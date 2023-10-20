ຫຼັກຖານທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດຂອງການຟອກປະກາລັງຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ

ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານອັນເລິກຊຶ້ງຂອງການຟອກຂອງແນວປະກາລັງທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ຫຼັກຖານນີ້, ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄວາມເລິກຫຼາຍກວ່າ 90 ແມັດ, ມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະກາລັງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດຂອງມະຫາສະຫມຸດ.
ຈັດພີມມາໃນ Nature Communications, ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ພົບວ່າພື້ນທີ່ຂອງແນວປະກາລັງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 90 ແມັດລຸ່ມຫນ້າຂອງມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍໄດ້ປະສົບກັບການຟອກຂາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມີເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງປະກາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນບາງຂົງເຂດ. . ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ຂອງອຸນຫະພູມທະເລໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາວ່າປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່າແມ່ນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ທ່ານດຣ. Phil Hosegood, ຜູ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າຂອງການສຶກສາ, ສະແດງຄວາມປະຫລາດໃຈຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຫີນປະກາລັງທີ່ມີຄວາມເລິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທົ່ວໂລກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ."
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນ້ໍາແລະຂໍ້ມູນມະຫາສະຫມຸດທີ່ສ້າງໂດຍດາວທຽມໃນລະຫວ່າງການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພາກກາງຂອງມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ. ໃນລະຫວ່າງການລ່ອງເຮືອຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນອາການທຳອິດຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງຢູ່ໃນຫີນປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່າ ໂດຍໃຊ້ພາຫະນະໃຕ້ນ້ຳທີ່ຄວບຄຸມໄລຍະໄກທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ການຟອກຂາວນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມເລິກຂອງ thermocline, ເປັນຊັ້ນທີ່ອຸນຫະພູມມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາກັບຄວາມເລິກ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນພາກພື້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ El Nino, ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍວິກິດການສະພາບອາກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງສ່ວນຂອງຫີນປະກາລັງທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຟື້ນຕົວລະຫວ່າງປີ 2020 ແລະ 2022, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມກວດກາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ປະກາລັງ Mesophotic, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນ, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນກັນ.
ໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍເຂດຮ້ອນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະຫມຸດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເລ່ຍຂອງອຸນຫະພູມຫນ້າດິນທະເລ (SST) ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 1 ອົງສາເຊນຊຽດຈາກ 1951 ຫາ 2015, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ. ຄວາມອົບອຸ່ນນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນອັດຕາ 0.15 ອົງສາເຊນຊຽດຕໍ່ທົດສະວັດ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະປົກປ້ອງແນວປະກາລັງໃນທົ່ວໂລກ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕາມຄວນໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງຂະຫນາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະພັດທະນາຍຸດທະສາດການອະນຸລັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດ (ການສຶກສາ)
- ວິທະຍາໄລ Plymouth (ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ)
- ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ