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ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນໂລກອັນວິເສດຂອງກາລັກຊີມືດ

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນໂລກອັນວິເສດຂອງກາລັກຊີມືດ

ວັດຖຸມືດ, ເປັນສານທີ່ລຶກລັບ ແລະ ລຶກລັບທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດເປັນຕາຈັບໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແບບຈໍາລອງທາງວິທະຍາສາດແນະນໍາວ່າສິ່ງທີ່ຊ້ໍາກັນປະກອບເປັນ 26% ຂອງ cosmos, ເກີນປະລິມານຂອງເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້.

ໃນການສະແຫວງຫາຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານ, ນັກດາລາສາດໄດ້ພົບກັບກາແລັກຊີທີ່ມີອົງປະກອບຂອງວັດຖຸມືດ. ການຄົ້ນພົບອັນໜຶ່ງຄື Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ໃນປີ 2016. ເຖິງວ່າຈະມີມະຫາຊົນຂອງມັນທຽບໄດ້ກັບທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ, ການຂາດດວງດາວທີ່ສົດໃສ ແລະໂຄງສ້າງກາແລັກຊີປົກກະຕິໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການຄອບງຳຂອງເລື່ອງມືດພາຍໃນກາລັກຊີອັນມະຫັດສະຈັນນີ້.

ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ພົບກັບ "ກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມມືດ," ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມມືດທັງຫມົດ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈໍາກັດແລະປະກອບດ້ວຍສານຊ້ໍາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ກາ​ລັກ​ຊີ​ທີ່​ໃກ້​ກັບ​ຄວາມ​ມືດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ.

ເອີ້ນວ່າກາລັກຊີ "Nube", ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງນີ້ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸປະມານ 10 ຕື້ປີ. ການຄົ້ນພົບຂອງມັນເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ IAC Stripe 82 Legacy Project, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ຮູບພາບໂດຍ SDSS Telescope. ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ Nube ຫ່າງ​ຈາກ​ກັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ລັດ​ສະ​ໝີ​ເຄິ່ງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ​ຂອງ 22,500 ປີ​ແສງ, ໃຫຍ່​ກວ່າ UDG ສະ​ເລ່ຍ​ສາມ​ເທົ່າ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, galaxy Nube ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດ optical ຕ່ໍາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວພຽງແຕ່ 26.75 mag/arcsec2. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນທັດສະນະ, UDGs ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວໃນບັນດາ galaxies faintest ໃນຈັກກະວານທີ່ສັງເກດໄດ້, ມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫນ້າດິນທີ່ສະຫວ່າງກວ່າສິບເທົ່າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ວັດຖຸໃນທ້ອງຟ້າເລິກສູງກວ່າ 22 mag/arcsec ຖືກຖືວ່າເປັນຄວາມອ່ອນເພຍ, ໂດຍມີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທັງຫມົດວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວ 21.8 mag/arcsec.

ດ້ວຍມວນດາວປະມານ 390 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, Nube ຈືດຈາງເມື່ອສົມທຽບກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງແມ່ນ UDGs ປົກກະຕິມີພຽງ 1% ຫຼາຍດາວເທົ່າກັບ galaxy ບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ການປຽບທຽບສອງປະເພດຂອງ galaxies ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ຍຸຕິທໍາ.

ການຄົ້ນພົບກາລັກຊີ Nube ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນ. ລັກສະນະທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງມັນແມ່ນຜົນມາຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ, ຫຼືມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຫລັງ? ອະນາຄົດມີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບການແກ້ບັນຫາປິດບັງຂອງກາແລັກຊີມືດເຫຼົ່ານີ້.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຖາມ: ສິ່ງມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັດຖຸມືດແມ່ນຮູບແບບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ປ່ອຍ, ດູດຊຶມ, ຫຼືສະທ້ອນແສງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການພື້ນເມືອງ. ເຊື່ອກັນວ່າມີປະມານ 26% ຂອງຈັກກະວານ.

ຖາມ: ກາລັກຊີໃກ້-ມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ກາລັກຊີໃກ້ຄວາມມືດໝາຍເຖິງກາແລັກຊີທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈຳກັດ ແລະປະກອບດ້ວຍສານມືດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມມືດທັງຫມົດແຕ່ມາໃກ້ກັບຄໍານິຍາມນັ້ນ.

ຖາມ: ກາລັກຊີ Nube ຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?
A: galaxy Nube ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ IAC Stripe 82 Legacy Project. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ຮູບ​ພາບ​ໂດຍ SDSS Telescope​.

ຖາມ: ກາລັກຊີ Nube ປຽບທຽບກັບທາງຊ້າງເຜືອກແນວໃດ?
A: ກາລັກຊີ Nube ມີມວນດາວປະມານ 390 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ທາງຊ້າງເຜືອກມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າປະມານ 3,800 ເທົ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປຽບທຽບທັງສອງແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍນັບຕັ້ງແຕ່ UDGs ປົກກະຕິມີດາວຫນ້ອຍກວ່າ Milky Way.

ຖາມ: ການຄົ້ນພົບກາແລັກຊີມືດໝາຍເຖິງຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບ galaxies ຊ້ໍາເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມ intriguing ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະລັກສະນະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງດັ່ງກ່າວ. ນັກວິທະຍາສາດແມ່ນ fascinated ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຸນສົມບັດ peculiar ຂອງເຂົາເຈົ້າເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຫຼືເປັນຜົນມາຈາກເຫດການການປ່ຽນແປງຕໍ່ມາ.

By Robert Andrew