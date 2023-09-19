ທີມນັກວິທະຍາສາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດດ້ວຍ Dark Photon

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Adelaide, ພ້ອມດ້ວຍທີມວິໄຈສາກົນ, ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງມືດ, ເຊິ່ງກວມເອົາເຖິງ 84% ຂອງເນື້ອໃນຂອງຈັກກະວານ. ຈຸດສຸມຂອງພວກເຂົາແມ່ນກ່ຽວກັບອະນຸພາກທິດສະດີທີ່ເອີ້ນວ່າ "photon ຊ້ໍາ", ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸຊ້ໍາແລະສິ່ງປົກກະຕິ.
ທາດສີດຳ, ທາດທີ່ຫຼົງໄຫຼທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສ່ວນໃຫຍ່, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບທາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນຍັງສືບຕໍ່ຫຼົບຫຼີກນັກຟິສິກທົ່ວໂລກ. ການສົມມຸດຕິຖານຂອງ photon ຊ້ໍາ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະຕູລະຫວ່າງຂະແຫນງການຊ້ໍາແລະເລື່ອງປົກກະຕິ, ໄດ້ຮັບແຮງດຶງດູດໃນການເຂົ້າໃຈ enigma ນີ້.
ສາດສະດາຈານ Anthony Thomas, ສາດສະດາຈານອາວຸໂສຂອງຟີຊິກສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Adelaide, ອະທິບາຍວ່າ, "ວຽກງານຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສົມມຸດຕິຖານຂອງ photon ຊ້ໍາແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍກວ່າສົມມຸດຕິຖານແບບຈໍາລອງມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງ 6.5 sigma, ເຊິ່ງປະກອບເປັນຫຼັກຖານສໍາລັບການຄົ້ນພົບອະນຸພາກ." ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທໍາມະຊາດຂອງສິ່ງມືດ.
ທາດສີດຳມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍກ່ວາວັດຖຸປົກກະຕິ, ມີ XNUMX ເທົ່າຂອງປະລິມານທີ່ມີຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ນັກຟີຊິກຖືວ່າການເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຂົາ. photon ມືດ, ເປັນອະນຸພາກສົມມຸດຕິຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວສົ່ງຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບສິ່ງຊ້ໍາ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງຊ້ໍາ, ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ photon ຊ້ໍາສາມາດມີຕໍ່ຜົນການທົດລອງຈາກຂະບວນການກະແຈກກະຈາຍ inelastic ເລິກ. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາການປະທະກັນຂອງອະນຸພາກທີ່ເລັ່ງໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ໂດຍການກວດສອບຜົນມາຈາກການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງໂລກ subatomic.
ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) parton function ການແຜ່ກະຈາຍຂອງກອບການວິເຄາະທົ່ວໂລກ, ດັດແປງມັນເພື່ອບັນຊີສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ photon ຊ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການສົມມຸດຕິຖານຂອງ photon ຊ້ໍາແມ່ນມັກຫຼາຍກວ່າສົມມຸດຕິຖານແບບຈໍາລອງມາດຕະຖານ, ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບການມີຢູ່ຂອງອະນຸພາກນີ້.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນລັກສະນະສະລັບສັບຊ້ອນຂອງສິ່ງຊ້ໍາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານຟີຊິກພື້ນຖານຂອງພວກເຮົານຳອີກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານຂອງຟີຊິກພະລັງງານສູງ