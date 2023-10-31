ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນກັບ AlphaFold 3

DeepMind, ຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າ AI ຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ສ້າງຄື້ນຟອງເກືອບຫ້າປີກ່ອນດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ AlphaFold, ລະບົບ AI ທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, DeepMind ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອສະບັບປັບປຸງທີ່ເອີ້ນວ່າ AlphaFold 2 ໃນປີ 2020. ສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະ ໄໝ ຂອງພວກເຂົາ, DeepMind ໄດ້ເປີດເຜີຍ AlphaFold 3, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງການຄາດຄະເນສໍາລັບເກືອບທຸກໂມເລກຸນໃນ Protein Data Bank.
ທະນາຄານຂໍ້ມູນທາດໂປຼຕີນແມ່ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປີດກ້ວາງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂມເລກຸນຊີວະພາບໃນໂລກ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດປັບປຸງຂອງ AlphaFold 3, Isomorphic Labs, DeepMind spin-off ສຸມໃສ່ການຄົ້ນພົບຢາ, ແມ່ນແລ້ວການນໍາໃຊ້ຕົວແບບສໍາລັບການອອກແບບຢາປິ່ນປົວ. ໂດຍລັກສະນະໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຕ່າງໆທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ, AlphaFold 3 ກໍາລັງຊ່ວຍໃນການກໍານົດແລະການອອກແບບຂອງໂມເລກຸນໃຫມ່ທີ່ອາດຈະກາຍເປັນຢາ.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ AlphaFold 3 ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນ, ແຕ່ຍັງໂຄງສ້າງຂອງ ligands, ອາຊິດ nucleic, ແລະການດັດແກ້ຫລັງການແປ. Ligands ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ຜູກມັດກັບໂປຣຕີນ receptor ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການສື່ສານຂອງເຊນ, ໃນຂະນະທີ່ອາຊິດ nucleic ມີຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການດັດແປງຫຼັງການແປແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກທາດໂປຼຕີນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.
ລະບົບ AI ທີ່ເປັນພື້ນຖານນີ້ກໍາລັງພິສູດວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ. ຕາມປະເພນີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢາອີງໃສ່ວິທີການ docking ເພື່ອເຂົ້າໃຈການພົວພັນລະຫວ່າງທາດໂປຼຕີນແລະ ligands. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອນໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນທີ່ອ້າງອີງແລະຕໍາແຫນ່ງຜູກມັດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບ ligand. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, AlphaFold 3 ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງສ້າງການອ້າງອີງຫຼືຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນະນໍາ. ມັນສາມາດຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີລັກສະນະກ່ອນຫນ້ານີ້ແລະຈໍາລອງວິທີການຂອງທາດໂປຼຕີນແລະອາຊິດ nucleic ພົວພັນກັບໂມເລກຸນອື່ນໆ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງລະດັບນີ້ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກັບວິທີການ docking ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
DeepMind ຍອມຮັບວ່າ AlphaFold 3 ຍັງມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການປັບປຸງ. ໃນຫນັງສືຂາວທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າລະບົບຫຼຸດລົງໃນການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນ RNA, ເຊິ່ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນຮ່າງກາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍ DeepMind ແລະ Isomorphic Labs ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລະບົບຕື່ມອີກ.
ການພັດທະນາແລະຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ AlphaFold 3 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ AI ໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ DeepMind ສືບຕໍ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນແລະການຄົ້ນພົບຢາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. AlphaFold 3 ແມ່ນຫຍັງ?
AlphaFold 3 ເປັນລະບົບ AI ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ DeepMind ທີ່ສາມາດຄາດເດົາໂຄງສ້າງຂອງໂປຣຕີນ, ligands, nucleic acids ແລະການດັດແປງຫຼັງການແປໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2. AlphaFold 3 ມີປະໂຫຍດແນວໃດໃນການຄົ້ນພົບຢາ?
ການຄາດຄະເນຂອງ AlphaFold 3 ຊ່ວຍໃນການກໍານົດແລະການອອກແບບຂອງໂມເລກຸນໃຫມ່ທີ່ອາດຈະກາຍເປັນຢາເສບຕິດ.
3. ວິທີການຈອດເຮືອແມ່ນຫຍັງ?
ວິທີການ docking ແມ່ນການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າການຢາເພື່ອເຂົ້າໃຈການພົວພັນລະຫວ່າງທາດໂປຼຕີນແລະ ligands.
4. AlphaFold 3 ແຕກຕ່າງຈາກວິທີການ docking ແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ?
ບໍ່ເຫມືອນກັບວິທີການ docking, AlphaFold 3 ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນທີ່ອ້າງອີງຫຼືຕໍາແຫນ່ງຜູກມັດທີ່ແນະນໍາ. ມັນສາມາດຄາດຄະເນໂປຣຕີນທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະໃນເມື່ອກ່ອນແລະຈໍາລອງການພົວພັນກັບໂມເລກຸນອື່ນໆ.
5. ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ AlphaFold 3 ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຂະນະທີ່ AlphaFold 3 ດີເລີດໃນການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແລະ ligand, ມັນຫຼຸດລົງໃນການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນ RNA.