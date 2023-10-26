ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນໂລກອັນວິເສດຂອງກາລັກຊີມືດ

ວັດຖຸມືດ, ເປັນສານທີ່ລຶກລັບ ແລະ ລຶກລັບທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດເປັນຕາຈັບໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແບບຈໍາລອງທາງວິທະຍາສາດແນະນໍາວ່າສິ່ງທີ່ຊ້ໍາກັນປະກອບເປັນ 26% ຂອງ cosmos, ເກີນປະລິມານຂອງເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້.
ໃນການສະແຫວງຫາຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານ, ນັກດາລາສາດໄດ້ພົບກັບກາແລັກຊີທີ່ມີອົງປະກອບຂອງວັດຖຸມືດ. ການຄົ້ນພົບອັນໜຶ່ງຄື Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ໃນປີ 2016. ເຖິງວ່າຈະມີມະຫາຊົນຂອງມັນທຽບໄດ້ກັບທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ, ການຂາດດວງດາວທີ່ສົດໃສ ແລະໂຄງສ້າງກາແລັກຊີປົກກະຕິໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການຄອບງຳຂອງເລື່ອງມືດພາຍໃນກາລັກຊີອັນມະຫັດສະຈັນນີ້.
ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ພົບກັບ "ກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມມືດ," ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມມືດທັງຫມົດ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈໍາກັດແລະປະກອບດ້ວຍສານຊ້ໍາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນການເປີດເຜີຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໄດ້ລະບຸກາລັກຊີທີ່ໃກ້ກັບຄວາມມືດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດມາຮອດປະຈຸບັນ.
ເອີ້ນວ່າກາລັກຊີ "Nube", ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງນີ້ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸປະມານ 10 ຕື້ປີ. ການຄົ້ນພົບຂອງມັນເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ IAC Stripe 82 Legacy Project, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ຮູບພາບໂດຍ SDSS Telescope. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Nube ຫ່າງຈາກກັນນັ້ນແມ່ນລັດສະໝີເຄິ່ງມະຫາຊົນທີ່ໜ້າສັງເກດຂອງ 22,500 ປີແສງ, ໃຫຍ່ກວ່າ UDG ສະເລ່ຍສາມເທົ່າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, galaxy Nube ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດ optical ຕ່ໍາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວພຽງແຕ່ 26.75 mag/arcsec2. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນທັດສະນະ, UDGs ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວໃນບັນດາ galaxies faintest ໃນຈັກກະວານທີ່ສັງເກດໄດ້, ມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫນ້າດິນທີ່ສະຫວ່າງກວ່າສິບເທົ່າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ວັດຖຸໃນທ້ອງຟ້າເລິກສູງກວ່າ 22 mag/arcsec ຖືກຖືວ່າເປັນຄວາມອ່ອນເພຍ, ໂດຍມີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທັງຫມົດວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວ 21.8 mag/arcsec.
ດ້ວຍມວນດາວປະມານ 390 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, Nube ຈືດຈາງເມື່ອສົມທຽບກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງແມ່ນ UDGs ປົກກະຕິມີພຽງ 1% ຫຼາຍດາວເທົ່າກັບ galaxy ບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ການປຽບທຽບສອງປະເພດຂອງ galaxies ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ຍຸຕິທໍາ.
ການຄົ້ນພົບກາລັກຊີ Nube ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນ. ລັກສະນະທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງມັນແມ່ນຜົນມາຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ, ຫຼືມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຫລັງ? ອະນາຄົດມີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບການແກ້ບັນຫາປິດບັງຂອງກາແລັກຊີມືດເຫຼົ່ານີ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ສິ່ງມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັດຖຸມືດແມ່ນຮູບແບບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ປ່ອຍ, ດູດຊຶມ, ຫຼືສະທ້ອນແສງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການພື້ນເມືອງ. ເຊື່ອກັນວ່າມີປະມານ 26% ຂອງຈັກກະວານ.
ຖາມ: ກາລັກຊີໃກ້-ມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ກາລັກຊີໃກ້ຄວາມມືດໝາຍເຖິງກາແລັກຊີທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈຳກັດ ແລະປະກອບດ້ວຍສານມືດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມມືດທັງຫມົດແຕ່ມາໃກ້ກັບຄໍານິຍາມນັ້ນ.
ຖາມ: ກາລັກຊີ Nube ຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?
A: galaxy Nube ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ IAC Stripe 82 Legacy Project. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ການສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າຮູບພາບໂດຍ SDSS Telescope.
ຖາມ: ກາລັກຊີ Nube ປຽບທຽບກັບທາງຊ້າງເຜືອກແນວໃດ?
A: ກາລັກຊີ Nube ມີມວນດາວປະມານ 390 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ທາງຊ້າງເຜືອກມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າປະມານ 3,800 ເທົ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປຽບທຽບທັງສອງແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍນັບຕັ້ງແຕ່ UDGs ປົກກະຕິມີດາວຫນ້ອຍກວ່າ Milky Way.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບກາແລັກຊີມືດໝາຍເຖິງຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບ galaxies ຊ້ໍາເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມ intriguing ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະລັກສະນະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງດັ່ງກ່າວ. ນັກວິທະຍາສາດແມ່ນ fascinated ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຸນສົມບັດ peculiar ຂອງເຂົາເຈົ້າເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຫຼືເປັນຜົນມາຈາກເຫດການການປ່ຽນແປງຕໍ່ມາ.