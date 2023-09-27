ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງ Photonic ທີ່ໃຊ້ຊິບໃໝ່ບັນລຸການບັນທຶກການສູນເສຍແສງ UV ຕໍ່າ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດຂອງ photonics UV ໂດຍການສ້າງ chip-based photonic resonators ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ultraviolet (UV) ແລະພາກພື້ນທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງ spectrum ທີ່ມີການບັນທຶກການສູນເສຍແສງ UV ຕ່ໍາ. ການພັດທະນາຂອງ resonators ເຫຼົ່ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສ້າງອຸປະກອນທີ່ອີງໃສ່ chip miniaturized ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: spectroscopic sensing, ການສື່ສານໃຕ້ນ້ໍາ, ແລະການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ quantum.
UV photonics, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຂຸດຄົ້ນຫນ້ອຍລົງເມື່ອທຽບກັບໂທລະຄົມແລະ photonics ສັງເກດເຫັນ, ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການປ່ຽນແປງປະລໍາມະນູທີ່ແນ່ນອນໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະໂມເລກຸນ fluorescent ສະເພາະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຮັບຮູ້ທາງຊີວະເຄມີ. ເຄື່ອງ resonators ທີ່ພັດທະນາໃຫມ່ສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງວົງຈອນ photonic ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ UV.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຮູບເງົາບາງໆຂອງ alumina ເພື່ອສ້າງ microresonators, ໂດຍນໍາໃຊ້ຂະບວນການປ່ອຍຊັ້ນປະລໍາມະນູ (ALD). Alumina, ມີ bandgap ສູງແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງມັນກັບ photons UV, ພິສູດວ່າເປັນອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍແສງສະຫວ່າງ. ໂດຍການປັບປຸງເຕັກນິກການອອກແບບແລະການຜະລິດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນລຸການສູນເສຍທີ່ຕໍ່າຢູ່ທີ່ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ UV.
microresonators ໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ etching ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງ waveguide rib, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການກັກຂັງແສງສະຫວ່າງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງເພື່ອກໍານົດຄວາມເລິກ etch ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການກັກຂັງແສງສະຫວ່າງແລະການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະແຈກກະຈາຍ.
ທີມງານຍັງໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ resonators ວົງໂດຍອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຄື່ອງສະທ້ອນວົງແຫວນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງປັດໄຈທີ່ມີຄຸນນະພາບພິເສດ (ປັດໄຈ Q) ໃນແຖບ UV ແລະສີຟ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ. ການບັນລຸປັດໄຈ Q ສູງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແລະການສ້າງແຫຼ່ງແສງ UV ປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນປະສົມປະສານ photonic.
ການຄົ້ນພົບເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນ photonic ທີ່ໃຊ້ຊິບທີ່ມີການສູນເສຍແສງ UV ຕໍ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ UV photonics. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ພັດທະນາສໍາລັບໂທລະຄົມນາຄົມແລະຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ເຫັນໄດ້, ເຊັ່ນ: combs ຄວາມຖີ່ແລະການ locking ການສັກຢາ, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ່ແຖບ UV. ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ alumina ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ CMOS, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ photonics UV ກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປະຈຸບັນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາກໍາລັງສຸມໃສ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງ tunability ຂອງ resonators ວົງແຫວນທີ່ອີງໃສ່ alumina ໃນທົ່ວ wavelengths ຕ່າງໆ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອສ້າງຕັ້ງລະບົບວົງຈອນ photonic ປະສົມປະສານທີ່ສົມບູນແບບ UV ທີ່ມີການຄວບຄຸມຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ຊັດເຈນແລະໂມດູນ.
Reference Journal:
ລາວ, C., et al. "ເຄື່ອງ microresonators optical Q alumina ສູງພິເສດໃນແຖບ UV ແລະສີຟ້າ." Optica. doi.org/10.1364/OE.492510.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Optica Publishing Group