ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນການຖອດລະຫັດການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍ

ເມື່ອເດັກນ້ອຍເລີ່ມເວົ້າ, ຄໍາສັບຂອງເຂົາເຈົ້າມັກຈະຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ສຽງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. ການເຂົ້າໃຈການສື່ສານຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນປິດສະຫນາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ MIT ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ repertoire ຄໍາເວົ້າຂອງເດັກນ້ອຍໄວຫນຸ່ມ.
ໂດຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງຂອງການບັນທຶກສຽງຂອງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ໂຕ້ຕອບກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຕີຄວາມຫມາຍສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍເວົ້າ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ແບບຈໍາລອງທີ່ອີງໃສ່ສຽງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜະລິດໂດຍເດັກນ້ອຍແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍກວ່າແບບທີ່ເອົາເນື້ອໃນການສົນທະນາເຂົ້າໃນບັນຊີ.
ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂື້ນກັບຫົວຂໍ້ສົນທະນາກ່ອນໜ້າ ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກສຽງຜິດທົ່ວໄປໂດຍເດັກນ້ອຍ. ໂດຍການພິຈາລະນາສະພາບການຂອງການສົນທະນາ, ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດຕີຄວາມຫມາຍສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍພະຍາຍາມສື່ສານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າ. ການຕີຄວາມໝາຍໂດຍອີງໃສ່ບໍລິບົດໂດຍຜູ້ໃຫຍ່ເຊື່ອກັນວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຫາພາສາໃນເດັກນ້ອຍ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເວົ້າຂອງເດັກນ້ອຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພາສາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສົມມຸດວ່າກົນໄກທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະເສີມຂະຫຍາຍການໄດ້ຮັບພາສາໃນເດັກນ້ອຍ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຕີຄວາມຫມາຍຄໍາເວົ້າຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນເປັນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສໍາຫຼວດຂອງການຄົ້ນຄວ້າການຮຽນຮູ້ພາສາ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ວິທີການເດັກນ້ອຍຮຽນພາສາ, ການລະເລີຍບົດບາດຂອງທັກສະການຟັງຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ການສຶກສານີ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໂດຍການສໍາຫຼວດການພົວພັນລະຫວ່າງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄໍາສັບທີ່ຈໍາກັດຂອງເດັກນ້ອຍໄວຫນຸ່ມ. ໂດຍການພິຈາລະນາບໍລິບົດການສົນທະນາແລະການອອກສຽງຜິດທົ່ວໄປ, ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃນການເດີນທາງການຮຽນຮູ້ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
ຖາມ: ຜູ້ໃຫຍ່ຕີຄວາມຫມາຍການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍແນວໃດ?
A: ຜູ້ໃຫຍ່ຕີຄວາມຫມາຍການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຂອງການສົນທະນາແລະຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການອອກສຽງຜິດທົ່ວໄປໂດຍເດັກນ້ອຍ.
ຖາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ແນວໃດ?
A: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົມປະສານແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ຂອງວິທີທີ່ເດັກນ້ອຍຮຽນພາສາກັບຕົວແບບຂອງວິທີທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍເວົ້າ.
ຖາມ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ພາສາໃນເດັກນ້ອຍບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍອາດຈະເສີມຂະຫຍາຍການໄດ້ຮັບພາສາໃນເດັກນ້ອຍ.
ຖາມ: ປັດໃຈອັນໃດປັບປຸງການຕີຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຕໍ່ການເວົ້າຂອງເດັກນ້ອຍ?
A: ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະດີຂຶ້ນເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງບໍລິບົດການສົນທະນາ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກສຽງຜິດທົ່ວໄປ.
ຖາມ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເວົ້າລົມຂອງເດັກໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ເດັກນ້ອຍແນວໃດ?
A: ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງການສົນທະນາຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບພາສາ.