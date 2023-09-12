ຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຈາກການສັງເກດການຊີວະນາໆພັນ

ການສຶກສາຄັ້ງບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ດຳເນີນໂດຍທີມນັກຄົ້ນຄ້ວາສາກົນ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນໃນທົ່ວໂລກ. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສະຕະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງບາງຊະນິດຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທໍາມະດາໃນຂະນະທີ່ບາງຊະນິດແມ່ນຫາຍາກ. ການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Ecology and Evolution, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ແລະວິເຄາະຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ຊະນິດການສັງເກດການຈາກ 1900 ຫາ 2019.
ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າຮູບແບບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊະນິດຕ່າງໆ. ສໍາລັບກຸ່ມທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງດີເຊັ່ນນົກ, ຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນທີ່ຊະນິດພັນສ່ວນໃຫຍ່ຖືກພົບເຫັນວ່າຫາຍາກແຕ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ສຸດ, ແລະມີພຽງແຕ່ບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນທີ່ພົບເລື້ອຍສູງ. ຮູບແບບນີ້, ເອີ້ນວ່າການແຜ່ກະຈາຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນທົ່ວໂລກ (gSAD), ໄດ້ຖືກສະເໜີຂຶ້ນມາຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ FW Preston ໃນປີ 1948.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບກຸ່ມຊະນິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ແມງໄມ້, ຜ້າມ່ານຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນຍັງຄົງຢູ່ບາງສ່ວນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ. ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນການກວດສອບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງພວກມັນຕາມເວລາ.
ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ GBIF, ເຊິ່ງລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກທັງນັກວິທະຍາສາດທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະພົນລະເມືອງທົ່ວໂລກ, ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປຽບທຽບການສັງເກດຊະນິດຈາກ 1900 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນແລະສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍ້ອນວ່າມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນ, ມັນຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າໃຈ gSAD ສໍາລັບກຸ່ມຊະນິດພັນທັງຫມົດ. ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ເກືອບທຸກຊະນິດຂອງນົກໄດ້ຖືກລະບຸ, ກຸ່ມອື່ນໆເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ແລະ cephalopods ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງເກດການຕື່ມອີກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດຂອງເວທີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ GBIF ໃນການກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບແບບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານນິເວດວິທະຍາ ແລະວິວັດທະນາການທຳມະຊາດ