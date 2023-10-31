ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແທ້ໆກັບ Betelgeuse: ການລວມຕົວຂອງ Stellar?

Betelgeuse, ດາວຍັກໃຫຍ່ສີແດງທີ່ຢືນຢູ່ເທິງບ່າຂອງ Orion the Hunter, ໄດ້ມີຄື້ນຟອງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໂດຍມີການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເບີດຂອງ supernova ທີ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫນ້າສົນໃຈ: ການລວມຕົວຂອງດາວ.
ການສຶກສາທີ່ມີຊື່ວ່າ "Betelgeuse as a massive star with a companion" ໂດຍ Sagiv Shiber ຈາກພາກວິຊາຟີຊິກແລະດາລາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Louisiana State ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ Betelgeuse ອາດຈະເຄີຍບໍລິໂພກດາວຄູ່ນ້ອຍກວ່າ. ທິດສະດີນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີຢູ່ໃນລະບົບຄູ່ແລະບາງອັນອາດຈະປະສົບກັບການລວມຕົວໃນລະຫວ່າງການວິວັດທະນາການຂອງມັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈໍາລອງການລວມຕົວກັນລະຫວ່າງດາວມະຫາຊົນຂອງແສງຕາເວັນ 4 ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະ 16 ດາວມະຫາຊົນຂອງແສງຕາເວັນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບມະຫາຊົນຄາດຄະເນຂອງ Betelgeuse. ການຈຳລອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເມື່ອດວງດາວໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໃກ້ ແລະ ແບ່ງປັນຊອງຈົດໝາຍທົ່ວໄປ, ດາວໜ່ວຍນ້ອຍໄດ້ລວມເຂົ້າກັບແກນ helium ຂອງດາວປະຖົມ. ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນທັງສອງວົງໂຄຈອນແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ນໍາໄປສູ່ກໍາມະຈອນທີ່ມີພະລັງທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານຊອງຂອງດາວປະຖົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລວມຕົວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍມະຫາຊົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມະຫາຊົນທີ່ມີຄວາມໄວສູງອອກຈາກດາວປະຖົມ.
ຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການລວມຕົວຂອງດາວນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາການຫມຸນໄວຂອງ Betelgeuse, ປະມານ 5.5 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ເມື່ອທຽບກັບ 2 ກິໂລແມັດຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລວມຕົວລະຫວ່າງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄູ່ທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາສາມາດກວມເອົາອັດຕາການຫມຸນທີ່ສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປະຖິ້ມວັດສະດຸ, ຄ້າຍຄືກັບການໄຫຼອອກຂອງຂົ້ວໂລກທີ່ສັງເກດເຫັນໃນເຫດການການລວມຕົວ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລວມຕົວອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອະດີດຂອງ Betelgeuse.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສານີ້ບໍ່ໄດ້ພິສູດຢ່າງແນ່ນອນວ່າການລວມຕົວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ມັນສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ນັກດາລາສາດຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການລວມຕົວເຫຼົ່ານີ້ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງດາວ. ການປັບປຸງວິທີການແລະເຄື່ອງມືແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນເຫດການເຫຼົ່ານີ້, ພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຮູບຮ່າງຂອງພູມສັນຖານ transient astrophysical, ແລະຄຸນສົມບັດຂອງ supernova progenitors.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເໜັງຕີງຂອງແສງ Betelgeuse ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໜ້າຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບການລວມຕົວຂອງດາວ, ແຕ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ Betelgeuse ການບໍລິໂພກດາວຄູ່ທີ່ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ທັດສະນະໃໝ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບ supergiant ອັດສະຈັນນີ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຟີຊິກຂອງການລວມຕົວຂອງດາວ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ສ້າງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
ຖາມ: ການລວມຕົວຂອງດາວແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລວມຕົວຂອງດາວເກີດຂື້ນເມື່ອດາວສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບຄູ່ມາໃກ້ພໍທີ່ຈະລວມເຂົ້າກັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນພະລັງງານແລະການສູນເສຍມະຫາຊົນ.
ຖາມ: ການເໜັງຕີງໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ Betelgeuse ເປັນສັນຍານຂອງ supernova ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວບໍ?
A: ບໍ່, ຄວາມເໜັງຕີງຂອງຄວາມສະຫວ່າງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຈາກເມກຂີ້ຝຸ່ນ ແລະການເຄື່ອນທີ່ປົກກະຕິຂອງດາວ ແທນທີ່ຈະເປັນການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຖາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລວມຕົວໃນ Betelgeuse ແນວໃດ?
A: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈໍາລອງການລວມຕົວລະຫວ່າງດາວກັບມະຫາຊົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບມະຫາຊົນທີ່ຄາດຄະເນຂອງ Betelgeuse ແລະວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວແລະການປ່ຽນແປງພະລັງງານ.
ຖາມ: ມີຫຼັກຖານອັນຫນັກແຫນ້ນຂອງການລວມຕົວໃນອະດີດຂອງ Betelgeuse?
A: ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງ, ອັດຕາການຫມຸນໄວຂອງ Betelgeuse ແລະການຂັບໄລ່ຂອງວັດສະດຸແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການລວມຕົວຂອງ stellar.
ຖາມ: ຜົນກະທົບຂອງການລວມຕົວຂອງດາວໃນວິວັດທະນາການຂອງ Betelgeuse ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລວມຕົວໃນອະດີດຂອງ Betelgeuse ຈະບໍ່ຂັດຂວາງການວິວັດທະນາການຂອງມັນໄປສູ່ supergiant ສີແດງແຕ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ອັດຕາການຫມຸນໄວຂອງມັນແລະການຂັບໄລ່ຂອງວັດສະດຸໂດຍຜ່ານການໄຫຼອອກຂອງຂົ້ວໂລກ.