ໂຄງການທີ 8: ເຕັກນິກການບຸກເບີກເພື່ອວັດແທກມວນນິວຕຼີໂນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກໂຄງການ 8 ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກພື້ນຖານທີ່ເອີ້ນວ່າ Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) ເພື່ອວັດແທກມະຫາຊົນຂອງນິວຕຼີໂນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ນິວຕຼີໂນທີ່ຖ່ອມຕົວ, ເປັນອະນຸພາກຍ່ອຍອາຕອມທີ່ຜ່ານເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງຂອງຈັກກະວານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງຮູ້ຈັກມະຫາຊົນຂອງນິວຕຼີໂນ, ແຕ່ການວັດແທກໄດ້ພິສູດໄດ້ວ່າທ້າທາຍ.
ໂຄງການ 8 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວັດແທກມະຫາຊົນຂອງ neutrino ທໍາອິດໂດຍໃຊ້ວິທີການປະດິດສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມກວດຫາ neutrino ໂດຍກົງ, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຕອບຂອງມັນກັບເຄື່ອງກວດຈັບສ່ວນໃຫຍ່, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ການທໍາລາຍເບຕ້າ, ຂະບວນການທໍາມະຊາດທີ່ປ່ອຍພະລັງງານໃນເວລາທີ່ຮູບແບບ radioactive ຂອງ hydrogen ທີ່ຫາຍາກທໍາລາຍເຂົ້າໄປໃນ helium ion, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ. ນິວຕຼີໂນ.
ໂດຍການວັດແທກພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງການເສື່ອມໂຊມຂອງເບຕ້າແລະການຮູ້ເຖິງມະຫາຊົນທັງຫມົດຂອງໄອໂຊໂທບຂອງໄຮໂດເຈນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ເຊິ່ງກົງກັບມະຫາຊົນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ neutrino. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີແລະການຂະຫຍາຍຂະຫນາດ, ໂຄງການ 8 ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະກໍານົດມະຫາຊົນຂອງ neutrino ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກໂຄງການ 8 ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງວິທີການຂອງພວກເຂົາແລະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສໍາເລັດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການພັດທະນາວິທີການຈໍາແນກສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກຈາກສິ່ງລົບກວນພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ, ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນການວັດແທກຜົນກະທົບຂອງ neutrino ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຄງການ 8, CRES, ຈັບລັງສີໄມໂຄເວຟທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍອິເລັກຕອນເກີດໃຫມ່ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນກ້ຽວວຽນຮອບໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການທໍາລາຍເບຕ້າ. ໂດຍການວິເຄາະພະລັງງານທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຂະບວນການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງຂອງມະຫາຊົນ neutrino.
ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ບໍ່ເຄີຍຖືກໃຊ້ມາກ່ອນເພື່ອວັດແທກການເສື່ອມສະພາບຂອງ tritium beta ແລະວາງຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບມະຫາຊົນ neutrino. Talia Weiss ແລະ Christine Claessens, ສະມາຊິກຂອງທີມງານໂຄງການ 8, ປະຕິບັດການວິເຄາະຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້.
ວິທີການບຸກເບີກຂອງ Project 8 ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຈັກກະວານ, ເນື່ອງຈາກວ່າ neutrinos ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໄລຍະນີ້. ຄວາມກ້າວຫນ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຂະຫຍາຍເຕັກນິກນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການກໍານົດມະຫາຊົນຂອງ neutrino elusive.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຈົດໝາຍທົບທວນທາງກາຍ: [ແຫຼ່ງ]
– ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ: [ແຫຼ່ງ 1]
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Yale: [ແຫຼ່ງ 2]
- ວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]