພັດບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຕັກນິກນີ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີໃນການກໍານົດເງິນຝາກ porphyry ທອງແດງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານທົດແທນ.
ຖາມ: ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ?
A: ເຕັກນິກການບຸກທະລຸນີ້ສາມາດກໍານົດອະນາຄົດຂອງຂະແຫນງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຄືນໃຫມ່ໂດຍການສະຫນອງວິທີການທີ່ຊັດເຈນແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບການກໍານົດແຮ່ທາດທີ່ຖືກຝັງໄວ້. ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາແລະຊັບພະຍາກອນສໍາລັບຜູ້ແຮ່ທາດ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດໂລກແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (https://www.nature.com/ncomms/)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia (https://www.ubc.ca/)