ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດຂອງການຟອກປະກາລັງໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ທີ່ດຳເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານທີ່ຮູ້ໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງຢູ່ໃນແນວປະກາລັງທີ່ມີຄວາມເລິກເກືອບ 300 ຟຸດຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ການຟອກຂອງປະກາລັງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ສານອາຫານ, ຫຼືແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ປະກາລັງຂັບໄລ່ algae zooxanthellae ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງມັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກມັນປ່ຽນເປັນສີຂາວ. ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງແມ່ນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດຮ້ອນຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ລະບົບນິເວດປະກາລັງ Mesophotic, ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ໍາເລິກແລະເຢັນກວ່າ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນຄິດວ່າຈະສະຫນອງບ່ອນລີ້ໄພໃຫ້ກັບແນວປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈໍາກັດລະຫວ່າງລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ແລະປະກາລັງຕື້ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບມະຫາສະຫມຸດທີ່ອົບອຸ່ນ. ເຫດການຟອກຂາວໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍຕອນກາງແມ່ນເກີດຈາກອຸນນະພູມຂອງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມມະຫາສະໝຸດເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ແລະ ເສຍຫາຍເຖິງ 80% ຂອງແນວປະກາລັງຢູ່ຄວາມເລິກ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
ທ່ານດຣ Philip Hosegood, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ສະແດງຄວາມແປກໃຈຕໍ່ການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່າໄດ້ຖືກຄິດວ່າມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະຫມຸດເນື່ອງຈາກນ້ໍາທີ່ເຢັນກວ່າທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫີນປະກາລັງທີ່ເລິກເຊິ່ງຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ການສຶກສາທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການຟອກຂອງປະກາລັງ Mesophotic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນຄວາມເລິກຂອງ thermocline," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Communications. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍກາງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງທົດສະວັດ. ໃນລະຫວ່າງການເດີນເຮືອການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງໂດຍດາວທຽມ, ໃນການຕິດຕາມສະຖານທີ່, ແລະຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມະຫາສະຫມຸດແລະຊີວະນາໆພັນຂອງພາກພື້ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງປະກາລັງໃນລະຫວ່າງການເດີນເຮືອໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2019. ຍານພາຫະນະໃຕ້ນໍ້າທີ່ປະຕິບັດການໄລຍະໄກທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕິດຕາມໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງປະກາລັງທີ່ຖືກຟອກ, ໃນຂະນະທີ່ປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນບໍ່ສະແດງອາການຂອງການຟອກ. ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການລ່ອງເຮືອ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນດາວທຽມກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ເປີດເຜີຍວ່າ bleaching ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມເລິກຂອງ thermocline, ຊຶ່ງເປັນຍ້ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂະຫຍາຍວົງຈອນທໍາມະຊາດຂອງການປ່ຽນແປງ.
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບນິເວດປະກາລັງ mesophotic ກັບຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມພື້ນທະເລມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ການຟື້ນຕົວຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແນວປະກາລັງນັບຕັ້ງແຕ່ເຫດການຟອກຂາວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະກາລັງ mesophotic ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຟື້ນຕົວແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຫດການຟອກຂາວໃນອະນາຄົດຕໍ່ການຕາຍຂອງປະກາລັງແລະການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າການຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປານ້ໍາເລິກແມ່ນສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່. ອິດທິພົນລວມຂອງ El Niño ແລະ Dipole ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການອະນຸລັກຕື່ມອີກເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth: (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
- EcoWatch: (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)