ການເຕັ້ນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງລະບົບປະສາດແລະລະບົບພູມຕ້ານທານ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກແກນ Neuro-Immune

ເຖິງວ່າຈະມີອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລະບົບປະສາດແລະລະບົບພູມຕ້ານທານມີຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນ. ການເຕັ້ນລໍາທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງສອງລະບົບ, ທີ່ເອີ້ນວ່າແກນ neuro-immune, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດຂະບວນການທາງກາຍະພາບຕ່າງໆໃນສະຫມອງ, ຜິວຫນັງ, ແລະກະເພາະລໍາໄສ້. ການສື່ສານລະຫວ່າງຈຸລັງໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສົນໃຈເຊັ່ນ Isaac Chiu, ນັກພູມຕ້ານທານຂອງໂຮງຮຽນການແພດ Harvard.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Chiu ໄດ້ສຸມໃສ່ການເປີດເຜີຍການພົວພັນສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງ T cells, microglia, ແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນສະພາບການຂອງ neurodegeneration, ການຕິດເຊື້ອຂອງຜິວຫນັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ, ແລະການຕິດເຊື້ອ microbial ເຊັ່ນເຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບ, anthrax, ແລະ colitis. ການຄົ້ນພົບຂອງລາວໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງກົນໄກການເຈັບປວດແລະການອັກເສບ, ເປີດເຜີຍບົດບາດຂອງ neurons, ຈຸລັງພູມຕ້ານທານ, ແລະຈຸລິນຊີໃນຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມສາມາດພື້ນຖານຂອງຮ່າງກາຍໃນການຮັບຮູ້ອັນຕະລາຍ, ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລະບົບພູມຕ້ານທານ. neurons Nociceptor, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍຄວາມເຈັບປວດ, ພົວພັນກັບຈຸລັງພູມຕ້ານທານໂດຍຜ່ານ crosstalk bidirectional. ຈຸລັງພູມຕ້ານທານຜະລິດສານທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນປະສາດໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມເຈັບປວດ. ໃນທາງກັບກັນ, nociceptors ເກັບຮັກສາ neuropeptides ທີ່ຈຸລັງພູມຕ້ານທານສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Chiu ໄດ້ສຸມໃສ່ neuropeptides ເຊັ່ນ calcitonin gene-related peptide (CGRP) ແລະປະຕິສໍາພັນຂອງພວກມັນກັບຈຸລັງພູມຕ້ານທານ, ໂດຍສະເພາະ macrophages, neutrophils, monocytes, T cells, ແລະ B cell. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ neuropeptides ເຫຼົ່ານີ້ແລະ receptors ຈຸລັງພູມຕ້ານທານສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ cytokine, macrophage polarization, ການທົດແທນ neutrophil, ແລະການຕອບສະຫນອງຂອງ T cell. neuropeptides ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນພູມຕ້ານທານ.
ໃນສະພາບການຂອງພະຍາດຊຶມເຊື້ອຈຸລິນຊີ, ທີມງານຂອງ Chiu ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເສັ້ນໃຍທີ່ເຈັບປວດສາມາດຖືກແບັກທີເຣຍເຂົ້າມາ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບທີ່ເກີດຈາກ Streptococcus pneumoniae ແລະ Streptococcus agalactiae, ເຊື້ອພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ກະຕຸ້ນ neurons nociceptor ຜ່ານສານພິດທີ່ສ້າງເປັນຮູຂຸມຂົນທີ່ເອີ້ນວ່າ pneumolysin. ການກະຕຸ້ນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດ CGRP, ເຊິ່ງສະກັດກັ້ນການຜະລິດ cytokines ປ້ອງກັນໂດຍ macrophages, ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຢູ່ລອດແລະບຸກລຸກໃນສະຫມອງໄດ້ງ່າຍກວ່າ.
ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, Chiu ແລະທີມງານຂອງລາວໄດ້ສາມາດຫມູນໃຊ້ແກນ neuro-immune ໃນຕົວແບບສັດເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍເຊັ່ນເຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບ. ໂດຍການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍປະຕິສໍາພັນໂມເລກຸນສະເພາະແລະການນໍາໃຊ້ວິທີການໃນ vivo ແລະ in vitro, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໂຕ້ຕອບສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງ neurons, ຈຸລັງພູມຕ້ານທານ, ແລະຈຸລິນຊີ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວ. ໂດຍການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍເສັ້ນທາງຄວາມເຈັບປວດ, ເຊັ່ນການຂັດຂວາງ CGRP, ມັນອາດຈະເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງແກນ neuro-immune ເປີດຂອບເຂດໃຫມ່ທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆແລະການຕິດເຊື້ອ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ນັກວິທະຍາສາດ, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research