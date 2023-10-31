ການຄາດເດົາໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນ: DeepMind's AlphaFold ປະຕິວັດການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ

ຫຼັງຈາກການປ່ອຍ AlphaFold, ລະບົບ AI ທີ່ພັດທະນາໂດຍ DeepMind, ໃນປີ 2016, ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ, AlphaFold 2, ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2020. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະວັດກໍາຂອງ DeepMind ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ໃນມື້ນີ້, DeepMind ປະກາດການປ່ອຍຕົວສືບທອດຂອງ AlphaFold 2, ໂອ້ອວດຄວາມສາມາດໃຫມ່ແລະການປັບປຸງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ.
ການປ່ອຍ AlphaFold ຫຼ້າສຸດມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການຄາດຄະເນສໍາລັບເກືອບທຸກໂມເລກຸນໃນ Protein Data Bank, ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເປີດສໍາລັບໂມເລກຸນຊີວະພາບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. Isomorphic Labs, ເປັນ spin-off ຂອງ DeepMind ສຸມໃສ່ການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບກ້າວຫນ້າທາງດ້ານນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອອກແບບຢາປິ່ນປົວ. ໂດຍລັກສະນະໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປິ່ນປົວພະຍາດ, ຮູບແບບ AlphaFold ໃຫມ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາຢາໃຫມ່ແລະປະສິດທິພາບ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ AlphaFold ໃໝ່ ແຍກອອກຈາກກັນແມ່ນຂອບເຂດທີ່ຂະຫຍາຍຂອງມັນເກີນກວ່າການຄາດຄະເນຂອງທາດໂປຼຕີນ. DeepMind ອ້າງວ່າຕົວແບບນີ້ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ ligands, ເຊິ່ງເປັນໂມເລກຸນທີ່ຜູກມັດກັບໂປຣຕີນ receptor ແລະ induce ການປ່ຽນແປງໃນການສື່ສານ cellular. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງອາຊິດນິວຄລີອິກ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນ, ແລະການດັດແກ້ຫລັງການແປ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກການສ້າງທາດໂປຼຕີນ.
ການຄາດເດົາໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນ -ligand ແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບຢາ, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດແລະອອກແບບໂມເລກຸນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປິ່ນປົວ. ຕາມປະເພນີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານການຢາແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການ docking, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາລອງວິທີທີ່ທາດໂປຼຕີນແລະ ligands ພົວພັນກັນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນທີ່ອ້າງອີງແລະຕໍາແຫນ່ງຜູກມັດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບ ligands. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍ AlphaFold ຫຼ້າສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນທີ່ອ້າງອີງຫຼືຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນະນໍາແມ່ນຖືກລົບລ້າງ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວສາມາດຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີລັກສະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຈໍາລອງການພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໂມເລກຸນອື່ນໆ. ລະດັບຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງນີ້ເກີນຄວາມສາມາດຂອງວິທີການ docking ໃນປັດຈຸບັນ.
DeepMind ເນັ້ນຫນັກວ່າຮູບແບບຫລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການຜູກມັດຂອງພູມຕ້ານທານ, ພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ. ທ່າແຮງຂອງ AI ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກໂມເລກຸນທີ່ສັບສົນພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໂດຍການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ AlphaFold ໃຫມ່.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, AlphaFold ຫຼ້າສຸດແມ່ນບໍ່ສົມບູນແບບ. ໃນຫນັງສືຂາວລາຍລະອຽດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ DeepMind ແລະ Isomorphic Labs ຍອມຮັບວ່າລະບົບມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນ RNA. ໂມເລກຸນ RNA ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນຮ່າງກາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າທັງ DeepMind ແລະ Isomorphic Labs ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ແລະປັບປຸງລະບົບ AI ຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ.
FAQ:
Q: AlphaFold ແມ່ນຫຍັງ?
A: AlphaFold ແມ່ນລະບົບ AI ທີ່ພັດທະນາໂດຍ DeepMind ທີ່ຄາດຄະເນໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຖາມ: AlphaFold ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນພົບຢາແນວໃດ?
A: ໂດຍການຄາດເດົາຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແລະປະຕິສໍາພັນກັບ ligands, AlphaFold ຊ່ວຍໃນການກໍານົດແລະການອອກແບບໂມເລກຸນໃຫມ່ສໍາລັບຢາທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຖາມ: ligands ແມ່ນຫຍັງ?
A: Ligands ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ຜູກມັດກັບໂປຣຕີນ receptor ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການສື່ສານ cellular.
ຖາມ: ອາຊິດນິວຄລີອິກແມ່ນຫຍັງ?
A: ອາຊິດນິວຄລີອິກແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ມີຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະບວນການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆ.
Q: AlphaFold ແຕກຕ່າງຈາກວິທີການ docking ແນວໃດ?
A: AlphaFold ສາມາດຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂຄງສ້າງອ້າງອີງຫຼືແນະນໍາການຜູກມັດ, ເກີນຄວາມສາມາດຂອງວິທີການ docking ໃນປະຈຸບັນ.
Q: ຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຂອງ AlphaFold ແມ່ນຫຍັງ?
A: AlphaFold ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄາດຄະເນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນ RNA, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ.